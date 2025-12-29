MiEasyOrderMT5

Mi Easy Order MT5 es un programa diseñado para facilitar y optimizar la ejecución de operaciones de compra y venta en los mercados financieros, proporcionando al trader una herramienta práctica, precisa y confiable para la gestión del riesgo. Su objetivo principal es simplificar el proceso de entrada al mercado, eliminando cálculos manuales y reduciendo errores comunes que suelen producirse al momento de definir el tamaño de la posición.

El sistema permite al usuario ingresar como parámetro el nivel de riesgo que desea asumir en cada operación, expresado como porcentaje del capital. A partir de esta información, el programa realiza automáticamente el cálculo del lotaje óptimo, teniendo en cuenta variables clave como el balance de la cuenta, el tamaño del stop loss y las características específicas del instrumento financiero operado. De esta forma, cada operación mantiene una coherencia estricta con la estrategia de gestión de riesgo definida por el trader.







