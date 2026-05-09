Lordtrader Sniper

ELITE SMC SNIPER EA

产品概述

ELITE SMC SNIPER EA 是一款先进的自动化交易系统，专为希望在 MetaTrader 5（MT5）平台上实现智能、精准和纪律化交易的交易者而设计。该 EA 使用 Smart Money Concepts（SMC）策略，在高时间周期分析市场结构，并在低时间周期执行高概率交易入场。

该系统旨在减少情绪化交易，提高交易一致性，并帮助交易者进行专业的风险管理。适用于外汇、黄金（XAUUSD）、加密货币（如 BTCUSD）以及合成指数市场。

核心功能

高级 Smart Money Concept（SMC）策略

EA 集成了多种专业交易概念，包括：

  • Break of Structure（BOS）

  • Change of Character（CHOCH）

  • 流动性扫盘检测

  • Order Block（OB）入场

  • Fair Value Gap（FVG）确认

  • 市场结构分析

这些功能帮助 EA 更准确地识别机构级交易机会。

多时间周期分析

EA 会在以下高时间周期进行市场分析：

  • 4小时（4H）

  • 1小时（1H）

  • 15分钟（15M）

然后在以下低时间周期执行精准狙击入场：

  • 1分钟（1M）

  • 5分钟（5M）

这样可以获得更好的趋势确认和更精准的入场时机。

自动风险管理

EA 通过以下功能保护交易资金：

  • 自动手数计算

  • 动态止损（Stop Loss）

  • 智能止盈（Take Profit）

  • 回撤保护

  • 每日亏损限制

  • 风险百分比控制

帮助交易者保持专业且纪律化的风险管理。

新闻与交易时段过滤

EA 可通过以下功能避免高风险市场环境：

  • 高影响新闻过滤

  • 点差过滤

  • 交易时段过滤

  • 波动性保护

有效减少市场不稳定时期的不必要亏损。

多品种交易支持

EA 可同时交易多个金融产品，包括：

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • 合成指数

系统会自动扫描市场并寻找有效交易机会。

用户友好的交易面板

内置交易面板提供：

  • 实时交易信息

  • 盈亏跟踪

  • 风险监控

  • 手动控制选项

  • 策略状态显示

界面简洁、现代且易于使用。

ELITE SMC SNIPER EA 的优势

  • 全自动交易系统

  • 减少情绪化决策

  • 专业机构级交易策略

  • 适合新手和高级交易者

  • 支持 Prop Firm 风险管理规则

  • 快速精准的狙击式入场

  • 专为 MT5 平台优化

  • 可在 VPS 上 24/7 全天候运行

  • 适用于外汇、加密货币、黄金及合成指数

输入参数
参数 描述
Risk_Percent 每笔交易的风险百分比
Auto_Lot_Size 根据风险自动计算手数
Stop_Loss_Points 止损点数
Take_Profit_Ratio 风险回报比
Max_Drawdown 最大允许回撤保护
Daily_Loss_Limit 达到每日亏损限制后停止交易
Use_News_Filter 启用或禁用新闻过滤
Use_Session_Filter 仅在指定交易时段交易
Max_Spread 防止高点差时交易
Enable_BOS 启用 BOS 确认
Enable_CHOCH 启用 CHOCH 检测
Enable_Order_Block 启用 Order Block 入场
Enable_Liquidity_Sweep 启用流动性扫盘检测
Multi_Pair_Mode 允许多交易品种模式
Magic_Number EA 交易唯一标识符
Trade_Start_Hour 交易开始时间
Trade_End_Hour 交易结束时间
使用建议

为了获得最佳性能，建议：

  • 使用 VPS 实现 24/7 全天候运行

  • 严格执行风险管理

  • 使用低点差经纪商

  • 在实盘前进行回测

  • 定期监控 EA 的运行表现

总结

ELITE SMC SNIPER EA 是为希望获得强大、智能且纪律化自动交易解决方案的交易者而打造的。通过结合先进的 Smart Money Concepts 策略与专业风险管理，该 EA 致力于在多个金融市场中提供精准入场、风险控制以及稳定的交易表现。


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Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
X Gold Nexus
Tingting Yu
专家
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
专家
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
作者的更多信息
Lordtrader Synthetic Indices
Godgift Sunday Umoh
专家
LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 专业简介 LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）平台打造的专业级自动交易系统，专注于 Synthetic Indices（合成指数）市场交易。该EA结合先进的市场分析算法、智能风险管理以及高精度入场策略，为交易者提供稳定、高效且智能化的自动交易体验。 无论您是初学者还是专业交易员，LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 都能够帮助您减少情绪化交易，提高交易执行效率，并在市场波动中捕捉高概率交易机会。 核心功能 智能自动开仓与平仓系统 高精度市场趋势分析 内置止损（SL）与止盈（TP）管理 支持 Boom & Crash、Volatility Indices 等合成指数 低延迟执行，优化交易速度 可自定义风险与手数设置 兼容 VPS 24/7 全天候运行 专业级资金管理系统 优势特点 用户界面简单易用 适合小资金与大资金账户 稳定性强，适用于长期运行 专为 Synthetic Indices 市场优化 支持 MT5 平台快速安装
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