Naked chart MT5
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Frederic Jacques CollombSPARTACUS©, улучшай свою торговлю! Будьте сильнее на рынке!
- Версия: 1.0
Одна кнопка. Один клик. Чистый график.
Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно.
NAKED CHART решает это одним кликом.
- Один клик → все рисунки мгновенно исчезают
- Повторный клик → всё возвращается в исходном виде
- Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки
- Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика
Никаких настроек. Никакой сложности. Просто кнопка, которая меняет всё.
«Иногда самый чистый график — самый мощный.»
— SPARTACUS©2026