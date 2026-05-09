Lordtrader Sniper

产品概述

ELITE SMC SNIPER EA

ELITE SMC SNIPER EA 是一款先进的自动化交易系统，专为希望在 MetaTrader 5（MT5）平台上实现智能、精准和纪律化交易的交易者而设计。该 EA 使用 Smart Money Concepts（SMC）策略，在高时间周期分析市场结构，并在低时间周期执行高概率交易入场。

该系统旨在减少情绪化交易，提高交易一致性，并帮助交易者进行专业的风险管理。适用于外汇、黄金（XAUUSD）、加密货币（如 BTCUSD）以及合成指数市场。

高级 Smart Money Concept（SMC）策略

核心功能

EA 集成了多种专业交易概念，包括：

Break of Structure（BOS）

Change of Character（CHOCH）

流动性扫盘检测

Order Block（OB）入场

Fair Value Gap（FVG）确认

市场结构分析

这些功能帮助 EA 更准确地识别机构级交易机会。

多时间周期分析

EA 会在以下高时间周期进行市场分析：

4小时（4H）

1小时（1H）

15分钟（15M）

然后在以下低时间周期执行精准狙击入场：

1分钟（1M）

5分钟（5M）

这样可以获得更好的趋势确认和更精准的入场时机。

自动风险管理

EA 通过以下功能保护交易资金：

自动手数计算

动态止损（Stop Loss）

智能止盈（Take Profit）

回撤保护

每日亏损限制

风险百分比控制

帮助交易者保持专业且纪律化的风险管理。

新闻与交易时段过滤

EA 可通过以下功能避免高风险市场环境：

高影响新闻过滤

点差过滤

交易时段过滤

波动性保护

有效减少市场不稳定时期的不必要亏损。

多品种交易支持

EA 可同时交易多个金融产品，包括：

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD

BTCUSD

合成指数

系统会自动扫描市场并寻找有效交易机会。

用户友好的交易面板

内置交易面板提供：

实时交易信息

盈亏跟踪

风险监控

手动控制选项

策略状态显示

界面简洁、现代且易于使用。

全自动交易系统

减少情绪化决策

专业机构级交易策略

适合新手和高级交易者

支持 Prop Firm 风险管理规则

快速精准的狙击式入场

专为 MT5 平台优化

可在 VPS 上 24/7 全天候运行

适用于外汇、加密货币、黄金及合成指数

参数 描述 Risk_Percent 每笔交易的风险百分比 Auto_Lot_Size 根据风险自动计算手数 Stop_Loss_Points 止损点数 Take_Profit_Ratio 风险回报比 Max_Drawdown 最大允许回撤保护 Daily_Loss_Limit 达到每日亏损限制后停止交易 Use_News_Filter 启用或禁用新闻过滤 Use_Session_Filter 仅在指定交易时段交易 Max_Spread 防止高点差时交易 Enable_BOS 启用 BOS 确认 Enable_CHOCH 启用 CHOCH 检测 Enable_Order_Block 启用 Order Block 入场 Enable_Liquidity_Sweep 启用流动性扫盘检测 Multi_Pair_Mode 允许多交易品种模式 Magic_Number EA 交易唯一标识符 Trade_Start_Hour 交易开始时间 Trade_End_Hour 交易结束时间

ELITE SMC SNIPER EA 的优势输入参数使用建议

为了获得最佳性能，建议：

使用 VPS 实现 24/7 全天候运行

严格执行风险管理

使用低点差经纪商

在实盘前进行回测

定期监控 EA 的运行表现

总结

ELITE SMC SNIPER EA 是为希望获得强大、智能且纪律化自动交易解决方案的交易者而打造的。通过结合先进的 Smart Money Concepts 策略与专业风险管理，该 EA 致力于在多个金融市场中提供精准入场、风险控制以及稳定的交易表现。