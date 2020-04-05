Aximon

AXIMON — это продвинутая институциональная торговая архитектура, разработанная для MetaTrader 5, объединяющая точные скальпинговые входы, адаптивный рыночный интеллект, структурированные системы восстановления и управление корзиной сделок в едином исполнительном движке.

 

В отличие от традиционных розничных Expert Advisor, основанных на простых индикаторах или агрессивной логике мартингейла, AXIMON использует многоуровневую систему оркестрации, которая непрерывно анализирует структуру рынка, импульс, математические модели Renko, вероятность направления, анализ силы и управление восстановлением.

 

ВЫЖИТЬ. АДАПТИРОВАТЬСЯ. ВОССТАНОВИТЬСЯ. УВЕЛИЧИВАТЬ КАПИТАЛ.

 

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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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Институциональная мульти-модульная архитектура

Движок главного направления

Математика Renko на нескольких таймфреймах

EMA-фильтр тренда

Система точного скальпинга

Структурированный движок восстановления корзины

Система горизонтального осциллирующего хеджирования

Логика целостности корзины

Контролируемое закрытие корзины

Математическая защита Black Swan

Динамический движок компаундинга

Оптимизация профилей валютных пар

Продвинутый контроль риска и спреда

Полный уровень безопасности исполнения MT5

 

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КАК РАБОТАЕТ AXIMON

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AXIMON рассчитывает направление рынка с помощью взвешенной системы оценки, основанной на:

 

• Структуре дневных свечей

• Математике прогнозирования Renko

• Анализе импульса тренда

• Расчётах силы рынка

• Выравнивании EMA-тренда

• Подтверждении на нескольких таймфреймах

 

Когда рыночная уверенность достигает необходимого уровня, AXIMON открывает контролируемые скальпинговые сделки в направлении доминирующего тренда.

 

Если цена временно движется против структуры, система переходит в режим управления корзиной и восстановления через осцилляцию, разработанный для того, чтобы:

 

• Сохранять структурный контроль

• Предотвращать хаотичное наложение хеджей

• Избегать появления «осиротевших» сделок

• Поддерживать целостность корзины

• Обеспечивать контролируемое восстановление через осцилляцию

• Закрывать позиции через единую логику корзины

 

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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ BLACK SWAN

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AXIMON включает математически основанный движок защиты Black Swan, который анализирует:

 

• Искажение скорости движения

• Экстремальные направленные движения

• Расширение спреда

• Серьёзность гэпов

• Структурные несоответствия

• Расстояние от якорной структуры

 

При обнаружении аномальных рыночных условий AXIMON может приостановить или отключить новые структуры для защиты целостности счёта.

 

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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

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Торговля на рынке Forex и продуктами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска.

 

AXIMON включает продвинутые системы восстановления и защиты, однако ни одна автоматическая торговая система не может гарантировать прибыль или полностью исключить риск.

 

Всегда используйте грамотное управление рисками и тщательно тестируйте систему перед использованием на реальном счёте.

 

AXIMON

Институциональная мульти-модульная торговая архитектура

Разработано Diamond Financial Markets


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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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