Triaxis Trader

TriAxisTrader es un sistema de trading automatizado diseñado en torno al Método de la Triple Pantalla de Alexander Elder.

Mediante el análisis simultáneo de tres marcos temporales diferentes, el Asesor Experto ayuda a identificar la dirección de la tendencia dominante y a filtrar las señales falsas del mercado con gran precisión.

La lógica de decisión se basa en osciladores bien conocidos - CCI o RSI, lo que permite una generación flexible de señales en función de las preferencias del operador.

Los filtros adicionales de plazos superiores mejoran la selección de operaciones y la coherencia de las entradas en el mercado.

TriAxisTrader cuenta con un módulo de gestión de operaciones adaptable que controla las posiciones abiertas con precisión y flexibilidad.

Opera eficazmente en pares de divisas y puede utilizarse con otros instrumentos, incluidos los CFD.





Características principales

Señales de entrada generadas a partir de indicadores CCI o RSI .

Tres tipos de órdenes: Mercado , Stop y Límite - adaptables a diferentes estrategias.

Control de operaciones basado en el tiempo con seis sesiones de operaciones ajustables y coeficientes de lote independientes.

Analizador de tiempo incorporado que ayuda a identificar los periodos de negociación más activos y eficientes.

Cierre automático de posiciones tras un número determinado de barras para una gestión estructurada de las operaciones.

Cinco estrategias de toma de beneficios personalizables para una gestión flexible de las posiciones.

Dos modos de stop-loss para un mejor control del riesgo.

Tres opciones de trailing stop para un ajuste dinámico de las operaciones.

Tamaño de lote configurable: fijo o porcentual.

Ajuste de volatilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Soporte para dos posiciones simultáneas, cada una con su propia lógica de salida.





Información adicional

Funciona con los principales pares de divisas e instrumentos CFD .

Compatible con todos los tipos de cuenta (ECN, Estándar, etc.).

Recomendado para brokers con spreads bajos y ejecución fiable .

No utiliza estrategias de martingala, rejilla o promediado.

Totalmente compatible con Strategy Tester y soporta optimización de parámetros.





Parámetros de entrada Órdenes Dos Orders Two - habilita o deshabilita la segunda orden.

Profit Target - nivel de take-profit para la segunda orden (en puntos).

Profit Target = SL - utiliza el valor de Stop Loss como base para el take-profit. Parámetros de la orden Stop Loss - nivel de stop-loss (en puntos).

Profit Target - nivel de take-profit (puntos).

Bar Close - número de barras antes del cierre automático de la orden.

BreakEven Level - desplazamiento para el ajuste del breakakeven stop (puntos).

BreakEven Ticks - nivel de beneficio para activar el breakeven (puntos).

Trailing Stop - distancia mínima del trailing stop.

Trailing Step - tamaño del trailing step (puntos).

Profit Target Strategy - elija la estrategia de toma de ganancias.

Stop Loss Strategy - método de colocación del stop-loss.

Estrategia Trail - método de trailing stop.

Tipo de orden - mercado, stop u orden limitada.

Modo de operación : compra, venta o ambos.

Gestión monet aria (Lote / Riesgo) - modo de cálculo del lote: fijo o porcentual.

Valor de la gestión monetaria - tamaño del lote o porcentaje de riesgo.

Configuración de señales Señal 1 Señal ON/OFF - activar o desactivar señal.

MA (primera pantalla) - período, desplazamiento, tipo de precio, método de promediación.

Periodo de la primera pantalla - marco temporal de la primera pantalla.

MA ( segunda pantalla ) - parámetros para la segunda pantalla.

Período de la segunda pantalla - marco temporal de la segunda pantalla.

Tercera pantalla (periodo C CI) - periodo para CCI. Señal 2 Señal ON/OFF - activar o desactivar la señal.

MA (primera pantalla) - periodo, desplazamiento, tipo y método.

Periodo de la primera pantalla - marco temporal de la primera pantalla.

MA ( segunda pantalla ) - parámetros de la segunda pantalla.

Período de la segunda pantalla - marco de tiempo de la segunda pantalla.

Período RSI - período para el indicador RSI.

Zona de sobreventa (Comprar) - umbral de sobreventa del RSI.

Zona de sobrecompra (Vender) - umbral de sobrecompra del RSI.

Horario de negociación Activar o desactivar la negociación por día de la semana (lunes a domingo).

Sesiones de negociación Inicio de sesión [1-6] - hora de inicio de la sesión.

Fin de sesión [1-6] - hora de fin de sesión.

Multiplicador [1-6 ] - multiplicador de lotes para la sesión.

Habilitar análisis de tiempo de entrada - habilitar histograma de tiempo de negociación.

Tipo de cálculo para el histograma - elija el cálculo en puntos o en divisas.

Órdenes Pendientes Distancia para Orden Pendiente - distancia desde el precio actual (puntos).

Expiración pendiente (barras) - duración de la orden pendiente (barras).

Cálculo de Lote Basado en Volatilidad Utilizar volatilidad para el cálculo de lotes - habilitar el cálculo de lotes basado en volatilidad.

Tipo de volatilidad - por día de la semana o valor medio anual.

Coeficiente (30%, 70%, 100%) - multiplicadores para niveles de volatilidad.

Funciones adicionales Cierre de barras: Sólo Beneficio - cierra la orden por conteo de barras sólo si es rentable.

Distancia de pérdida (Estrategia 4 y 5) - nivel de activación para estrategias de ganancias específicas.

Distancia de análisis (SL Estrategia 2) - profundidad para el análisis de stop-loss.

Mostrar panel de información - activar/desactivar la visualización de información.

Visualizar TP, SL, Órdenes - mostrar marcadores de órdenes y niveles en el gráfico.

Número Mágico - identificador único para la instancia del EA.

Descripción de Estrategias Estrategias de Objetivo de Beneficio Take-profit fijo. Ajusta el TP si la barra cierra en contra de la posición. Corrección dinámica del TP después de cada barra. Mueve el TP al punto de equilibrio cuando el precio se invierte. Similar a 4, pero con ajuste de longitud de barra. Estrategias Stop Loss Stop-loss fijo. Basado en máximos/mínimos recientes sobre un rango definido. Estrategias Trailing Stop Se activa después del punto de equilibrio. Activación inmediata; ajustado tras el cierre de la barra. Activación inmediata; modificada por la longitud de la barra.

Optimización y pruebas Cargue la plantilla de optimización o cree un perfil de parámetros personalizado. Seleccione el instrumento, el marco temporal, el periodo de prueba y la señal que desea optimizar. Desactive las señales y los parámetros que no sean necesarios para la optimización a fin de reducir el tiempo de cálculo. Si es necesario, establezca rangos de parámetros y guarde la plantilla para utilizarla en el futuro. En los ajustes del Probador de Estrategias, active: Método de modelado: OHLC en M1

Modo de optimización: Algoritmo genético (para un procesamiento más rápido) Una vez finalizada la optimización, seleccione el mejor resultado y realice una única prueba visual, activando la opción Análisis de tiempo de entrada para evaluar el momento de entrada y reducir el riesgo. Utilizando el histograma de análisis de tiempo, ajuste los intervalos de negociación y vuelva a realizar la prueba si es necesario. Antes de guardar la plantilla final, desactive la función de análisis temporal para evitar que afecte a la negociación en directo. Si el resultado es satisfactorio, guarde la plantilla final y aplique el Asesor Experto al gráfico siguiendo el procedimiento estándar de MetaTrader. Cuando utilice múltiples señales o gráficos en el mismo instrumento, asigne Números Mágicos únicos a cada instancia para evitar conflictos de órdenes.







