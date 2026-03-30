Naked chart MT5

Одна кнопка. Один клик. Чистый график.

MT4 version

Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно.

NAKED CHART решает это одним кликом.

  • Один клик → все рисунки мгновенно исчезают
  • Повторный клик → всё возвращается в исходном виде
  • Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки
  • Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика

Никаких настроек. Никакой сложности. Просто кнопка, которая меняет всё.

«Иногда самый чистый график — самый мощный.»
SPARTACUS©2026


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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Moving Average Scanner MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Moving Average Scanner — это многокадровый сканер, который идеально подходит для быстрого просмотра тренда на нескольких таймфреймах без изменения графика. Он может использовать до 4 скользящих средних по вашему выбору за 9 единиц времени. Он полностью настраиваемый и может быть перемещен в любое место графика простым «перетаскиванием». Скользящие средние можно настроить в 4 различных методах расчета. Вы также можете установить оповещения на основе количества скользящих средних и количества пе
Naked chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
Одна кнопка. Один клик. Чистый график. MT5 version Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно. NAKED CHART решает это одним кликом. Один клик → все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика Никаких настроек. Никакой сложности. П
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Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
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Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
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MA Killer MT4
Frederic Jacques Collomb
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Индикатор MA Killer – это лучшее оружие для трейдеров, использующих скользящие средние. Это полноценная система , использующая несколько инструментов, доступных непосредственно из панели управления. Благодаря его инструментам у вас есть обзор рынка и ценная помощь в принятии решения для входа в позицию. Он состоит: - Индикатор Trend Master chart , который отображает тренд прямо на графике с помощью цветового кода. Этот тренд рассчитывается алгоритмом, использующим две скользящие средние и неск
RSI Pro Analyser MT4
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Индикатор RSI Pro Analyser — это мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся принимать обоснованные решения одновременно на нескольких таймфреймах. Этот индикатор использует RSI для предоставления сигналов перекупленности , перепроданности и тренда, что упрощает определение возможностей входа в рынок. Его главным преимуществом является простота чтения благодаря четким и четким цветовым кодам, обозначающим различные рыночные условия. Индикатор отображает значения RSI и связанны
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
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aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
Zonecore MT4
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Индикаторы
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels Определяйте наиболее торгуемые ценовые зоны с хирургической точностью. MT5 version Что такое ZONECORE? ZONECORE — это профессиональный индикатор, объединяющий Volume Profile и Pivot Levels с высоким объёмом для выявления ценовых зон, где рынок провёл больше всего времени и совершил наибольший объём сделок. Эти зоны действуют как магниты для цены — знание их даёт вам решающее преимущество в определении поддержек, сопротивлений и зон разворота с высокой в
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Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT5 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
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Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый. MT5 version NAKED CHART PRO — что внутри: NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается LOCK → блокирует все рисунки от с
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
Trend Master Histogram MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Chart Histogram — индикатор, основанный на алгоритме с использованием двух скользящих средних и нескольких осцилляторов. Благодаря цветовому коду он позволяет быстро определить тенденцию и воспользоваться крупнейшими рыночными импульсами. Светлые цвета указывают на тренд, темные цвета определяют импульсы, а серый указывает на то, что вам не следует входить в рынок. Версия для МТ4 здесь. Входные параметры: - Период 1 (быстрый период) - Период 2 (медленный период) - Период осциллятора Вы
MA Killer MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор MA Killer – это лучшее оружие для трейдеров, использующих скользящие средние. Это полноценная система , использующая несколько инструментов, доступных непосредственно из панели управления. Благодаря его инструментам у вас есть обзор рынка и ценная помощь в принятии решения для входа в позицию. Он состоит: - Индикатор Trend Master chart , который отображает тренд прямо на графике с помощью цветового кода. Этот тренд рассчитывается алгоритмом, использующим две скользящие средние и неск
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Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор RSI Pro Analyser — это мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся принимать обоснованные решения одновременно на нескольких таймфреймах. Этот индикатор использует RSI для предоставления сигналов перекупленности , перепроданности и тренда, что упрощает определение возможностей входа в рынок. Его главным преимуществом является простота чтения благодаря четким и четким цветовым кодам, обозначающим различные рыночные условия. Индикатор отображает значения RSI и связанны
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
ZoneCore MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels Определяйте наиболее торгуемые ценовые зоны с хирургической точностью. MT4 version Что такое ZONECORE? ZONECORE — это профессиональный индикатор, объединяющий Volume Profile и Pivot Levels с высоким объёмом для выявления ценовых зон, где рынок провёл больше всего времени и совершил наибольший объём сделок. Эти зоны действуют как магниты для цены — знание их даёт вам решающее преимущество в определении поддержек, сопротивлений и зон разворота с высокой в
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT4 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
Naked chart PRO MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый. MT4 version NAKED CHART PRO — что внутри: NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается LOCK → блокирует все рисунки от с
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