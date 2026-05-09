Lordtrader Sniper

Обзор

ELITE SMC SNIPER EA

ELITE SMC SNIPER EA — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для трейдеров, которым нужна точная, умная и дисциплинированная торговля на платформе MetaTrader 5 (MT5). Советник использует стратегию Smart Money Concepts (SMC) для анализа структуры рынка на старших таймфреймах и выполнения высокоточных входов на младших таймфреймах.

Система создана для уменьшения эмоциональной торговли, повышения стабильности и профессионального управления рисками. Подходит для Forex, золота (XAUUSD), криптовалютных пар, таких как BTCUSD, а также синтетических индексов.

Продвинутая стратегия Smart Money Concept (SMC)

Основные возможности

Советник объединяет несколько профессиональных торговых концепций:

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHOCH)

Определение снятия ликвидности

Входы по Order Block (OB)

Подтверждение Fair Value Gap (FVG)

Анализ структуры рынка

Это помогает находить институциональные торговые возможности с высокой точностью.

Мультитаймфреймовый анализ

EA выполняет анализ на старших таймфреймах:

4H

1H

15M

И открывает точные сделки на младших таймфреймах:

1M

5M

Это обеспечивает лучшее подтверждение тренда и более точные входы.

Автоматическое управление рисками

Советник защищает торговый капитал с помощью:

Автоматического расчёта лота

Динамического Stop Loss

Умного Take Profit

Защиты от просадки

Ограничения дневных убытков

Контроля процента риска

Система помогает соблюдать профессиональную дисциплину управления капиталом.

Фильтры новостей и торговых сессий

EA избегает рискованных рыночных условий благодаря:

Фильтру важных новостей

Фильтру спреда

Фильтру торговых сессий

Защите от высокой волатильности

Это помогает снизить количество ненужных убытков во время нестабильного рынка.

Поддержка торговли несколькими инструментами

Советник может одновременно торговать:

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD

BTCUSD

Синтетическими индексами

Система автоматически сканирует рынок и ищет подходящие торговые возможности.

Удобная торговая панель

Встроенная панель управления предоставляет:

Информацию о сделках в реальном времени

Отслеживание прибыли и убытков

Контроль рисков

Возможность ручного управления

Отображение состояния стратегии

Интерфейс простой, современный и удобный в использовании.

Полностью автоматическая торговая система

Снижает влияние эмоций на торговлю

Использует профессиональную институциональную стратегию

Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам

Поддерживает правила риск-менеджмента проп-компаний

Быстрое исполнение сделок со sniper-входами

Оптимизирован для платформы MT5

Может работать 24/7 на VPS

Подходит для Forex, криптовалют, золота и синтетических индексов

Параметр Описание Risk_Percent Процент риска на одну сделку Auto_Lot_Size Автоматический расчёт размера лота Stop_Loss_Points Размер Stop Loss в пунктах Take_Profit_Ratio Соотношение риска к прибыли Max_Drawdown Максимально допустимая просадка Daily_Loss_Limit Остановка торговли при достижении дневного лимита убытков Use_News_Filter Включение или отключение фильтра новостей Use_Session_Filter Торговля только в выбранные сессии Max_Spread Ограничение торговли при высоком спреде Enable_BOS Включение подтверждения BOS Enable_CHOCH Включение определения CHOCH Enable_Order_Block Включение входов по Order Block Enable_Liquidity_Sweep Включение определения снятия ликвидности Multi_Pair_Mode Разрешение торговли несколькими инструментами Magic_Number Уникальный идентификатор сделок EA Trade_Start_Hour Время начала торговли Trade_End_Hour Время окончания торговли

Преимущества ELITE SMC SNIPER EAВходные параметрыРекомендации по использованию

Для максимальной эффективности рекомендуется:

Использовать VPS для круглосуточной работы

Соблюдать риск-менеджмент

Использовать брокеров с низким спредом

Проводить тестирование перед реальной торговлей

Регулярно контролировать результаты работы EA

Заключение

ELITE SMC SNIPER EA создан для трейдеров, которым нужен мощный, интеллектуальный и дисциплинированный автоматический торговый инструмент. Благодаря сочетанию Smart Money Concepts и профессионального управления рисками, советник обеспечивает точные входы, контролируемый риск и стабильную торговлю на различных финансовых рынках.