¡¡¡¡Después de comprar este robot, escríbeme un mensaje privado y te enviaré las instrucciones completas sobre cómo usarlo!!!!





GoldSense AI - su asistente de trading profesional para XAUUSD (Oro) !!! 2h--3H !!!

GoldSense AI es un potente Asesor Experto MT5 diseñado para el trading preciso intradía y swing en Oro.

Combina métodos avanzados que incluyen:

✅ Filtros de tendencia (EMA 50 / EMA 200)

✅ Niveles Fibonacci (entrada por retroceso, TP por extensión)

✅ Patrones de velas (momentum bars, pin bars, engulfings)

✅ Trailing stop inteligente por beneficio

✅ Trading seguro: Sin martingala, sin rejilla

📊 Símbolo recomendado: XAUUSD

⏱️ Marco temporal: H2--3H

💰 Depósito mínimo: $200

🕐 Sesiones: Londres + Nueva York

🛠️ Compatible con cuentas reales y demo, funciona con cualquier broker

➕ Incluye: