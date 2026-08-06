NFP Executioner

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  • Muxlisa Gofurova
    Muxlisa Gofurova

    Muxlisa Gofurova

    5 (1)
    🚀 MQL4 & MQL5 Разработчик торговых роботов | Эксперт по алготрейдингу
    Приветствую в моем профиле! Я разработчик на MQL4/MQL5 с более чем 3-летним опытом создания высокоэффективных автоматических торговых систем, пользовательских индикаторов и вспомогательных утилит для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
    7 продуктов
  • Версия: 32.0
  • Активации: 10

❤️ БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ ❤️ "О Аллах, даруй мне силу и уверенность, благослови мои сделки успехом и направь меня к совершенству!"

🎬 ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/t7_hRs-0YF4?si=_M11kQj0bz1CDo0B

🚀 ДОМИНИРУЙТЕ НА ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ НОВОСТЯХ С "NFP_NEON_PRO v32.0"!

Хватит рисковать своим капиталом при ручной торговле на важных новостях (NFP, CPI, FOMC). Разработанный AZZO TRADE, NFP_Neon_Pro v32.0 — это торговый терминал институционального уровня, работающий на основе Smart Recovery Grid и ИИ-логики Hidden Markov Model (HMM)!

⚡ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

🌐 Асинхронное исполнение (OrderSendAsync): Отправка до 50 ордеров за миллисекунды для защиты от проскальзываний и реквот.

🤖 HMM AI Machine Learning: Определение фаз рынка (Uptrend, Downtrend, Range) в реальном времени с помощью ADX и ATR.

🔄 Smart OCO & Dynamic Trailing: Мгновенная отмена противоположных отложенных ордеров при срабатывании тренда и автоматическая фиксация прибыли.

🛡️ Adaptive Recovery Grid: Нейтрализация ложных пробоев и резких скачков рынка с помощью математически рассчитанной сетки ордеров.

💎 Neon HUD & Real-Time Panel: 10 настраиваемых цветовых тем, встроенный экономический календарь Forex Factory, Telegram-уведомления и пресеты в 1 клик.

📊 ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРЕСЕТЫ (XAUUSD / FX):

🔥 NFP Killer: 15 ордеров | 750 PT дистанция — Экстремальная волатильность

⚡ CPI Master: 10 ордеров | 500 PT дистанция — Импульсивные скачки

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Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
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4 (1)
Эксперты
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Эксперты
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Anton Serozhkin
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Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Эксперты
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Эксперты
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
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