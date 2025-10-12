Triaxis Trader

Автоматизированная торговая система, созданная на основе проверенной временем трёхэкранной методики Александра Элдера.

Советник одновременно анализирует три таймфрейма, что помогает определить основное направление рынка и эффективно отфильтровать ложные сигналы.

Основу алгоритма составляют индикаторы CCI и RSI, которые позволяют формировать гибкие сигналы для входа в рынок в зависимости от выбранной стратегии.

Дополнительные фильтры по старшим таймфреймам помогают повысить качество сигналов и стабильность результатов.

Встроенный модуль управления позициями обеспечивает адаптивное сопровождение сделок и гибкую настройку параметров.

Советник подходит для торговли на рынке Forex, а также может использоваться с другими инструментами, включая CFD.

Основные функции

Два типа сигналов на вход: CCI или RSI .

Три варианта открытия позиции: Market , Stop и Limit .

Настройка времени торговли: выбор из шести временных интервалов и индивидуальные коэффициенты лота.

Встроенный анализатор времени входа для определения наиболее активных торговых периодов.

Автоматическое закрытие позиций по количеству баров — инструмент для контроля рисков.

Пять режимов фиксации прибыли, настраиваемых под индивидуальную стратегию.

Два типа стоп-лосса для защиты позиции.

Три варианта трейлинг-стопа для динамического сопровождения ордеров.

Гибкие параметры объёма ордера — фиксированный или процент от депозита.

Учёт текущей волатильности при расчёте размера позиции.

Поддержка работы с двумя ордерами одновременно, каждый с индивидуальной логикой выхода.

Дополнительная информация

Подходит для рынка Forex и других ликвидных инструментов.

Работает на любых типах счетов (ECN, Standard и т.п.).

Рекомендуется использовать с минимальными спредами и качественным исполнением ордеров.

Не использует мартингейл, сетку или усреднение.

Поддерживает тестирование в Strategy Tester и оптимизацию параметров.





Параметры системы

Orders Two — включение или отключение второго ордера.

Profit Target — уровень фиксации прибыли для второго ордера (в пунктах).

Profit Target = SL — использование стоп-лосса для расчёта тейк-профита.

Основные параметры ордера

Stop Loss — значение стоп-лосса (в пунктах).

Profit Target — тейк-профит (в пунктах).

Bar Close — количество баров до автоматического закрытия ордера.

BreakEven Level — перенос стоп-лосса в безубыток с указанным смещением.

BreakEven Ticks — прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток.

Trailing Stop — минимальная дистанция трейлинг-стопа от цены.

Trailing Step — шаг модификации трейлинг-стопа (в пунктах).

Profit Target Strategy — стратегия фиксации прибыли.

Stop Loss Strategy — стратегия установки стоп-лосса.

Trail Strategy — стратегия трейлинг-стопа.

Order Type — тип ордера: рыночный, отложенный (Stop / Limit).

Trade Mode — направление торговли: покупка, продажа, обе стороны.

Money Management (Lot / Risk) — способ расчёта лота: фиксированный или процент от депозита.

Value for Money Management — значение лота или процент от капитала.

Настройки сигналов

Signal 1

Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.

MA (first screen) — период, смещение, тип цены, метод усреднения.

First screen period — период первого экрана.

MA (second screen) — параметры второго экрана.

Second screen period — период второго экрана.

Third screen (CCI period) — период индикатора CCI.

Signal 2

Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.

MA (first screen) — параметры первого экрана.

First screen period — период первого экрана.

MA (second screen) — параметры второго экрана.

Second screen period — период второго экрана.

RSI period — период индикатора RSI.

Oversold zone (Buy) — уровень перепроданности.

Overbought zone (Sell) — уровень перекупленности.

Расписание работы

Понедельник – Воскресенье — включение или отключение торговли по дням недели.

Управление временем торговли

Start of session [1–6] — время начала каждой торговой сессии.

End of session [1–6] — время окончания сессии.

Multiplier [1–6] — множитель лота для каждой сессии.

Enable Input Time Analysis — включение анализа времени входа.

Calculation type for histogram — метод расчёта гистограммы (в пунктах или валюте депозита).

Отложенные ордера

Distance for Pending Order — дистанция от текущей цены (в пунктах).

Pending Expiration (bars) — срок действия ордера (в барах).

Расчёт лота по волатильности

Use volatility for lot calculation — включение расчёта на основе волатильности.

Volatility type — тип волатильности (по дням недели, среднегодовая и т.п.).

Coefficient (30%, 70%, 100%) — множители для уровней волатильности.

Дополнительные функции

Bar Close: Only Profit — закрытие ордера по Bar Close только при прибыли.

Loss distance (Strategy 4 & 5) — активация стратегий фиксации прибыли при убытке.

Analysis distance (SL Strategy 2) — глубина анализа для расчёта стоп-лосса.

Show Info Panel — отображение информационной панели.

Visualize TP, SL, Orders — визуализация уровней ордеров и целей.

Magic Number — уникальный идентификатор советника.

Описание стратегий

Стратегии фиксации прибыли

Фиксированный тейк-профит. Коррекция тейк-профита при закрытии бара в убыток. Динамическая коррекция тейк-профита после каждого бара. Перенос тейк-профита в безубыток при заданном откате. Аналогично №4, но с дополнительной коррекцией по длине бара.

Стратегии стоп-лосса

Фиксированный стоп-лосс. Расчёт по экстремумам (High/Low) за заданное количество баров.

Стратегии трейлинг-стопа

Активируется после переноса в безубыток. Активируется сразу; модификация после закрытия бара. Активируется сразу; модификация на длину бара.



Оптимизация и тестирование

Загрузите шаблон оптимизации или создайте собственный профиль параметров. Выберите инструмент, таймфрейм и период тестирования, а также используемый сигнал для оптимизации. Отключите сигналы и параметры, которые не требуют оптимизации, чтобы уменьшить время расчётов. При необходимости настройте диапазоны параметров и сохраните шаблон для повторного использования. В настройках тестера включите: Метод моделирования: OHLC на M1

Тип оптимизации: Генетический алгоритм (для ускорения вычислений) После завершения оптимизации выберите лучший результат и выполните одиночное визуальное тестирование, активировав опцию Enabling Input Time Analysis для анализа временных интервалов входа. Используя гистограмму анализа времени, уточните рабочие интервалы, при необходимости повторите тестирование с изменёнными параметрами. Перед сохранением итогового шаблона отключите функцию анализа времени входа, чтобы не влиять на реальную работу советника. Если результат удовлетворяет, сохраните финальный шаблон и установите советник на график по стандартной процедуре MetaTrader. При использовании нескольких сигналов или графиков на одном инструменте назначайте уникальные Magic Number каждому экземпляру, чтобы избежать конфликтов ордеров.



