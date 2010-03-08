Pairs and TF Changer
- Индикаторы
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Martin Alejandro BamonteWith 24 years of trading experience and 14 years in programming, my journey has been one of constant learning. From an early age, I was fascinated by the challenge of understanding the markets, that unpredictable universe... It was then that I discovered how technology could translate complexity
- Версия: 1.0
Устали переключаться между множеством графиков, чтобы следить за различными валютными парами и таймфреймами? Индикатор Pairs and TF Changer революционизирует ваш торговый опыт!
Как только вы загрузите все индикаторы для своей стратегии, добавьте Pairs and TF Changer на график. При необходимости вы можете настроить его положение, цвета или количество отображаемых колонок!
Основные особенности:
Бесшовная интеграция:
- Легко интегрируйте этот индикатор в свою торговую стратегию.
- С одним кликом торгуйте всеми валютными парами и таймфреймами на одном графике.
- Избавьтесь от необходимости переключаться или открывать дополнительные графики.
Высокая настраиваемость:
- Настройте его положение в любом месте на графике (вверх, вниз, влево или вправо).
- Настройте его для отображения от 1 до 10 строк кнопок.
- Настройте цвета под вашу торговую тему.
- Сделайте кнопки прозрачными, чтобы график оставался чистым и незагроможденным.
Универсальная совместимость:
- Совместим со всеми типами индикаторов и стратегий.
- Поддерживает все символы, включая Forex, металлы, акции США, индексы, нефть, фьючерсы и криптовалюту.
Параметры конфигурации:
- UniqueID: "Pairs and TF Changer" Уникальный идентификатор для индикатора.
- ToAddSymbols: "Вы можете добавить любой символ без пробелов, разделенный ';'" Позволяет добавить символы, которые вы хотите отслеживать.
- Symbols: "EURUSD;USDJPY;GBPUSD;USDCHF;AUDUSD;AUDCAD;AUDCHF;AUDNZD;AUDJPY;CADCHF;EURAUD;EURCAD;EURCHF;EURGBP;EURNZD;EURJPY;GBPJPY;XAUUSD" Список символов по умолчанию, разделенных точкой с запятой.
- CheckThisCent: "Если ваша пара заканчивается на 'c', напишите AUDUSDc" Специальная обработка для центовых счетов.
- CheckThisECN: "Если ваша пара заканчивается на 'e', напишите AUDUSDe" Специальная обработка для счетов ECN.
- CheckThisAny: "Если ваша пара заканчивается на 'x', напишите AUDUSDx" Специальная обработка для других типов счетов.
- ButtonsInARow: 1 Количество кнопок в горизонтальном ряду.
- Corner: 1 Угол графика, где будет размещен индикатор.
- XShift: 100 Горизонтальное смещение индикатора от выбранного угла.
- YShift: 50 Вертикальное смещение индикатора от выбранного угла.
- XSize: 66 Ширина кнопок.
- YSize: 21 Высота кнопок.
- FSize: 10 Размер шрифта текста на кнопке.
- Bcolor: clrBlack Цвет кнопок.
- Dcolor: clrDimGray Цвет границы кнопок.
- Tncolor: clrWhite Цвет текста для нормального состояния.
- Sncolor: clrRed Цвет текста для выбранного состояния.
- Transparent: True Опция для создания прозрачных кнопок.
Этот индикатор предлагает упрощенный и эффективный способ управления вашей торговлей, экономя ваше время и улучшая вашу способность быстро реагировать на изменения на рынке.