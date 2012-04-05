Market Hours MT5
- Индикаторы
- Frederick Langemark
- Версия: 1.5
- Обновлено: 20 декабря 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Диапазоны торговых сессий + Живая панель сессий (БЕСПЛАТНО)
Торговля на Forex сильно отличается в зависимости от времени суток. Этот индикатор делает это наглядным: он рисует на графике прямоугольники диапазона High/Low для 4 основных сессий — Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — чтобы вы сразу видели, где сформировался диапазон каждой сессии и как вела себя цена во время перекрытий (например, Лондон/Нью-Йорк).
Что вы получаете
-
Цветные боксы диапазона сессий (High/Low для каждой сессии)
-
Опционально: заливка боксов или чистый контур без заливки
-
Вертикальные метки открытия сессий (удобно для поиска импульсов на открытии)
-
Живая панель на графике, показывающая текущую активную сессию (и перекрытия вроде Лондон/Нью-Йорк)
-
Учет перехода на DST (летнее/зимнее время) для тайминга сессий (Лондон / Нью-Йорк / Сидней)
-
Умная подстройка под время брокера (автоматически вычисляет смещение, чтобы сессии совпадали корректно)
-
Времена сессий (локальное время)
Используемые времена сессий (локальное время)
-
Лондон: 08:00–17:00 (с учетом DST)
-
Нью-Йорк: 08:00–17:00 (с учетом DST)
-
Сидней: 07:00–16:00 (с учетом DST)
-
Токио: 09:00–18:00
Таймфреймы
Разработан для внутридневных графиков (M1–H1). (Боксы сессий и вертикальные линии намеренно ограничены внутридневными ТФ — для ясности и производительности.)
Параметры (Inputs)
-
Draw_Session_Boxes — показать/скрыть боксы диапазона (High/Low)
-
Fill_Session_Boxes — заливка фона (true) или только контур (false)
-
Box_Line_Width — толщина границы
-
Show_Verticals — рисовать вертикальную линию на открытии каждой сессии
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — настройка цветов сессий