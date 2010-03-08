Pairs and TF Changer

M1 Easy Scalper Martin Alejandro Bamonte 4 (3) Индикаторы

M1 EASY SCALPER — это индикатор для скальпинга, специально разработанный для таймфрейма 1 минута (M1), совместимый с любой валютной парой или инструментом на вашем терминале MT4. Конечно, его можно использовать и на других таймфреймах, но он особенно эффективен на M1 (что довольно сложно!) для скальпинга. Примечание: если вы собираетесь заниматься скальпингом, убедитесь, что у вас есть подходящий для этого счёт. Не используйте центовые или стандартные счета, так как у них слишком высокие спреды!