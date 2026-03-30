Naked chart MT5

Одна кнопка. Один клик. Чистый график.

MT4 version



Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно.

NAKED CHART решает это одним кликом.

Один клик → все рисунки мгновенно исчезают

→ все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде

→ всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки

— скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика

Никаких настроек. Никакой сложности. Просто кнопка, которая меняет всё.

«Иногда самый чистый график — самый мощный.»

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