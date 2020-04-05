Aximon
- 专家
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- 版本: 3.5
- 更新: 16 七月 2026
- 激活: 10
AXIMON 是一款为 MetaTrader 5 开发的高级机构级交易架构，将精准剥头皮交易、自适应市场智能、结构化恢复系统以及篮子式交易管理整合到一个统一的执行引擎中。
与依赖简单指标或激进马丁格尔逻辑的传统零售 EA 不同，AXIMON 采用多层级协同框架，持续分析市场结构、动量、Renko 预测数学、方向概率、强度分析以及恢复控制权。
生存。适应。恢复。复利增长。
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核心功能
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✔ 机构级多模块交易架构
✔ 主方向引擎
✔ 多时间框架 Renko 预测数学
✔ EMA 趋势过滤系统
✔ 精准剥头皮入场系统
✔ 结构化篮子恢复引擎
✔ 水平震荡对冲系统
✔ 篮子控制逻辑
✔ 受控篮子平仓系统
✔ 黑天鹅数学保护系统
✔ 动态复利引擎
✔ 货币对配置优化
✔ 高级风险与点差控制
✔ 完整 MT5 执行安全层
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AXIMON 如何运作
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AXIMON 使用加权评分框架计算市场方向，分析内容包括：
• 日线蜡烛结构
• Renko 未来预测数学
• 趋势动量分析
• 强度计算
• EMA 趋势对齐
• 多时间框架确认
当市场信号达到设定阈值时，AXIMON 会按照主导市场方向执行受控剥头皮交易。
如果价格暂时逆向运行，系统将进入篮子管理与震荡恢复框架，其设计目标包括：
• 保持结构控制
• 防止混乱对冲重叠
• 避免孤立订单
• 保持篮子完整性
• 实现受控震荡恢复
• 通过统一篮子逻辑平仓
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黑天鹅保护系统
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AXIMON 内置基于数学模型的黑天鹅保护引擎，可分析：
• 速度失真
• 极端方向性波动
• 点差扩张
• 跳空严重程度
• 结构失衡
• 与锚定结构的距离
当检测到异常市场条件时，AXIMON 可暂停或禁用新结构，以帮助保护账户安全。
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重要风险提示
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外汇及杠杆产品交易具有较高风险。
AXIMON 包含先进的恢复与保护系统，但任何自动化交易系统都无法保证盈利或完全消除风险。
在真实账户使用前，请务必做好风险管理并进行充分测试。
AXIMON
机构级多模块交易架构
由 Diamond Financial Markets 开发