Market Structure Break of Structure MT5

Market Structure - Break of Structure (MS-BOS) для MT5

Добавлена простая панель справа в центре графика, отображающая направления последней смены направления (BOS) индикатора с текущими настройками на основном наборе ТФ. Панель можно отключить в параметрах

Все мои индикаторы работают только по закрытию баров, и не осуществляют перерисовки уже отрисованных значений (если в описании специально не указано иное). Т.о. полностью подходят для автоторговли и для осуществления качественного тех. анализа. 

Структура рынка - Слом структуры. Индикатор основан на точках разворота (также называемых "фракталами"), которые он отрисовывает на графике "ромбиками" выше и ниже цены в тех местах, где находятся данные точки разворота.

Точка разворота - это ценовой бар (свеча), вершина которого выше вершин соседствующих с ним баров справа и слева. По сравнению с имеющимися аналогами, в настройках индикатора можно указать кол-во баров до бара "фрактала" (1) в настройках, так и кол-во баров после (2) в настройках, если (2) указать в 0 (по умолчанию), то и справа и слева учитывается одинаковая настройка (1).

Слом структуры - это закрытие, либо проникновение, ценового бара (свечи), в последующей данной "точке разворота" ценовой динамике, за пределами крайней цены данной точки разворота (т.е. закрытие или проникновение выше High свечи, в случае верхнего "фрактала", либо закрытие/проникновение ниже Low, в случае нижнего). Параметр (3) в настройках индикатора указывает тип определения: 0 - учитывается проникновение тенью свечи, 1 - учитывается только закрытие свечи над/под данным ценовым уровнем.
