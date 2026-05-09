Lordtrader Sniper
- 专家
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- 版本: 12.20
- 更新: 24 七月 2026
- 激活: 5
产品概述
ELITE SMC SNIPER EA 是一款先进的自动化交易系统，专为希望在 MetaTrader 5（MT5）平台上实现智能、精准和纪律化交易的交易者而设计。该 EA 使用 Smart Money Concepts（SMC）策略，在高时间周期分析市场结构，并在低时间周期执行高概率交易入场。
该系统旨在减少情绪化交易，提高交易一致性，并帮助交易者进行专业的风险管理。适用于外汇、黄金（XAUUSD）、加密货币（如 BTCUSD）以及合成指数市场。核心功能
高级 Smart Money Concept（SMC）策略
EA 集成了多种专业交易概念，包括：
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Break of Structure（BOS）
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Change of Character（CHOCH）
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流动性扫盘检测
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Order Block（OB）入场
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Fair Value Gap（FVG）确认
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市场结构分析
这些功能帮助 EA 更准确地识别机构级交易机会。
多时间周期分析
EA 会在以下高时间周期进行市场分析：
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4小时（4H）
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1小时（1H）
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15分钟（15M）
然后在以下低时间周期执行精准狙击入场：
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1分钟（1M）
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5分钟（5M）
这样可以获得更好的趋势确认和更精准的入场时机。
自动风险管理
EA 通过以下功能保护交易资金：
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自动手数计算
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动态止损（Stop Loss）
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智能止盈（Take Profit）
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回撤保护
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每日亏损限制
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风险百分比控制
帮助交易者保持专业且纪律化的风险管理。
新闻与交易时段过滤
EA 可通过以下功能避免高风险市场环境：
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高影响新闻过滤
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点差过滤
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交易时段过滤
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波动性保护
有效减少市场不稳定时期的不必要亏损。
多品种交易支持
EA 可同时交易多个金融产品，包括：
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EURUSD
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GBPUSD
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XAUUSD
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BTCUSD
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合成指数
系统会自动扫描市场并寻找有效交易机会。
用户友好的交易面板
内置交易面板提供：
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实时交易信息
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盈亏跟踪
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风险监控
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手动控制选项
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策略状态显示
界面简洁、现代且易于使用。ELITE SMC SNIPER EA 的优势
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全自动交易系统
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减少情绪化决策
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专业机构级交易策略
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适合新手和高级交易者
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支持 Prop Firm 风险管理规则
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快速精准的狙击式入场
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专为 MT5 平台优化
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可在 VPS 上 24/7 全天候运行
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适用于外汇、加密货币、黄金及合成指数
|参数
|描述
|Risk_Percent
|每笔交易的风险百分比
|Auto_Lot_Size
|根据风险自动计算手数
|Stop_Loss_Points
|止损点数
|Take_Profit_Ratio
|风险回报比
|Max_Drawdown
|最大允许回撤保护
|Daily_Loss_Limit
|达到每日亏损限制后停止交易
|Use_News_Filter
|启用或禁用新闻过滤
|Use_Session_Filter
|仅在指定交易时段交易
|Max_Spread
|防止高点差时交易
|Enable_BOS
|启用 BOS 确认
|Enable_CHOCH
|启用 CHOCH 检测
|Enable_Order_Block
|启用 Order Block 入场
|Enable_Liquidity_Sweep
|启用流动性扫盘检测
|Multi_Pair_Mode
|允许多交易品种模式
|Magic_Number
|EA 交易唯一标识符
|Trade_Start_Hour
|交易开始时间
|Trade_End_Hour
|交易结束时间
为了获得最佳性能，建议：
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使用 VPS 实现 24/7 全天候运行
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严格执行风险管理
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使用低点差经纪商
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在实盘前进行回测
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定期监控 EA 的运行表现
ELITE SMC SNIPER EA 是为希望获得强大、智能且纪律化自动交易解决方案的交易者而打造的。通过结合先进的 Smart Money Concepts 策略与专业风险管理，该 EA 致力于在多个金融市场中提供精准入场、风险控制以及稳定的交易表现。