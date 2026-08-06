NFP Executioner

❤️ БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ ❤️ "О Аллах, даруй мне силу и уверенность, благослови мои сделки успехом и направь меня к совершенству!"

🎬 ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/t7_hRs-0YF4?si=_M11kQj0bz1CDo0B

🚀 ДОМИНИРУЙТЕ НА ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ НОВОСТЯХ С "NFP_NEON_PRO v32.0"!

Хватит рисковать своим капиталом при ручной торговле на важных новостях (NFP, CPI, FOMC). Разработанный AZZO TRADE, NFP_Neon_Pro v32.0 — это торговый терминал институционального уровня, работающий на основе Smart Recovery Grid и ИИ-логики Hidden Markov Model (HMM)!

⚡ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

🌐 Асинхронное исполнение (OrderSendAsync): Отправка до 50 ордеров за миллисекунды для защиты от проскальзываний и реквот.

🤖 HMM AI Machine Learning: Определение фаз рынка (Uptrend, Downtrend, Range) в реальном времени с помощью ADX и ATR.

🔄 Smart OCO & Dynamic Trailing: Мгновенная отмена противоположных отложенных ордеров при срабатывании тренда и автоматическая фиксация прибыли.

🛡️ Adaptive Recovery Grid: Нейтрализация ложных пробоев и резких скачков рынка с помощью математически рассчитанной сетки ордеров.

💎 Neon HUD & Real-Time Panel: 10 настраиваемых цветовых тем, встроенный экономический календарь Forex Factory, Telegram-уведомления и пресеты в 1 клик.

📊 ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРЕСЕТЫ (XAUUSD / FX):

🔥 NFP Killer: 15 ордеров | 750 PT дистанция — Экстремальная волатильность

⚡ CPI Master: 10 ордеров | 500 PT дистанция — Импульсивные скачки

📈 Other News: 5 ордеров | 500 PT дистанция — Умеренные новости

Забудьте о психологическом стрессе и эмоциях. Доверьте исполнение сделок холодной математической точности!

📞 ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП И ПОДРОБНОСТИ: 🌐 Официальный сайт: https://azzotrade.netlify.app 👨‍💻 Разработчик: Azzo Trade ⚙️ Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

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