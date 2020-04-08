Vital Structure MT5
- Индикаторы
- Frederick Langemark
- Версия: 1.1
- Обновлено: 14 декабря 2025
Vital Structure MT5
Индикатор рыночной структуры для: маркировки свингов HH / HL / LH / LL, автоматических трендовых линий и многофреймовой (MTF) поддержки и сопротивления (ключевые уровни).
Vital Structure — это инструмент анализа графика для трейдеров, использующих price action, рыночную структуру, трендовые линии, поддержку и сопротивление, а также многофреймовый анализ. Он определяет подтверждённые свинговые точки, классифицирует структуру (HH/HL/LH/LL), строит трендовые линии на основе структуры и отображает ключевые уровни старших таймфреймов, помогая визуализировать тренд и важные зоны реакции цены.
Основные функции
1) Рыночная структура (HH / HL / LH / LL)
-
Определяет свинговые максимумы и минимумы с помощью настраиваемого окна lookback
-
Классифицирует свинги как Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low
-
Опциональные стрелки и текстовые метки свингов
-
Опциональная фильтрация на основе ATR для уменьшения количества незначительных свингов на волатильном рынке
2) Авто трендовые линии (на основе структуры)
-
Строит трендовые линии по последним свинговым точкам
-
Рисует линию восходящего или нисходящего тренда на основе выявленной структуры
-
При пробое трендовой линии историческая линия может сохраняться (пунктиром), и далее выполняется поиск новой линии
3) MTF ключевые уровни поддержки и сопротивления
-
Сканирует старшие таймфреймы (относительно текущего таймфрейма графика)
-
Определяет значимые свинговые уровни и наносит ключевые уровни поддержки/сопротивления
-
Опциональное объединение уровней в зоны (в пунктах)
-
Ограничение максимального количества отображаемых уровней для сохранения чистоты графика
Типичные сценарии использования
-
Определение трендового состояния по последовательностям HH/HL и LH/LL
-
Использование структурных трендовых линий для откатов, пробоев и ретестов
-
Использование уровней старших таймфреймов для контекста, целей и зон инвалидации
-
Комбинация структура + трендовая линия + ключевые уровни для многофакторного анализа
Входные параметры (обзор)
Рыночная структура
-
Window (чувствительность свингов)
-
ATR Multiplier (сила фильтра по волатильности)
-
Показать/скрыть стрелки
-
Показать/скрыть метки HH/HL/LH/LL
-
Цвета и настройки отображения
Трендовые линии
-
Включить/выключить трендовые линии по структуре
-
Глубина сканирования / lookback
-
Допуск касания (пункты)
-
Фильтр минимального наклона
-
Стили линий (активная / история пробитых)
Ключевые уровни (MTF S/R)
-
Включить/выключить MTF-сканирование
-
Дистанция объединения (пункты)
-
Минимальное число касаний / правила силы уровня
-
Максимальное количество уровней для отображения
Примечания и ограничения
-
Свинги подтверждаются после выбранного значения Window. Последние бары могут обновляться до подтверждения свинга.
-
Индикатор предназначен для анализа графика и не совершает сделки.
-
Без DLL. Без внешних зависимостей.