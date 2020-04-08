Pro Market Info
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Market Info Pro: Ваш Идеальный Дашборд для Трейдинга на MT5
Поднимите свой опыт трейдинга на Forex с Market Info Pro — продвинутым индикатором, который предоставляет всю необходимую информацию о рынке одним взглядом на вашем графике MT5.
Ключевые Функции:
- Отображение в реальном времени спреда, аска, бида, текущей сессии, времени до закрытия свечи и многое другое.
- Расширенная информация: баланс, эквити, свободная маржа, используемая маржа, леверидж, открытые сделки, прибыль/убыток, своп, комиссия, текущее время, символ, таймфрейм.
- Полностью настраиваемый: Выберите, какую информацию отображать, настройте позиции, цвета, шрифты и размеры.
- Профессиональный дизайн: Четкий, выразительный дашборд с цветовой кодировкой элементов для быстрых инсайтов.
Преимущества:
- Принимайте обоснованные решения быстрее с всеми ключевыми данными на графике.
- Экономьте время, избегая нескольких окон или расчетов.
- Подходит для всех трейдеров, от новичков до профессионалов.
Скачайте Market Info Pro сегодня и выведите свой трейдинг на новый уровень!