Pro Market Info

Market Info Pro: Tu Panel de Control Definitivo para Trading en MT5

Eleva tu experiencia de trading en Forex con Market Info Pro, el indicador avanzado que proporciona toda la información esencial del mercado de un vistazo en tu gráfico MT5.

Características Clave:

Visualización en tiempo real del spread, ask, bid, sesión actual, tiempo hasta el cierre de la vela, y más.

Información extendida: saldo, equity, margen libre, margen utilizado, apalancamiento, trades abiertos, profit/loss, swap, comisión, hora actual, símbolo, timeframe.

Totalmente personalizable: Elige qué info mostrar, ajusta posiciones, colores, fuentes y tamaños.

Diseño profesional: Panel claro y expresivo con elementos codificados por color para insights rápidos.

Beneficios:

Toma decisiones informadas más rápido con todos los datos clave visibles en el gráfico.

Ahorra tiempo evitando múltiples ventanas o cálculos.

Adecuado para todos los traders, desde principiantes hasta pros.

¡Descarga Market Info Pro hoy y lleva tu trading al siguiente nivel!