NFP Executioner
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Muxlisa Gofurova🚀 MQL4 & MQL5 Разработчик торговых роботов | Эксперт по алготрейдингу
Приветствую в моем профиле! Я разработчик на MQL4/MQL5 с более чем 3-летним опытом создания высокоэффективных автоматических торговых систем, пользовательских индикаторов и вспомогательных утилит для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
- Версия: 32.0
- Активации: 10
❤️ БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ ❤️ "О Аллах, даруй мне силу и уверенность, благослови мои сделки успехом и направь меня к совершенству!"
🎬 ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/t7_hRs-0YF4?si=_M11kQj0bz1CDo0B
🚀 ДОМИНИРУЙТЕ НА ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ НОВОСТЯХ С "NFP_NEON_PRO v32.0"!
Хватит рисковать своим капиталом при ручной торговле на важных новостях (NFP, CPI, FOMC). Разработанный AZZO TRADE, NFP_Neon_Pro v32.0 — это торговый терминал институционального уровня, работающий на основе Smart Recovery Grid и ИИ-логики Hidden Markov Model (HMM)!
⚡ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
🌐 Асинхронное исполнение (OrderSendAsync): Отправка до 50 ордеров за миллисекунды для защиты от проскальзываний и реквот.
🤖 HMM AI Machine Learning: Определение фаз рынка (Uptrend, Downtrend, Range) в реальном времени с помощью ADX и ATR.
🔄 Smart OCO & Dynamic Trailing: Мгновенная отмена противоположных отложенных ордеров при срабатывании тренда и автоматическая фиксация прибыли.
🛡️ Adaptive Recovery Grid: Нейтрализация ложных пробоев и резких скачков рынка с помощью математически рассчитанной сетки ордеров.
💎 Neon HUD & Real-Time Panel: 10 настраиваемых цветовых тем, встроенный экономический календарь Forex Factory, Telegram-уведомления и пресеты в 1 клик.
📊 ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРЕСЕТЫ (XAUUSD / FX):
🔥 NFP Killer: 15 ордеров | 750 PT дистанция — Экстремальная волатильность
⚡ CPI Master: 10 ордеров | 500 PT дистанция — Импульсивные скачки
📈 Other News: 5 ордеров | 500 PT дистанция — Умеренные новости
Забудьте о психологическом стрессе и эмоциях. Доверьте исполнение сделок холодной математической точности!
📞 ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП И ПОДРОБНОСТИ: 🌐 Официальный сайт: https://azzotrade.netlify.app 👨💻 Разработчик: Azzo Trade ⚙️ Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
📌 Приобретите свою копию сегодня и получайте БЕСПЛАТНЫЕ пожизненные обновления и файлы пресетов!