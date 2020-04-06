GoldSense AI
- Asesores Expertos
- Narnet Oxim O'g'li
- Versión: 3.7
- Actualizado: 20 junio 2025
- Activaciones: 5
¡¡¡¡Después de comprar este robot, escríbeme un mensaje privado y te enviaré las instrucciones completas sobre cómo usarlo!!!!
GoldSense AI - su asistente de trading profesional para XAUUSD (Oro) !!! 2h--3H !!!
GoldSense AI es un potente Asesor Experto MT5 diseñado para el trading preciso intradía y swing en Oro.
Combina métodos avanzados que incluyen:
✅ Filtros de tendencia (EMA 50 / EMA 200)
✅ Niveles Fibonacci (entrada por retroceso, TP por extensión)
✅ Patrones de velas (momentum bars, pin bars, engulfings)
✅ Trailing stop inteligente por beneficio
✅ Trading seguro: Sin martingala, sin rejilla
📊 Símbolo recomendado: XAUUSD
⏱️ Marco temporal: H2--3H
💰 Depósito mínimo: $200
🕐 Sesiones: Londres + Nueva York
🛠️ Compatible con cuentas reales y demo, funciona con cualquier broker
➕ Incluye:
-
Manual en PDF
-
Preajustes listos para usar
-
Soporte y actualizaciones