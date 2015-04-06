В основе Smart Worm Scalper лежит биологическая модель поиска «зоны комфорта». Вместо жестких сеток и рискованных мартингейлов, советник использует принцип «червя», который постоянно подстраивает свою «кожу» (границы волатильности) под внешнюю среду.

Smart Worm Scalper — Адаптивный Скальпер на основе ATR, MA, RSI и свечных паттернов.

Smart Worm Scalper — это профессиональный торговый эксперт, использующий уникальный алгоритм динамических зон перекупленности и перепроданности. В отличие от классических индикаторов, этот советник адаптируется к текущей волатильности рынка, что позволяет находить точные точки разворота даже на «шумных» таймфреймах.

Основные преимущества:Динамические уровни RSI: Советник анализирует историю за последние 450 баров и самостоятельно выстраивает уровни входа и выхода, подстраиваясь под рыночный контекст.

Фильтр «Теней» ATR: Уникальная система проверки свечных теней позволяет отсеивать ложные пробои. Вход осуществляется только при подтверждении силы импульса через размер тени свечи.

Многоуровневая фильтрация: Робот использует данные с нескольких таймфреймов (M15, M30, H1) для определения глобального тренда и локальной скорости рынка (Speed Filter). Безопасность прежде всего: Встроена защита от расширения спреда, контроль маржи и нормализация лотов согласно требованиям ведущих брокеров.

Умный Тралинг: Сопровождение сделки осуществляется по адаптивному алгоритму на базе ATR, что позволяет забирать максимум движения при минимальном риске.

Технические характеристики:

Рабочий таймфрейм: M15, M30 (рекомендуемый).

Рекомендуемые пары: EURAUD, AUDNZD, GBPAUD (и другие пары с хорошей волатильностью).

Минимальный депозит: $100.

Тип счета: Любой (рекомендуется ECN с низким спредом).

Мультивалютность: Советник может торговать на любых валютных парах одновременно, для этого надо установить его на окно интересующей вас валютной пары с изменением MagicNumber.

Параметры:

Threshold_Pct (62.0): Чувствительность динамических уровней.

ATR_Multiplier (1.0) — коэффициент определяет, на каком расстоянии от текущей цены будет следовать ваш защитный стоп-лосс, основываясь на текущей волатильности рынка.

LotStep_Money - шаг средств в валюте депозита, после которого начнется увеличение лота в арифметической прогрессии с шагом минимального лота.

Sticking_Filter (70): Защита от «залипания RSI» цены при сильном тренде.

Shadow_ATR_Coeff (0.6): Коэффициент фильтра свечных теней для подтверждения входа.

Lookback_Period (450) - количество баров, на основе которых анализируется ситуация на рынке и поиск максимумов и минимумов как цены так и индикаторов.





Совет от автора: Несмотря на то, что советник Smart Worm Scalper подстраивается под волатильность внешней среды, начальные входные параметры надо вводить самим для каждой валютной пары, определить которые можно в тестере стратегии, подстраиваясь под вашего брокера.