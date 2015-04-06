Smart Worm Scalper

В основе Smart Worm Scalper лежит биологическая модель поиска «зоны комфорта». Вместо жестких сеток и рискованных мартингейлов, советник использует принцип «червя», который постоянно подстраивает свою «кожу» (границы волатильности) под внешнюю среду.

Smart Worm Scalper — Адаптивный Скальпер на основе ATR, MA, RSI и свечных паттернов.

Smart Worm Scalper — это профессиональный торговый эксперт, использующий уникальный алгоритм динамических зон перекупленности и перепроданности. В отличие от классических индикаторов, этот советник адаптируется к текущей волатильности рынка, что позволяет находить точные точки разворота даже на «шумных» таймфреймах.

Основные преимущества:Динамические уровни RSI: Советник анализирует историю за последние 450 баров и самостоятельно выстраивает уровни входа и выхода, подстраиваясь под рыночный контекст.

  • Фильтр «Теней» ATR: Уникальная система проверки свечных теней позволяет отсеивать ложные пробои. Вход осуществляется только при подтверждении силы импульса через размер тени свечи.

  • Многоуровневая фильтрация: Робот использует данные с нескольких таймфреймов (M15, M30, H1) для определения глобального тренда и локальной скорости рынка (Speed Filter).Безопасность прежде всего: Встроена защита от расширения спреда, контроль маржи и нормализация лотов согласно требованиям ведущих брокеров.

  • Умный Тралинг: Сопровождение сделки осуществляется по адаптивному алгоритму на базе ATR, что позволяет забирать максимум движения при минимальном риске.

Технические характеристики:

  • Рабочий таймфрейм: M15, M30 (рекомендуемый).

  • Рекомендуемые пары: EURAUD, AUDNZD, GBPAUD (и другие пары с хорошей волатильностью).

  • Минимальный депозит: $100.

  • Тип счета: Любой (рекомендуется ECN с низким спредом).

  • Мультивалютность: Советник может торговать на любых валютных парах одновременно, для этого надо установить его на окно интересующей вас валютной пары с изменением  MagicNumber.

Параметры:

  • Threshold_Pct (62.0): Чувствительность динамических уровней.

  • ATR_Multiplier (1.0)— коэффициент определяет, на каком расстоянии от текущей цены будет следовать ваш защитный стоп-лосс, основываясь на текущей волатильности рынка.

  • LotStep_Money - шаг средств в валюте депозита, после которого начнется увеличение лота в арифметической прогрессии с шагом минимального лота.

  • Sticking_Filter (70): Защита от «залипания RSI» цены при сильном тренде.

  • Shadow_ATR_Coeff (0.6): Коэффициент фильтра свечных теней для подтверждения входа.

  • Lookback_Period (450) - количество баров, на основе которых анализируется ситуация на рынке и поиск максимумов и минимумов как цены так и индикаторов.


Совет от автора: Несмотря на то, что советник Smart Worm Scalper подстраивается под волатильность внешней среды, начальные входные параметры надо вводить самим для каждой валютной пары,  определить которые можно в тестере стратегии, подстраиваясь под вашего брокера.

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5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Lucky Star WPR
Yurij Batura
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Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикатору WPR (Williams Percent Range)  Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star RSI,  Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky Star SO and MACD , созданы по многочисленным просьбам начинающих трейдеров, для возможности участвовать в различных
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Lucky Star RSI and MACD
Yurij Batura
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Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикаторам    RSI(Relative Strength Index) и MACD(Moving Average Convergence/Divergence) Сигналы эксперта здесь . Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD,Lucky Star WPR, Lucky Star RSI, Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky Star SO and MACD , созданы по многочисленным
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Lucky Star MA and SO
Yurij Batura
Эксперты
Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикаторам Moving Average и Stochastic Oscillator  Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star RSI, Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky Star SO and MACD , созданы по многочисленным просьбам начинающих трейдеров, для возможности участвовать
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Lucky Star RSI
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5 (1)
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Lucky Star MA and MACD
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Эксперты
Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикаторам Moving Average и Moving Average Convergence/Divergence  Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star RSI, Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky Star SO and MACD , созданы по многочисленным просьбам начинающих трейдеров, для возможност
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MAtrioMT5
Yurij Batura
Индикаторы
Индикатор MAtrioMT5, отображает на любом таймфрейме сразу три скользящих средних с периодом 50   -дневная  ,100   -дневная , 200   -дневная . После присоединения к графику сразу отображает три скользящих средних с параметрами простой (SMA) скользящей средней   MAmethod50 ,  простой (SMA) скользящей средней   MAmethod100 ,  простой (SMA) скользящей средней   MAmethod200 .   Соответственно с типом цены  MAPrice50, MAPrice100, MAPrice200  по умолчанию везде стоит цена   Close price  . Все параме
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Lucky Star MACD
Yurij Batura
Эксперты
Создан для провайдеров сигналов,  работа эксперта , а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикатору Moving Average Convergence/Divergence.  Может торговать в мультивалютном варианте ( в демоверсии отключена такая возможность). Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star RSI, Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky S
FREE
Lucky Star MA
Yurij Batura
Эксперты
Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикатору Moving Average Серия экспертов:  Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star MA, Lucky Star RSI, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD, Lucky Star SO and MACD , созданы по многочисленным просьбам начинающих трейдеров, для возможности участвовать в различных конкурсах по фо
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Lucky Star SO and MACD
Yurij Batura
Эксперты
Создан для провайдеров сигналов, а так же для участия в различных конкурсах по форекс (и не только), умеет самостоятельно открывать неограниченное количество ордеров по индикаторам    Stochastic Oscillator и  Moving Average Convergence/Divergence Сигнал советника . Серия экспертов: Lucky Star RSI and MACD, Lucky Star WPR, Lucky Star RSI, Lucky Star MA, Lucky Star SO, Lucky Star MACD, Lucky Star MA and SO, Lucky Star MA and MACD , Lucky Star SO and MACD, созданы по многочисленным просьбам начин
FREE
MAtrio
Yurij Batura
Индикаторы
Индикатор MAtrio, отображает на любом таймфрейме сразу три скользящих средних с периодом 50 -дневная  ,100 -дневная , 200 -дневная . После присоединения к графику сразу отображает три скользящих средних с параметрами простой (SMA) скользящей средней SmoothingType50 ,  простой (SMA) скользящей средней   SmoothingType100,  простой (SMA) скользящей средней   SmoothingType200. Соответственно с типом цены  ValuePrices50,  ValuePrices100, ValuePrices200 по умолчанию везде стоит цена Close price  .
FREE
Ind Max Min Lot
Yurij Batura
5 (1)
Индикаторы
Индикатор показывает максимальное и минимальное количество лотов, а также величину спреда символа. Эта информация нужна для принятия быстрого решения по входу в рынок из расчета максимума депозита. Рассчитывается из расчета свободных средств и средств для открытия одного лота. Такие ситуации бывают часто, когда вы участвуете в различных конкурсах по Форексу или торгуете на рынке максимально возможными средствами, а также в период повышенной или пониженной волатильности. Индикатор после присоедин
FREE
BuySellProf
Yurij Batura
5 (3)
Эксперты
Многоцелевой эксперт. Решает вопрос выбора цели - направления движения цены. Локирование и хеджирование -главный принцип этого советника. По закону гармонических колебаний, цена  в виде отката (коррекция) возвращается в первоначальное положение. Балансируя одновременно разнонаправленными ордерами, эксперт фиксирует прибыль на разворотах рынка.  Эксперт  эффективен в условиях повышенной волатильности (отсутствие определенности направления движения цены, выход новостей) . В мультивалютном варианте
BuySellProf Risk Manager
Yurij Batura
Эксперты
Многоцелевой эксперт. Решает вопрос выбора цели - направления движения цены. Локирование и хеджирование -главный принцип этого советника. По закону гармонических колебаний, цена  всегда возвращается в первоначальное положение и рынок форекс не исключение. Балансируя одновременно разнонаправленными ордерами, эксперт фиксирует прибыль на разворотах рынка, чем больше волатильность тем большую прибыль можно взять на рынке. Но всегда нужно помнить о  разумном соотношения просадки и прибыли, для опред
Signals Provider RSI and Fibonacci
Yurij Batura
Эксперты
Адаптированный индикатор RSI (по Демарку), автоматически строящиеся линии Фибоначчи и удобная активная информационная панель создают надежные условия для прибыльной мультивалютной торговли  советником  Signals Provider RSI and Fibonacci Присоединяя EA к разным окнам валютных пар, создается эффект хеджирования (минимизации риска непредвиденного колебания рыночной цены). Для этого после присоединения EA к окну валютной пары необходимо изменить число MagicNumber  и соответственно ввести другие вход
BuySellProf rocker
Yurij Batura
Эксперты
Многоцелевой эксперт. Решает вопрос выбора цели - направления движения цены. Локирование -главный принцип этого советника.   По закону гармонических колебаний, цена  в виде отката (коррекция) возвращается в первоначальное положение. Балансируя одновременно разнонаправленными ордерами, эксперт фиксирует прибыль на разворотах рынка. Описание работы Входя в рынок сразу двумя ордерами (на Buy и на Sell) на одной валютной паре, советник устанавливает на оба ордера фиксированный тейк-профит . После ср
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