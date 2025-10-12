Triaxis Trader
- Эксперты
- ANTON KOMISSARENKO
- Версия: 2.82
- Активации: 5
Автоматизированная торговая система, созданная на основе проверенной временем трёхэкранной методики Александра Элдера.
Советник одновременно анализирует три таймфрейма, что помогает определить основное направление рынка и эффективно отфильтровать ложные сигналы.
Основу алгоритма составляют индикаторы CCI и RSI, которые позволяют формировать гибкие сигналы для входа в рынок в зависимости от выбранной стратегии.
Дополнительные фильтры по старшим таймфреймам помогают повысить качество сигналов и стабильность результатов.
Встроенный модуль управления позициями обеспечивает адаптивное сопровождение сделок и гибкую настройку параметров.
Советник подходит для торговли на рынке Forex, а также может использоваться с другими инструментами, включая CFD.
Основные функции
-
Два типа сигналов на вход: CCI или RSI.
-
Три варианта открытия позиции: Market, Stop и Limit.
-
Настройка времени торговли: выбор из шести временных интервалов и индивидуальные коэффициенты лота.
-
Встроенный анализатор времени входа для определения наиболее активных торговых периодов.
-
Автоматическое закрытие позиций по количеству баров — инструмент для контроля рисков.
-
Пять режимов фиксации прибыли, настраиваемых под индивидуальную стратегию.
-
Два типа стоп-лосса для защиты позиции.
-
Три варианта трейлинг-стопа для динамического сопровождения ордеров.
-
Гибкие параметры объёма ордера — фиксированный или процент от депозита.
-
Учёт текущей волатильности при расчёте размера позиции.
-
Поддержка работы с двумя ордерами одновременно, каждый с индивидуальной логикой выхода.
Дополнительная информация
-
Подходит для рынка Forex и других ликвидных инструментов.
-
Работает на любых типах счетов (ECN, Standard и т.п.).
-
Рекомендуется использовать с минимальными спредами и качественным исполнением ордеров.
-
Не использует мартингейл, сетку или усреднение.
-
Поддерживает тестирование в Strategy Tester и оптимизацию параметров.
Параметры системыПараметры второго ордера
-
Orders Two — включение или отключение второго ордера.
-
Profit Target — уровень фиксации прибыли для второго ордера (в пунктах).
-
Profit Target = SL — использование стоп-лосса для расчёта тейк-профита.
Основные параметры ордера
-
Stop Loss — значение стоп-лосса (в пунктах).
-
Profit Target — тейк-профит (в пунктах).
-
Bar Close — количество баров до автоматического закрытия ордера.
-
BreakEven Level — перенос стоп-лосса в безубыток с указанным смещением.
-
BreakEven Ticks — прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток.
-
Trailing Stop — минимальная дистанция трейлинг-стопа от цены.
-
Trailing Step — шаг модификации трейлинг-стопа (в пунктах).
-
Profit Target Strategy — стратегия фиксации прибыли.
-
Stop Loss Strategy — стратегия установки стоп-лосса.
-
Trail Strategy — стратегия трейлинг-стопа.
-
Order Type — тип ордера: рыночный, отложенный (Stop / Limit).
-
Trade Mode — направление торговли: покупка, продажа, обе стороны.
-
Money Management (Lot / Risk) — способ расчёта лота: фиксированный или процент от депозита.
-
Value for Money Management — значение лота или процент от капитала.
Настройки сигналов
Signal 1
-
Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.
-
MA (first screen) — период, смещение, тип цены, метод усреднения.
-
First screen period — период первого экрана.
-
MA (second screen) — параметры второго экрана.
-
Second screen period — период второго экрана.
-
Third screen (CCI period) — период индикатора CCI.
Signal 2
-
Signal ON/OFF — включение/выключение сигнала.
-
MA (first screen) — параметры первого экрана.
-
First screen period — период первого экрана.
-
MA (second screen) — параметры второго экрана.
-
Second screen period — период второго экрана.
-
RSI period — период индикатора RSI.
-
Oversold zone (Buy) — уровень перепроданности.
-
Overbought zone (Sell) — уровень перекупленности.
Расписание работы
-
Понедельник – Воскресенье — включение или отключение торговли по дням недели.
Управление временем торговли
-
Start of session [1–6] — время начала каждой торговой сессии.
-
End of session [1–6] — время окончания сессии.
-
Multiplier [1–6] — множитель лота для каждой сессии.
-
Enable Input Time Analysis — включение анализа времени входа.
-
Calculation type for histogram — метод расчёта гистограммы (в пунктах или валюте депозита).
Отложенные ордера
-
Distance for Pending Order — дистанция от текущей цены (в пунктах).
-
Pending Expiration (bars) — срок действия ордера (в барах).
Расчёт лота по волатильности
-
Use volatility for lot calculation — включение расчёта на основе волатильности.
-
Volatility type — тип волатильности (по дням недели, среднегодовая и т.п.).
-
Coefficient (30%, 70%, 100%) — множители для уровней волатильности.
Дополнительные функции
-
Bar Close: Only Profit — закрытие ордера по Bar Close только при прибыли.
-
Loss distance (Strategy 4 & 5) — активация стратегий фиксации прибыли при убытке.
-
Analysis distance (SL Strategy 2) — глубина анализа для расчёта стоп-лосса.
-
Show Info Panel — отображение информационной панели.
-
Visualize TP, SL, Orders — визуализация уровней ордеров и целей.
-
Magic Number — уникальный идентификатор советника.
Описание стратегий
Стратегии фиксации прибыли
-
Фиксированный тейк-профит.
-
Коррекция тейк-профита при закрытии бара в убыток.
-
Динамическая коррекция тейк-профита после каждого бара.
-
Перенос тейк-профита в безубыток при заданном откате.
-
Аналогично №4, но с дополнительной коррекцией по длине бара.
Стратегии стоп-лосса
-
Фиксированный стоп-лосс.
-
Расчёт по экстремумам (High/Low) за заданное количество баров.
Стратегии трейлинг-стопа
-
Активируется после переноса в безубыток.
-
Активируется сразу; модификация после закрытия бара.
-
Активируется сразу; модификация на длину бара.
Оптимизация и тестирование
Загрузите шаблон оптимизации или создайте собственный профиль параметров.
-
Выберите инструмент, таймфрейм и период тестирования, а также используемый сигнал для оптимизации.
-
Отключите сигналы и параметры, которые не требуют оптимизации, чтобы уменьшить время расчётов.
-
При необходимости настройте диапазоны параметров и сохраните шаблон для повторного использования.
-
В настройках тестера включите:
-
Метод моделирования: OHLC на M1
-
Тип оптимизации: Генетический алгоритм (для ускорения вычислений)
-
-
После завершения оптимизации выберите лучший результат и выполните одиночное визуальное тестирование, активировав опцию Enabling Input Time Analysis для анализа временных интервалов входа.
-
Используя гистограмму анализа времени, уточните рабочие интервалы, при необходимости повторите тестирование с изменёнными параметрами.
-
Перед сохранением итогового шаблона отключите функцию анализа времени входа, чтобы не влиять на реальную работу советника.
-
Если результат удовлетворяет, сохраните финальный шаблон и установите советник на график по стандартной процедуре MetaTrader.
-
При использовании нескольких сигналов или графиков на одном инструменте назначайте уникальные Magic Number каждому экземпляру, чтобы избежать конфликтов ордеров.
Пользователь не оставил комментарий к оценке