Lordtrader Sniper
- Эксперты
-
- Версия: 12.20
- Обновлено: 24 июля 2026
- Активации: 5
Обзор
ELITE SMC SNIPER EA — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для трейдеров, которым нужна точная, умная и дисциплинированная торговля на платформе MetaTrader 5 (MT5). Советник использует стратегию Smart Money Concepts (SMC) для анализа структуры рынка на старших таймфреймах и выполнения высокоточных входов на младших таймфреймах.
Система создана для уменьшения эмоциональной торговли, повышения стабильности и профессионального управления рисками. Подходит для Forex, золота (XAUUSD), криптовалютных пар, таких как BTCUSD, а также синтетических индексов.Основные возможности
Продвинутая стратегия Smart Money Concept (SMC)
Советник объединяет несколько профессиональных торговых концепций:
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHOCH)
-
Определение снятия ликвидности
-
Входы по Order Block (OB)
-
Подтверждение Fair Value Gap (FVG)
-
Анализ структуры рынка
Это помогает находить институциональные торговые возможности с высокой точностью.
Мультитаймфреймовый анализ
EA выполняет анализ на старших таймфреймах:
-
4H
-
1H
-
15M
И открывает точные сделки на младших таймфреймах:
-
1M
-
5M
Это обеспечивает лучшее подтверждение тренда и более точные входы.
Автоматическое управление рисками
Советник защищает торговый капитал с помощью:
-
Автоматического расчёта лота
-
Динамического Stop Loss
-
Умного Take Profit
-
Защиты от просадки
-
Ограничения дневных убытков
-
Контроля процента риска
Система помогает соблюдать профессиональную дисциплину управления капиталом.
Фильтры новостей и торговых сессий
EA избегает рискованных рыночных условий благодаря:
-
Фильтру важных новостей
-
Фильтру спреда
-
Фильтру торговых сессий
-
Защите от высокой волатильности
Это помогает снизить количество ненужных убытков во время нестабильного рынка.
Поддержка торговли несколькими инструментами
Советник может одновременно торговать:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
XAUUSD
-
BTCUSD
-
Синтетическими индексами
Система автоматически сканирует рынок и ищет подходящие торговые возможности.
Удобная торговая панель
Встроенная панель управления предоставляет:
-
Информацию о сделках в реальном времени
-
Отслеживание прибыли и убытков
-
Контроль рисков
-
Возможность ручного управления
-
Отображение состояния стратегии
Интерфейс простой, современный и удобный в использовании.Преимущества ELITE SMC SNIPER EA
-
Полностью автоматическая торговая система
-
Снижает влияние эмоций на торговлю
-
Использует профессиональную институциональную стратегию
-
Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам
-
Поддерживает правила риск-менеджмента проп-компаний
-
Быстрое исполнение сделок со sniper-входами
-
Оптимизирован для платформы MT5
-
Может работать 24/7 на VPS
-
Подходит для Forex, криптовалют, золота и синтетических индексов
|Параметр
|Описание
|Risk_Percent
|Процент риска на одну сделку
|Auto_Lot_Size
|Автоматический расчёт размера лота
|Stop_Loss_Points
|Размер Stop Loss в пунктах
|Take_Profit_Ratio
|Соотношение риска к прибыли
|Max_Drawdown
|Максимально допустимая просадка
|Daily_Loss_Limit
|Остановка торговли при достижении дневного лимита убытков
|Use_News_Filter
|Включение или отключение фильтра новостей
|Use_Session_Filter
|Торговля только в выбранные сессии
|Max_Spread
|Ограничение торговли при высоком спреде
|Enable_BOS
|Включение подтверждения BOS
|Enable_CHOCH
|Включение определения CHOCH
|Enable_Order_Block
|Включение входов по Order Block
|Enable_Liquidity_Sweep
|Включение определения снятия ликвидности
|Multi_Pair_Mode
|Разрешение торговли несколькими инструментами
|Magic_Number
|Уникальный идентификатор сделок EA
|Trade_Start_Hour
|Время начала торговли
|Trade_End_Hour
|Время окончания торговли
Для максимальной эффективности рекомендуется:
-
Использовать VPS для круглосуточной работы
-
Соблюдать риск-менеджмент
-
Использовать брокеров с низким спредом
-
Проводить тестирование перед реальной торговлей
-
Регулярно контролировать результаты работы EA
ELITE SMC SNIPER EA создан для трейдеров, которым нужен мощный, интеллектуальный и дисциплинированный автоматический торговый инструмент. Благодаря сочетанию Smart Money Concepts и профессионального управления рисками, советник обеспечивает точные входы, контролируемый риск и стабильную торговлю на различных финансовых рынках.