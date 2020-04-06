GoldSense AI
- Эксперты
- Narnet Oxim O'g'li
- Версия: 3.7
- Обновлено: 20 июня 2025
- Активации: 5
после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать !!!!
GoldSense AI — ваш профессиональный помощник по торговле XAUUSD (Gold) !!! 2h--3h !!!
GoldSense AI — это мощный советник для MT5, созданный для точной внутридневной и свинг-торговли на золоте.
Он использует интеллектуальную комбинацию:
✅ Трендовых фильтров (EMA 50 / EMA 200)
✅ Уровней Фибоначчи (вход по откатам, выход по расширениям)
✅ Свечных паттернов (импульсные свечи, пин-бары, поглощения)
✅ Умного трейлинга по прибыли
✅ Безопасная торговля: нет сетки, нет мартингейла
📊 Рекомендуемый символ: XAUUSD
⏱️ Таймфрейм: H2--H3
💰 Минимальный депозит: $200
🕐 Сессии: Лондон + Нью-Йорк
🛠️ Подходит для реального и демо-счета, работает с любым брокером.
➕ В комплекте:
-
PDF-инструкция
-
Готовые пресеты
-
Поддержка и обновления