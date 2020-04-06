GoldSense AI

после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать !!!!


GoldSense AI — ваш профессиональный помощник по торговле XAUUSD (Gold) !!! 2h--3h  !!!

GoldSense AI — это мощный советник для MT5, созданный для точной внутридневной и свинг-торговли на золоте.
Он использует интеллектуальную комбинацию:
✅ Трендовых фильтров (EMA 50 / EMA 200)
✅ Уровней Фибоначчи (вход по откатам, выход по расширениям)
✅ Свечных паттернов (импульсные свечи, пин-бары, поглощения)
✅ Умного трейлинга по прибыли
✅ Безопасная торговля: нет сетки, нет мартингейла

📊 Рекомендуемый символ: XAUUSD
⏱️ Таймфрейм: H2--H3
💰 Минимальный депозит: $200
🕐 Сессии: Лондон + Нью-Йорк

🛠️ Подходит для реального и демо-счета, работает с любым брокером.

➕ В комплекте:

  • PDF-инструкция

  • Готовые пресеты

  • Поддержка и обновления

