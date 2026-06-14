FVG Block SMC

FVG Analysis — 公允价值缺口(Fair Value Gap)的识别与跟踪

FVG Analysis 是一款能够在图表上自动识别价格失衡区域的指标——这类区域在 Smart Money Concepts 中被称为公允价值缺口(Fair Value Gap)——并跟踪它们从形成到被回补的整个生命周期。这些区域出现在市场以极强的冲量运行、以致于留下未被相邻K线填补的价格缺口之处,而价格往往会在随后重新回到这些区域,以恢复平衡。

本指标的核心是经典的三K线缺口定义。当第一根与第三根K线的影线之间留有未被填补的空间,且冲量K线本身确认了方向时,缺口便记录在三根K线的中间那一根上:对于看跌缺口,较旧K线的最低价高于较新K线的最高价,且中间K线为阴线;对于看涨缺口,则呈镜像关系。这种方法过滤掉随机噪声,只突出在结构上具有意义的缺口。

每一个被识别出的区域都会以矩形的形式绘制在图表上:看跌与看涨缺口各自采用可自定义的颜色,区域可以填充并置于背景,从而不会遮挡价格走势。矩形从缺口形成的时刻延伸至当前时间,直观地展示该区域保持未被回补的时长,以及价格已逼近到何种程度。

本指标特别注重对区域回补的跟踪。它持续检查价格是否已进入此前识别出的缺口,并在某根K线完全覆盖该区域、或收盘价落入其中时,将该区域判定为已回补。此时该区域会从图表上移除,交易者会收到一条 Alert 提示,标明缺口类型及其形成的时间——同时,对同一区域的重复提示会被阻止,因此日志不会被重复信息塞满。

灵活的配置让你能够针对任何品种与交易风格进行调整。你可以调节以点数表示的最小缺口尺寸以过滤过小的区域、历史分析的深度、线条宽度与颜色、填充与背景模式,以及看涨与看跌缺口的独立开关。最小尺寸过滤在波动剧烈的品种上尤其有用——在这类品种上,小缺口会不断形成,只会给画面增添噪声。

本指标在性能与兼容性方面下了很大功夫。历史标记仅在初始化时执行一次,此后指标只处理最新的K线,因此即便在很深的历史上也不会拖累终端。同时还专门为策略测试器与优化设置了快速通道:在这些模式下会跳过繁重的多K线分析与绘制,因此指标能够正确且即时地通过验证,也不会拖慢回测运行。

FVG Analysis 面向那些围绕 Smart Money 理念进行交易、并与流动性和失衡区域打交道的人。它适用于定位价格可能回归的区域、设定目标与关注区间、与其他市场结构工具结合以确认入场点,以及直观地研究某一品种如何回补其缺口。它有意不做信号机器人——本指标不开仓、不画箭头;相反,它为交易者提供一幅干净、已标注且实时更新的失衡区域图景,交易者据此自行做出决策。