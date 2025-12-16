Pro Market Info

Market Info Pro : Votre Tableau de Bord Ultime pour le Trading sur MT5

Élevez votre expérience de trading Forex avec Market Info Pro, l'indicateur avancé qui fournit toutes les informations essentielles du marché d'un seul coup d'œil sur votre graphique MT5.

Fonctionnalités Clés :

Affichage en temps réel du spread, ask, bid, session en cours, temps restant avant la fermeture de la bougie, et bien plus.

Informations étendues : solde, equity, marge libre, marge utilisée, levier, trades ouverts, profit/perte, swap, commission, heure actuelle, symbole, timeframe.

Entièrement personnalisable : Choisissez quelles infos afficher, ajustez les positions, couleurs, polices et tailles.

Design professionnel : Tableau de bord clair et expressif avec éléments codés par couleur pour des insights rapides.

Avantages :

Prenez des décisions informées plus rapidement avec toutes les données clés visibles sur le graphique.

Gagnez du temps en évitant plusieurs fenêtres ou calculs.

Adapté à tous les traders, des débutants aux pros.

Téléchargez Market Info Pro dès aujourd'hui et passez votre trading au niveau supérieur !