AXIMON — это продвинутая институциональная торговая архитектура, разработанная для MetaTrader 5, объединяющая точные скальпинговые входы, адаптивный рыночный интеллект, структурированные системы восстановления и управление корзиной сделок в едином исполнительном движке.

В отличие от традиционных розничных Expert Advisor, основанных на простых индикаторах или агрессивной логике мартингейла, AXIMON использует многоуровневую систему оркестрации, которая непрерывно анализирует структуру рынка, импульс, математические модели Renko, вероятность направления, анализ силы и управление восстановлением.

ВЫЖИТЬ. АДАПТИРОВАТЬСЯ. ВОССТАНОВИТЬСЯ. УВЕЛИЧИВАТЬ КАПИТАЛ.

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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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✔ Институциональная мульти-модульная архитектура

✔ Движок главного направления

✔ Математика Renko на нескольких таймфреймах

✔ EMA-фильтр тренда

✔ Система точного скальпинга

✔ Структурированный движок восстановления корзины

✔ Система горизонтального осциллирующего хеджирования

✔ Логика целостности корзины

✔ Контролируемое закрытие корзины

✔ Математическая защита Black Swan

✔ Динамический движок компаундинга

✔ Оптимизация профилей валютных пар

✔ Продвинутый контроль риска и спреда

✔ Полный уровень безопасности исполнения MT5

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КАК РАБОТАЕТ AXIMON

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AXIMON рассчитывает направление рынка с помощью взвешенной системы оценки, основанной на:

• Структуре дневных свечей

• Математике прогнозирования Renko

• Анализе импульса тренда

• Расчётах силы рынка

• Выравнивании EMA-тренда

• Подтверждении на нескольких таймфреймах

Когда рыночная уверенность достигает необходимого уровня, AXIMON открывает контролируемые скальпинговые сделки в направлении доминирующего тренда.

Если цена временно движется против структуры, система переходит в режим управления корзиной и восстановления через осцилляцию, разработанный для того, чтобы:

• Сохранять структурный контроль

• Предотвращать хаотичное наложение хеджей

• Избегать появления «осиротевших» сделок

• Поддерживать целостность корзины

• Обеспечивать контролируемое восстановление через осцилляцию

• Закрывать позиции через единую логику корзины

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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ BLACK SWAN

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AXIMON включает математически основанный движок защиты Black Swan, который анализирует:

• Искажение скорости движения

• Экстремальные направленные движения

• Расширение спреда

• Серьёзность гэпов

• Структурные несоответствия

• Расстояние от якорной структуры

При обнаружении аномальных рыночных условий AXIMON может приостановить или отключить новые структуры для защиты целостности счёта.

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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

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Торговля на рынке Forex и продуктами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска.

AXIMON включает продвинутые системы восстановления и защиты, однако ни одна автоматическая торговая система не может гарантировать прибыль или полностью исключить риск.

Всегда используйте грамотное управление рисками и тщательно тестируйте систему перед использованием на реальном счёте.

AXIMON

Институциональная мульти-модульная торговая архитектура

Разработано Diamond Financial Markets