Triaxis Trader

Автоматизированная торговая система, созданная на основе проверенной временем трёхэкранной методики Александра Элдера.
Советник одновременно анализирует три таймфрейма, что помогает определить основное направление рынка и эффективно отфильтровать ложные сигналы.

Основу алгоритма составляют индикаторы CCI и RSI, которые позволяют формировать гибкие сигналы для входа в рынок в зависимости от выбранной стратегии.
Дополнительные фильтры по старшим таймфреймам помогают повысить качество сигналов и стабильность результатов.

Встроенный модуль управления позициями обеспечивает адаптивное сопровождение сделок и гибкую настройку параметров.
Советник подходит для торговли на рынке Forex, а также может использоваться с другими инструментами, включая CFD.

Основные функции

  • Два типа сигналов на вход: CCI или RSI.

  • Три варианта открытия позиции: Market, Stop и Limit.

  • Настройка времени торговли: выбор из шести временных интервалов и индивидуальные коэффициенты лота.

  • Встроенный анализатор времени входа для определения наиболее активных торговых периодов.

  • Автоматическое закрытие позиций по количеству баров — инструмент для контроля рисков.

  • Пять режимов фиксации прибыли, настраиваемых под индивидуальную стратегию.

  • Два типа стоп-лосса для защиты позиции.

  • Три варианта трейлинг-стопа для динамического сопровождения ордеров.

  • Гибкие параметры объёма ордера — фиксированный или процент от депозита.

  • Учёт текущей волатильности при расчёте размера позиции.

  • Поддержка работы с двумя ордерами одновременно, каждый с индивидуальной логикой выхода.

Дополнительная информация

  • Подходит для рынка Forex и других ликвидных инструментов.

  • Работает на любых типах счетов (ECN, Standard и т.п.).

  • Рекомендуется использовать с минимальными спредами и качественным исполнением ордеров.

  • Не использует мартингейл, сетку или усреднение.

  • Поддерживает тестирование в Strategy Tester и оптимизацию параметров.


Параметры системы 

Параметры второго ордера 

  • Orders Two — включение или отключение второго ордера.

  • Profit Target — уровень фиксации прибыли для второго ордера (в пунктах).

  • Profit Target = SL — использование стоп-лосса для расчёта тейк-профита.

Основные параметры ордера 

  • Stop Loss — значение стоп-лосса (в пунктах).

  • Profit Target — тейк-профит (в пунктах).

  • Bar Close — количество баров до автоматического закрытия ордера.

  • BreakEven Level — перенос стоп-лосса в безубыток с указанным смещением.

  • BreakEven Ticks — прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток.

  • Trailing Stop — минимальная дистанция трейлинг-стопа от цены.

  • Trailing Step — шаг модификации трейлинг-стопа (в пунктах).

  • Profit Target Strategy — стратегия фиксации прибыли.

  • Stop Loss Strategy — стратегия установки стоп-лосса.

  • Trail Strategy — стратегия трейлинг-стопа.

  • Order Type — тип ордера: рыночный, отложенный (Stop / Limit).

  • Trade Mode — направление торговли: покупка, продажа, обе стороны.

  • Money Management (Lot / Risk) — способ расчёта лота: фиксированный или процент от депозита.

  • Value for Money Management — значение лота или процент от капитала.

Настройки сигналов 

Signal 1

  • Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.

  • MA (first screen) — период, смещение, тип цены, метод усреднения.

  • First screen period — период первого экрана.

  • MA (second screen) — параметры второго экрана.

  • Second screen period — период второго экрана.

  • Third screen (CCI period) — период индикатора CCI.

Signal 2

  • Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.

  • MA (first screen) — параметры первого экрана.

  • First screen period — период первого экрана.

  • MA (second screen) — параметры второго экрана.

  • Second screen period — период второго экрана.

  • RSI period — период индикатора RSI.

  • Oversold zone (Buy) — уровень перепроданности.

  • Overbought zone (Sell) — уровень перекупленности.

Расписание работы 

  • Понедельник – Воскресенье — включение или отключение торговли по дням недели.

Управление временем торговли 

  • Start of session [1–6] — время начала каждой торговой сессии.

  • End of session [1–6] — время окончания сессии.

  • Multiplier [1–6] — множитель лота для каждой сессии.

  • Enable Input Time Analysis — включение анализа времени входа.

  • Calculation type for histogram — метод расчёта гистограммы (в пунктах или валюте депозита).

Отложенные ордера 

  • Distance for Pending Order — дистанция от текущей цены (в пунктах).

  • Pending Expiration (bars) — срок действия ордера (в барах).

Расчёт лота по волатильности 

  • Use volatility for lot calculation — включение расчёта на основе волатильности.

  • Volatility type — тип волатильности (по дням недели, среднегодовая и т.п.).

  • Coefficient (30%, 70%, 100%) — множители для уровней волатильности.

Дополнительные функции 

  • Bar Close: Only Profit — закрытие ордера по Bar Close только при прибыли.

  • Loss distance (Strategy 4 & 5) — активация стратегий фиксации прибыли при убытке.

  • Analysis distance (SL Strategy 2) — глубина анализа для расчёта стоп-лосса.

  • Show Info Panel — отображение информационной панели.

  • Visualize TP, SL, Orders — визуализация уровней ордеров и целей.

  • Magic Number — уникальный идентификатор советника.

Описание стратегий 

Стратегии фиксации прибыли 

  1. Фиксированный тейк-профит.

  2. Коррекция тейк-профита при закрытии бара в убыток.

  3. Динамическая коррекция тейк-профита после каждого бара.

  4. Перенос тейк-профита в безубыток при заданном откате.

  5. Аналогично №4, но с дополнительной коррекцией по длине бара.

Стратегии стоп-лосса 

  1. Фиксированный стоп-лосс.

  2. Расчёт по экстремумам (High/Low) за заданное количество баров.

Стратегии трейлинг-стопа 

  1. Активируется после переноса в безубыток.

  2. Активируется сразу; модификация после закрытия бара.

  3. Активируется сразу; модификация на длину бара.


Оптимизация и тестирование 

Загрузите шаблон оптимизации или создайте собственный профиль параметров.

  1. Выберите инструмент, таймфрейм и период тестирования, а также используемый сигнал для оптимизации.

  2. Отключите сигналы и параметры, которые не требуют оптимизации, чтобы уменьшить время расчётов.

  3. При необходимости настройте диапазоны параметров и сохраните шаблон для повторного использования.

  4. В настройках тестера включите:

    • Метод моделирования: OHLC на M1

    • Тип оптимизации: Генетический алгоритм (для ускорения вычислений)

  5. После завершения оптимизации выберите лучший результат и выполните одиночное визуальное тестирование, активировав опцию Enabling Input Time Analysis для анализа временных интервалов входа.

  1. Используя гистограмму анализа времени, уточните рабочие интервалы, при необходимости повторите тестирование с изменёнными параметрами.

  2. Перед сохранением итогового шаблона отключите функцию анализа времени входа, чтобы не влиять на реальную работу советника.

  3. Если результат удовлетворяет, сохраните финальный шаблон и установите советник на график по стандартной процедуре MetaTrader.

  4. При использовании нескольких сигналов или графиков на одном инструменте назначайте уникальные Magic Number каждому экземпляру, чтобы избежать конфликтов ордеров.


