Triaxis Trader

TriAxisTrader es un sistema de trading automatizado diseñado en torno al Método de la Triple Pantalla de Alexander Elder.
Mediante el análisis simultáneo de tres marcos temporales diferentes, el Asesor Experto ayuda a identificar la dirección de la tendencia dominante y a filtrar las señales falsas del mercado con gran precisión.

La lógica de decisión se basa en osciladores bien conocidos - CCI o RSI, lo que permite una generación flexible de señales en función de las preferencias del operador.
Los filtros adicionales de plazos superiores mejoran la selección de operaciones y la coherencia de las entradas en el mercado.

TriAxisTrader cuenta con un módulo de gestión de operaciones adaptable que controla las posiciones abiertas con precisión y flexibilidad.
Opera eficazmente en pares de divisas y puede utilizarse con otros instrumentos, incluidos los CFD.


Características principales

  • Señales de entrada generadas a partir de indicadores CCI o RSI.

  • Tres tipos de órdenes: Mercado, Stop y Límite - adaptables a diferentes estrategias.

  • Control de operaciones basado en el tiempo con seis sesiones de operaciones ajustables y coeficientes de lote independientes.

  • Analizador de tiempo incorporado que ayuda a identificar los periodos de negociación más activos y eficientes.

  • Cierre automático de posiciones tras un número determinado de barras para una gestión estructurada de las operaciones.

  • Cinco estrategias de toma de beneficios personalizables para una gestión flexible de las posiciones.

  • Dos modos de stop-loss para un mejor control del riesgo.

  • Tres opciones de trailing stop para un ajuste dinámico de las operaciones.

  • Tamaño de lote configurable: fijo o porcentual.

  • Ajuste de volatilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

  • Soporte para dos posiciones simultáneas, cada una con su propia lógica de salida.


Información adicional

  • Funciona con los principales pares de divisas e instrumentos CFD.

  • Compatible con todos los tipos de cuenta (ECN, Estándar, etc.).

  • Recomendado para brokers con spreads bajos y ejecución fiable.

  • No utiliza estrategias de martingala, rejilla o promediado.

  • Totalmente compatible con Strategy Tester y soporta optimización de parámetros.


Parámetros de entrada

Órdenes Dos

  • Orders Two - habilita o deshabilita la segunda orden.

  • Profit Target - nivel de take-profit para la segunda orden (en puntos).

  • Profit Target = SL - utiliza el valor de Stop Loss como base para el take-profit.

Parámetros de la orden

  • Stop Loss - nivel de stop-loss (en puntos).

  • Profit Target - nivel de take-profit (puntos).

  • Bar Close - número de barras antes del cierre automático de la orden.

  • BreakEven Level - desplazamiento para el ajuste del breakakeven stop (puntos).

  • BreakEven Ticks - nivel de beneficio para activar el breakeven (puntos).

  • Trailing Stop - distancia mínima del trailing stop.

  • Trailing Step - tamaño del trailing step (puntos).

  • Profit Target Strategy - elija la estrategia de toma de ganancias.

  • Stop Loss Strategy - método de colocación del stop-loss.

  • Estrategia Trail - método de trailing stop.

  • Tipo de orden - mercado, stop u orden limitada.

  • Modo de operación: compra, venta o ambos.

  • Gestión monet aria(Lote / Riesgo) - modo de cálculo del lote: fijo o porcentual.

  • Valor de la gestión monetaria - tamaño del lote o porcentaje de riesgo.


Configuración de señales

Señal 1

  • Señal ON/OFF - activar o desactivar señal.

  • MA (primera pantalla) - período, desplazamiento, tipo de precio, método de promediación.

  • Periodode la primera pantalla - marco temporal de la primera pantalla.

  • MA ( segunda pantalla) - parámetros para la segunda pantalla.

  • Período de la segunda pantalla - marco temporal de la segunda pantalla.

  • Tercera pantalla (periodo C CI) - periodo para CCI.

Señal 2

  • Señal ON/OFF - activar o desactivar la señal.

  • MA (primera pantalla) - periodo, desplazamiento, tipo y método.

  • Periodo de la primera pantalla - marco temporal de la primera pantalla.

  • MA ( segunda pantalla) - parámetros de la segunda pantalla.

  • Período de la segunda pantalla - marco de tiempo de la segunda pantalla.

  • PeríodoRSI - período para el indicador RSI.

  • Zona de sobreventa(Comprar) - umbral de sobreventa del RSI.

  • Zona de sobrecompra (Vender) - umbral de sobrecompra del RSI.


Horario de negociación

  • Activar o desactivar la negociación por día de la semana (lunes a domingo).


Sesiones de negociación

  • Inicio de sesión [1-6] - hora de inicio de la sesión.

  • Fin de sesión [1-6] - hora de fin de sesión.

  • Multiplicador [1-6 ] - multiplicador de lotes para la sesión.

  • Habilitar análisis de tiempo deentrada - habilitar histograma de tiempo de negociación.

  • Tipo de cálculo para el histograma - elija el cálculo en puntos o en divisas.


Órdenes Pendientes

  • Distancia para Orden Pendiente - distancia desde el precio actual (puntos).

  • Expiración pendiente (barras) - duración de la orden pendiente (barras).


Cálculo de Lote Basado en Volatilidad

  • Utilizar volatilidad para el cálculo de lotes - habilitar el cálculo de lotes basado en volatilidad.

  • Tipo de volatilidad - por día de la semana o valor medio anual.

  • Coeficiente (30%, 70%, 100%) - multiplicadores para niveles de volatilidad.


Funciones adicionales

  • Cierre de barras: Sólo Beneficio - cierra la orden por conteo de barras sólo si es rentable.

  • Distancia de pérdida (Estrategia 4 y 5) - nivel de activación para estrategias de ganancias específicas.

  • Distancia deanálisis (SL Estrategia 2) - profundidad para el análisis de stop-loss.

  • Mostrar panel de información - activar/desactivar la visualización de información.

  • Visualizar TP, SL, Órdenes - mostrar marcadores de órdenes y niveles en el gráfico.

  • Número Mágico - identificador único para la instancia del EA.


Descripción de Estrategias

Estrategias de Objetivo de Beneficio

  1. Take-profit fijo.

  2. Ajusta el TP si la barra cierra en contra de la posición.

  3. Corrección dinámica del TP después de cada barra.

  4. Mueve el TP al punto de equilibrio cuando el precio se invierte.

  5. Similar a 4, pero con ajuste de longitud de barra.

Estrategias Stop Loss

  1. Stop-loss fijo.

  2. Basado en máximos/mínimos recientes sobre un rango definido.

Estrategias Trailing Stop

  1. Se activa después del punto de equilibrio.

  2. Activación inmediata; ajustado tras el cierre de la barra.

  3. Activación inmediata; modificada por la longitud de la barra.


Optimización y pruebas

  1. Cargue la plantilla de optimización o cree un perfil de parámetros personalizado.

  2. Seleccione el instrumento, el marco temporal, el periodo de prueba y la señal que desea optimizar.

  3. Desactive las señales y los parámetros que no sean necesarios para la optimización a fin de reducir el tiempo de cálculo.

  4. Si es necesario, establezca rangos de parámetros y guarde la plantilla para utilizarla en el futuro.

  5. En los ajustes del Probador de Estrategias, active:

    • Método de modelado: OHLC en M1

    • Modo de optimización: Algoritmo genético (para un procesamiento más rápido)

  6. Una vez finalizada la optimización, seleccione el mejor resultado y realice una única prueba visual, activando la opción Análisis de tiempo de entrada para evaluar el momento de entrada y reducir el riesgo.

  7. Utilizando el histograma de análisis de tiempo, ajuste los intervalos de negociación y vuelva a realizar la prueba si es necesario.

  8. Antes de guardar la plantilla final, desactive la función de análisis temporal para evitar que afecte a la negociación en directo.

  9. Si el resultado es satisfactorio, guarde la plantilla final y aplique el Asesor Experto al gráfico siguiendo el procedimiento estándar de MetaTrader.

  10. Cuando utilice múltiples señales o gráficos en el mismo instrumento, asigne Números Mágicos únicos a cada instancia para evitar conflictos de órdenes.



Productos recomendados
PulseX
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Algoritmo inteligente de trading por impulso con riesgo gestionado y control dinámico de series de operaciones. Monitoreo : https://www.mql5.com/es/signals/2347041 — solicitar archivos establecidos a través de mensajes privados. Cómo funciona PulseX PulseX EA es un sistema de trading por impulso independiente y completamente optimizado, diseñado para operar con una amplia gama de pares de divisas. El asesor analiza la microestructura del mercado e identifica los momentos en que el precio forma
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gold Breaout H15
Ahmad Moddarisi
Asesores Expertos
El Asesor Experto ha sido desarrollado para XAUUSD M60 basado en Regresión Lineal, Canal de Keltner, HeikenAshi y órdenes pendientes. Se ha probado con datos de más de 15 años con una calidad de modelado del 99%. Las capturas de pantalla adjuntas muestran la prueba de robustez mediante el análisis Monte Carlo con 200 simulaciones. Se recomienda un broker con un spread y deslizamiento pequeños para un mejor rendimiento. No es necesario configurar ningún parámetro, estos ajustes están optimizados.
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
Asesores Expertos
EA Francotirador Dorado - Precisión en Oro con Lógica Institucional Golden Sniper EA es un potente Asesor Experto diseñado para operar XAUUSD (Oro) con precisión utilizando conceptos de trading institucional como Barridos de Liquidez , Cambios de Estructura de Mercado (MSS) , y Gaps de Valor Justo (FVG) . Este EA actúa como un francotirador, esperando pacientemente la configuración perfecta para operar durante las sesiones de alta volatilidad, como las aperturas asiáticas y neoyorquinas , para l
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
CryptoSecurency
Ruslan Brezovskiy
Asesores Expertos
Cryptosecurency es un robot de trading automático de tendencias para operar con criptomonedas. El robot ingresa al mercado en momentos de alta volatilidad en la dirección del impulso. La determinación del impulso se realiza mediante uno de dos algoritmos: basado en el cambio porcentual del precio durante un período de tiempo específico o en función de los indicadores de las Bandas de Bollinger incorporados. Para medir la fuerza de la tendencia, se puede utilizar el indicador ADX. Las posiciones
Tensline
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto basado en la estrategia de Larry Connors que vela por la distancia entre las medias y en el que se pueden configurar, sin variarlos mucho, los parámetros de sobrecompra y sobreventa, así como los que rigen el funcionamiento del sistema de cierre de operaciones con adx. Con un sistema de stoploss basado en el porcentaje de variación del precio incrementa el lote y reduce el riesgo según se incrementa el balance, deteniendo la ejecución del experto cuando se alcanzan los niveles de
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Asesores Expertos
Breakout King EA - Pura lógica de acción de precios, combinada con una estricta gestión del riesgo . Breakout King EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para identificar y operar oportunidades de breakout utilizando la lógica de la acción del precio . Este EA fue desarrollado originalmente para uso personal y ha sido probado en condiciones de mercado real. Basado en su rendimiento y estabilidad, ahora está disponible en el mercado MQL5 para
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Libere el poder de las estrategias de trading ADX con nuestro asesor experto versátil y fácil de usar. Nuestro Asesor Experto ADX Todo-en-Uno es su clave para un trading exitoso con múltiples estrategias ADX y soporte para diferentes indicadores ADX. Si usted es un trader novato o un profesional experimentado, este EA está diseñado para elevar su experiencia de trading. Características principales: 1. Operativa Multi-Estrategia: Nuestro asesor experto soporta múltiples estrategias de trading
GoldSupreme
Sihan Shabani
Asesores Expertos
GoldSupreme es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el mercado del oro (XAUUSD). Utilizando una combinación de indicadores técnicos avanzados y rigurosos criterios de selección, GoldSupreme tiene como objetivo identificar sólo las mejores oportunidades de trading en oro, optimizando el potencial de beneficios y minimizando el riesgo. Características principales: Selección de las mejores operaciones: GoldSupreme emplea un conjunto de indicadores técnicos, incluyendo medias móviles exponen
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Fast and the Furious
Anton Chuev
Asesores Expertos
El funcionamiento de este Asesor Experto está diseñado principalmente para eliminar posiciones no rentables según Martingala con recálculo del lote dependiendo de la situación del mercado. El EA utiliza Medias Móviles con diferentes periodos para determinar la fuerza de la tendencia y el momento para abrir una operación, así como el RSI para evitar abrir operaciones en el pico de una tendencia. El cálculo del lote se realiza automáticamente en función del depósito actual. Las operaciones se cier
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante. Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! C
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Asesores Expertos
Yen Master es un Asesor Experto potente y rentable que utiliza una combinación de técnicas para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Ha sido probado utilizando datos de alta precisión y optimizado para operaciones de bajo riesgo. Estas son algunas de las características y resultados de Yen Master: Alto rendimiento : Yen Master tiene un rendimiento muy alto. El Asesor Experto puede hacer crecer una cuenta pequeña de $200 a $248,000, o una cuenta más grande de
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Asesores Expertos
STARGOGS PRECIO ACCIÓN EA ACERCA DE: Este robot se basa en la acción del precio en su mayoría líneas de tendencia y soporte y resistencia. El robot también utiliza 2 estrategias que se puede elegir entre la elección de uno a utilizar (Verdadero / Falso) Estrategia 1: Una entrada a la vez con TP y SL fijos. Estrategia 2: Rejilla y Matingale. También puede utilizar este EA como un indicador por el comercio de giro fuera también mediante el uso de (Verdadero / Falso). También puede utilizar Lot mu
EA Ultra Speed MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Asesores Expertos
Estrategia de negociación: Scalping. El Asesor Experto "EA Ultra Speed" se basa en el trabajo sin indicadores estrictamente de acuerdo con las reglas especificadas para la apertura y cierre de operaciones. El EA fue creado y probado en los principales pares, pero esto no significa que no pueda probarlo en otros pares de divisas. La idea es que las órdenes pendientes al alza o a la baja se colocan a una distancia determinada del precio actual. Digamos que el precio subió 10 puntos en una hora y a
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Alligator Trade X MT5 es un EA basado en Alligator. Parámetros de Alligator como Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1, Lipssperiod1 , Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2 , SellCandlestickShift2, SellShift3 y SellCandlestickShift3 pueden ser ajustados. Alligator Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Asesores Expertos
Sistema de negociación totalmente automatizado basado en el indicador de medias móviles. Admite tres señales de negociación clásicas y utiliza un sistema flexible de gestión de posiciones. Es apto para varios instrumentos de negociación y se adapta a cualquier condición de mercado. Características principales Tres señales de entrada para una personalización flexible de la estrategia Tres tipos de órdenes de entrada: Orden de mercado Orden de mercado pendiente Orden de mercado limitada Configura
FREE
