Pro Market Info

Market Info Pro: Ваш Идеальный Дашборд для Трейдинга на MT5

Поднимите свой опыт трейдинга на Forex с Market Info Pro — продвинутым индикатором, который предоставляет всю необходимую информацию о рынке одним взглядом на вашем графике MT5.

Ключевые Функции:

  • Отображение в реальном времени спреда, аска, бида, текущей сессии, времени до закрытия свечи и многое другое.
  • Расширенная информация: баланс, эквити, свободная маржа, используемая маржа, леверидж, открытые сделки, прибыль/убыток, своп, комиссия, текущее время, символ, таймфрейм.
  • Полностью настраиваемый: Выберите, какую информацию отображать, настройте позиции, цвета, шрифты и размеры.
  • Профессиональный дизайн: Четкий, выразительный дашборд с цветовой кодировкой элементов для быстрых инсайтов.

Преимущества:

  • Принимайте обоснованные решения быстрее с всеми ключевыми данными на графике.
  • Экономьте время, избегая нескольких окон или расчетов.
  • Подходит для всех трейдеров, от новичков до профессионалов.

Скачайте Market Info Pro сегодня и выведите свой трейдинг на новый уровень!


