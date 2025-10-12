Triaxis Trader

TriAxisTrader ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Triple Screen Methode von Alexander Elder basiert.

Durch die gleichzeitige Analyse von drei verschiedenen Zeitrahmen hilft der Expert Advisor, die vorherrschende Trendrichtung zu identifizieren und falsche Marktsignale mit hoher Präzision herauszufiltern.

Die Entscheidungslogik basiert auf bekannten Oszillatoren - CCI oder RSI- und ermöglicht eine flexible Signalgenerierung je nach den Präferenzen des Händlers.

Zusätzliche Filter aus höheren Zeitrahmen erweitern die Handelsauswahl und verbessern die Konsistenz der Markteintritte.

TriAxisTrader verfügt über ein adaptives Handelsmanagement-Modul, das offene Positionen mit Präzision und Flexibilität steuert.

Er arbeitet effizient mit Forex-Paaren und kann mit anderen Instrumenten, einschließlich CFDs, verwendet werden.





Wichtigste Merkmale

Einstiegssignale werden von CCI- oder RSI-Indikatoren generiert.

Drei Auftragsarten: Markt , Stop und Limit - anpassbar an verschiedene Strategien.

Zeitbasierte Handelssteuerung mit sechs einstellbaren Handelssitzungen und unabhängigen Lot-Koeffizienten.

Eingebauter Zeitanalysator, der hilft, die aktivsten und effizientesten Handelsperioden zu identifizieren.

Automatische Positionsschließung nach einer bestimmten Anzahl von Bars für ein strukturiertes Handelsmanagement.

Fünf anpassbare Take-Profit-Strategien für ein flexibles Positionshandling.

Zwei Stop-Loss-Modi für eine verbesserte Risikokontrolle.

Drei Trailing-Stop-Optionen für dynamische Handelsanpassungen.

Konfigurierbare Losgröße - fest oder prozentual.

Volatilitätsangepasste Positionsgröße zur Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.

Unterstützung für zwei gleichzeitige Positionen, jede mit ihrer eigenen Ausstiegslogik.





Zusätzliche Informationen

Funktioniert mit allen wichtigen Währungspaaren und CFD-Instrumenten .

Kompatibel mit allen Kontotypen (ECN, Standard, etc.).

Empfohlen für Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung .

Verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertstrategien.

Vollständig kompatibel mit dem Strategy Tester und unterstützt die Parameteroptimierung.





Eingabe-Parameter Orders Zwei Orders Two - aktivieren oder deaktivieren Sie die zweite Order.

Gewinnziel - Take-Profit-Level für die zweite Order (in Punkten).

Gewinnziel = SL - verwendet den Stop-Loss-Wert als Basis für die Gewinnmitnahme. Auftragsparameter Stop Loss - Stop-Loss-Niveau (in Punkten).

Gewinnziel - Take-Profit-Niveau (in Punkten).

Bar Close - Anzahl der Bars vor der automatischen Orderschließung.

BreakEven Level - Verschiebung für die Break-Even-Stop-Anpassung (Punkte).

BreakEven Ticks - Gewinnniveau zur Aktivierung des BreakEven (Punkte).

Trailing Stop - Mindestabstand für den Trailing Stop.

Trailing Step - Größe des Trailing Step (Punkte).

Gewinnziel-Strategie - Wählen Sie eine Gewinnmitnahme-Strategie.

Stop-Loss-Strategie - Stop-Loss-Platzierungsmethode.

Nachlauf-Strategie - Nachlauf-Stopp-Methode.

Ordertyp - Markt-, Stop- oder Limit-Order.

Handelsmodus - Kaufen, Verkaufen oder beides.

Money Management (Lot / Risiko) - Lot-Berechnungsmodus: fest oder prozentual.

Wert für Money Management - Losgröße oder Risikoprozent.

Signal-Einstellungen Signal 1 Signal EIN/AUS - Signal aktivieren oder deaktivieren.

MA (erster Bildschirm) - Zeitraum, Verschiebung, Preistyp, Mittelungsmethode.

Zeitraum des ersten Bildschirms - Zeitrahmen des ersten Bildschirms.

MA (zweiter Bildschirm) - Parameter für den zweiten Bildschirm.

Zeitraum des zweiten Bildschirms - Zeitrahmen des zweiten Bildschirms.

Dritter Bildschirm (CCI-Periode) - Periode für CCI. Signal 2 Signal ON/OFF - Aktivieren oder Deaktivieren des Signals.

MA (erster Bildschirm) - Zeitraum, Verschiebung, Typ und Methode.

Zeitraum des ersten Bildschirms - Zeitrahmen des ersten Bildschirms.

MA (zweiter Bildschirm) - Parameter für den zweiten Bildschirm.

Zeitraum des zweiten Bildschirms - Zeitrahmen des zweiten Bildschirms.

RSI-Periode - Periode für den RSI-Indikator.

Überverkaufte Zone (Kaufen) - Schwellenwert für den überverkauften RSI.

Überkaufte Zone (Verkaufen) - Schwellenwert des überkauften RSI.

Handelszeitplan Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel nach Wochentag (Montag-Sonntag).

Handelssitzungen Beginn der Sitzung [1-6] - Startzeit der Sitzung.

Ende der Sitzung [1-6] - Endzeit der Sitzung.

Multiplikator [1-6] - Lot-Multiplikator für die Sitzung.

Eingabezeitanalyse aktivieren - aktiviert das Handelszeithistogramm.

Berechnungsart für Histogramm - wählen Sie die Berechnung in Punkten oder in Währung.

Schwebende Orders Abstand für Pending Order - Abstand vom aktuellen Preis (Punkte).

Pending Expiration (Bars) - Lebensdauer der Pending Order (Bars).

Volatilitätsbasierte Lot-Berechnung Verwenden Sie die Volatilität für die Losberechnung - aktivieren Sie die volatilitätsbasierte Losgrößenberechnung.

Volatilitätstyp - nach Wochentag oder Jahresdurchschnittswert.

Koeffizient (30%, 70%, 100%) - Multiplikatoren für Volatilitätsstufen.

Zusätzliche Funktionen Bar-Schluss: Nur Gewinn - schließt die Order nach Bar Count nur, wenn sie profitabel ist.

Verlustabstand (Strategie 4 & 5) - Aktivierungsniveau für spezifische Gewinnstrategien.

Analyseabstand (SL Strategie 2) - Tiefe für die Stop-Loss-Analyse.

Info-Panel anzeigen - Info-Anzeige aktivieren/deaktivieren.

TP, SL, Orders visualisieren - zeigt Order- und Level-Markierungen auf dem Chart an.

Magische Nummer - eindeutiger Bezeichner für die EA-Instanz.

Strategie-Beschreibungen Gewinnziel-Strategien Fester Take-Profit. Anpassung des TP, wenn der Bar gegen die Position schließt. Dynamische TP-Korrektur nach jedem Bar. TP auf Break-Even verschieben, wenn sich der Preis umkehrt. Ähnlich wie 4, aber mit Anpassung der Bar-Länge. Stop-Loss-Strategien Fester Stop-Loss. Basiert auf den jüngsten Höchst-/Tiefstständen innerhalb einer bestimmten Spanne. Trailing-Stop-Strategien Wird nach dem Breakeven aktiviert. Sofortige Aktivierung; angepasst nach Bar-Close. Sofortige Aktivierung; angepasst an die Länge des Balkens.

Optimierung und Testen Laden Sie die Optimierungsvorlage oder erstellen Sie ein eigenes Parameterprofil. Wählen Sie das Instrument, den Zeitrahmen, den Testzeitraum und das zu optimierendeSignal. Deaktivieren Sie Signale und Parameter, die für die Optimierung nicht erforderlich sind, um die Berechnungszeit zu verkürzen. Legen Sie bei Bedarf Parameterbereiche fest und speichern Sie die Vorlage zur späteren Verwendung. Aktivieren Sie in den Einstellungen des Strategietesters: Modellierungsmethode: OHLC auf M1

Optimierungsmodus: Genetischer Algorithmus (für schnellere Verarbeitung) Wählen Sie nach Abschluss der Optimierung das beste Ergebnis aus und führen Sie einen einzelnen visuellen Test durch. Aktivieren Sie dabei die Eingabezeitanalyse, um das Einstiegs-Timing zu bewerten und das Risiko zu verringern. Passen Sie anhand des Zeitanalyse-Histogramms die Handelsintervalle an und wiederholen Sie den Test, falls erforderlich. Deaktivieren Sie vor dem Speichern der endgültigen Vorlage die Zeitanalysefunktion, um Auswirkungen auf den laufenden Handel zu vermeiden. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, speichern Sie die endgültige Vorlage und wenden Sie den Expert Advisor gemäß dem MetaTrader-Standardverfahren auf den Chart an. Wenn Sie mehrere Signale oder Charts für dasselbe Instrument verwenden, weisen Sie jeder Instanz eindeutige Magic Numbers zu, um Orderkonflikte zu vermeiden.







