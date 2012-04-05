Forex Vitals Market Hours (MT5) — Диапазоны торговых сессий + Живая панель сессий (БЕСПЛАТНО)

Торговля на Forex сильно отличается в зависимости от времени суток. Этот индикатор делает это наглядным: он рисует на графике прямоугольники диапазона High/Low для 4 основных сессий — Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — чтобы вы сразу видели, где сформировался диапазон каждой сессии и как вела себя цена во время перекрытий (например, Лондон/Нью-Йорк).

Что вы получаете

Цветные боксы диапазона сессий (High/Low для каждой сессии)

Опционально: заливка боксов или чистый контур без заливки

Вертикальные метки открытия сессий (удобно для поиска импульсов на открытии)

Живая панель на графике , показывающая текущую активную сессию (и перекрытия вроде Лондон/Нью-Йорк )

Учет перехода на DST (летнее/зимнее время) для тайминга сессий (Лондон / Нью-Йорк / Сидней)

Умная подстройка под время брокера (автоматически вычисляет смещение, чтобы сессии совпадали корректно)

Времена сессий (локальное время)

Лондон: 08:00–17:00 (с учетом DST)

Нью-Йорк: 08:00–17:00 (с учетом DST)

Сидней: 07:00–16:00 (с учетом DST)

Токио: 09:00–18:00

Таймфреймы

Разработан для внутридневных графиков (M1–H1). (Боксы сессий и вертикальные линии намеренно ограничены внутридневными ТФ — для ясности и производительности.)

Параметры (Inputs)