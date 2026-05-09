Lordtrader Sniper

ELITE SMC SNIPER EA

Обзор

ELITE SMC SNIPER EA — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для трейдеров, которым нужна точная, умная и дисциплинированная торговля на платформе MetaTrader 5 (MT5). Советник использует стратегию Smart Money Concepts (SMC) для анализа структуры рынка на старших таймфреймах и выполнения высокоточных входов на младших таймфреймах.

Система создана для уменьшения эмоциональной торговли, повышения стабильности и профессионального управления рисками. Подходит для Forex, золота (XAUUSD), криптовалютных пар, таких как BTCUSD, а также синтетических индексов.

Основные возможности

Продвинутая стратегия Smart Money Concept (SMC)

Советник объединяет несколько профессиональных торговых концепций:

  • Break of Structure (BOS)

  • Change of Character (CHOCH)

  • Определение снятия ликвидности

  • Входы по Order Block (OB)

  • Подтверждение Fair Value Gap (FVG)

  • Анализ структуры рынка

Это помогает находить институциональные торговые возможности с высокой точностью.

Мультитаймфреймовый анализ

EA выполняет анализ на старших таймфреймах:

  • 4H

  • 1H

  • 15M

И открывает точные сделки на младших таймфреймах:

  • 1M

  • 5M

Это обеспечивает лучшее подтверждение тренда и более точные входы.

Автоматическое управление рисками

Советник защищает торговый капитал с помощью:

  • Автоматического расчёта лота

  • Динамического Stop Loss

  • Умного Take Profit

  • Защиты от просадки

  • Ограничения дневных убытков

  • Контроля процента риска

Система помогает соблюдать профессиональную дисциплину управления капиталом.

Фильтры новостей и торговых сессий

EA избегает рискованных рыночных условий благодаря:

  • Фильтру важных новостей

  • Фильтру спреда

  • Фильтру торговых сессий

  • Защите от высокой волатильности

Это помогает снизить количество ненужных убытков во время нестабильного рынка.

Поддержка торговли несколькими инструментами

Советник может одновременно торговать:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • Синтетическими индексами

Система автоматически сканирует рынок и ищет подходящие торговые возможности.

Удобная торговая панель

Встроенная панель управления предоставляет:

  • Информацию о сделках в реальном времени

  • Отслеживание прибыли и убытков

  • Контроль рисков

  • Возможность ручного управления

  • Отображение состояния стратегии

Интерфейс простой, современный и удобный в использовании.

Преимущества ELITE SMC SNIPER EA

  • Полностью автоматическая торговая система

  • Снижает влияние эмоций на торговлю

  • Использует профессиональную институциональную стратегию

  • Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам

  • Поддерживает правила риск-менеджмента проп-компаний

  • Быстрое исполнение сделок со sniper-входами

  • Оптимизирован для платформы MT5

  • Может работать 24/7 на VPS

  • Подходит для Forex, криптовалют, золота и синтетических индексов

Входные параметры
Параметр Описание
Risk_Percent Процент риска на одну сделку
Auto_Lot_Size Автоматический расчёт размера лота
Stop_Loss_Points Размер Stop Loss в пунктах
Take_Profit_Ratio Соотношение риска к прибыли
Max_Drawdown Максимально допустимая просадка
Daily_Loss_Limit Остановка торговли при достижении дневного лимита убытков
Use_News_Filter Включение или отключение фильтра новостей
Use_Session_Filter Торговля только в выбранные сессии
Max_Spread Ограничение торговли при высоком спреде
Enable_BOS Включение подтверждения BOS
Enable_CHOCH Включение определения CHOCH
Enable_Order_Block Включение входов по Order Block
Enable_Liquidity_Sweep Включение определения снятия ликвидности
Multi_Pair_Mode Разрешение торговли несколькими инструментами
Magic_Number Уникальный идентификатор сделок EA
Trade_Start_Hour Время начала торговли
Trade_End_Hour Время окончания торговли
Рекомендации по использованию

Для максимальной эффективности рекомендуется:

  • Использовать VPS для круглосуточной работы

  • Соблюдать риск-менеджмент

  • Использовать брокеров с низким спредом

  • Проводить тестирование перед реальной торговлей

  • Регулярно контролировать результаты работы EA

Заключение

ELITE SMC SNIPER EA создан для трейдеров, которым нужен мощный, интеллектуальный и дисциплинированный автоматический торговый инструмент. Благодаря сочетанию Smart Money Concepts и профессионального управления рисками, советник обеспечивает точные входы, контролируемый риск и стабильную торговлю на различных финансовых рынках.


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John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
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Lordtrader Synthetic Indices
Godgift Sunday Umoh
Эксперты
LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA Профессиональный торговый советник для Synthetic Indices LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA — это современный автоматический торговый робот, разработанный для трейдеров, которые стремятся к стабильной, быстрой и интеллектуальной торговле на рынке Synthetic Indices. Советник сочетает в себе передовые алгоритмы анализа рынка, точные точки входа и эффективное управление рисками для достижения высокой производительности. Созданный для платформы MetaTrader 5 (MT5), данный
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