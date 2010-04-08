Bank Session Lines
- Индикаторы
- Samuel Munyaradzi Gama
- Версия: 1.30
Индикатор «Линии банковских сессий»
Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена.
Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках.
Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности.
Почему нужны линии банковских сессий?
- Потому что каждое крупное движение начинается и заканчивается в часы работы институциональных банков.
- Этот инструмент наглядно отображает торговые сессии, в которых работают банки, поэтому вы можете торговать только тогда, когда вероятность движения рынка наиболее высока, и избегать торговли, когда рынок, скорее всего, не будет двигаться.
- Помогает трейдеру торговать с банками только тогда, когда ликвидность меняется в точные часы, когда банки формируют, ловят и отпускают цены.
- Идеально подходит для выявления ложных выходов, резких изменений ликвидности и институциональных следов.
Функции
- Автоматически рисует вертикальные линии сессий на графике.
- Настройте время начала и окончания каждой сессии.
- Настройте линии каждой сессии: цвет, размер/толщину и стиль линии.
- Метки линий (например, открытие/закрытие в Нью-Йорке и т.д.).
- Работает на любом таймфрейме и символе.
- Динамическая конвертация времени – автоматическая подстройка под часовой пояс вашего брокера.
- Простой визуальный интерфейс – создан для профессиональных трейдеров, отслеживающих ценовое движение.
Как использовать
- Прикрепите индикатор к графику.
- Установите смещение часового пояса вашего брокера.
- При необходимости отрегулируйте время сессии (Лондон, Нью-Йорк, Азия и т.д.).
- Наблюдайте, как цена реагирует на открытие, закрытие и перекрытие сессий.
Входные параметры
- Включите или выключите индикатор банковских линий сессий.
- Укажите количество прошедших дней, для которых вы хотите отображать линии сессий.
- Показывать Азиатскую/Лондонскую/Нью-Йоркскую линию – включить или отключить линию сессии.
- Время начала/время окончания – настраиваемое время для каждой линии сессии.
- Цвет/Ширина/Стиль линии – полный визуальный контроль.
- Настраиваемая линия сессии – включить или отключить линию сессии.
- Укажите таймфреймы, на которых вы хотите отображать сессионные линии.
Совместимость
- Таймфреймы: все.
- Символы: все инструменты (Forex, индексы, металлы, криптовалюты).
- Платформа: Meta Trader 5