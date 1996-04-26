MultiSymbol and TF Chart Integrated

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" предназначен для быстрого предоставления полного обзора рынка, позволяя вам мониторить до 60 валютных пар в предпочитаемых временных рамках на одном графике (множественный режим) или видеть пару, по которой вы торгуете, во всех временных рамках (простой режим).

Основные Преимущества:

Полный Мониторинг: Позволяет в реальном времени мониторить все желаемые пары на одном графике.
Экономия Времени: Избегает необходимости переключаться между графиками, видя поведение каждой пары в реальном времени.
Анализ Трендов: Идеально для трейдеров, торгующих по тренду, позволяя видеть более высокие временные рамки для подтверждения трендов перед принятием решений.
Экстремальная Настройка: Настройте каждый аспект индикатора под свои специфические нужды.

Экстремальная Настройка:

Высоко Настраиваемые Параметры Индикатора:
Символы и Временные Рамки:

  • Позволяет настроить до 60 различных символов.
  • Каждый символ может иметь свою временную рамку (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1).

Режим Отображения:

  • Простой Режим: Настроить один график с определенной временной рамкой.
  • Множественный Режим: Настроить несколько графиков с различными символами и временными рамками.

Настройка Цветов:

  • Настраиваемые цвета для бычьих и медвежьих свечей.
  • Цвета фитилей свечей.
  • Цвет ценовой шкалы.

Масштабирование и Позиционирование:

  • Автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR.
  • Позиционирование графиков с использованием параметров пикселей.
  • Количество строк и столбцов для расположения графиков.
  • Расстояние между столбцами и строками.
  • Начальная позиция (X, Y) в окне графика.
  • Размер графика в пикселях (ширина и высота).

Настройка Шрифтов:

  • Название и размер шрифта для заголовков и меток.
  • Цвет шрифта для заголовков.

Настройка Баров:

  • Количество баров для отображения на каждом графике.
  • Расстояние в пикселях между барами.

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" является незаменимым инструментом для любого трейдера, стремящегося максимизировать свое время, быстро просматривая все желаемые пары и торгуя по той, которая лучше всего соответствует его стратегии. Его высокая настройка и простота использования делают его идеальным выбором для трейдеров всех уровней.

Используйте руководство для настройки параметров в соответствии с вашими специфическими нуждами:

Подробное Описание Внешних Параметров Индикатора:
Простой Режим
Heading_SingleMode: ## Параметры Простого Режима ##

Описание: Заголовок для параметров простого режима (один график).

Comment_TimeFrame: - MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,и т.д. -

Описание: Комментарий, указывающий на допустимые временные рамки.

TimeFrame: H4

Описание: Определяет временную рамку для графика в простом режиме. Вы можете использовать значения, такие как MN1 (месячный), W1 (недельный), D1 (дневной), H4 (4 часа) и т.д.

Comment_Corner: - TopLeft=0,TR=1,BL=2,BR=3 -

Описание: Комментарий, объясняющий значения для позиции графика в окне.

Corner: 1

Описание: Определяет угол окна, в котором будет расположен график. Возможные значения: 0 (левый верхний угол), 1 (правый верхний угол), 2 (левый нижний угол), 3 (правый нижний угол).

Множественный Режим
Heading_ChartParam: ## Параметры Графика ##

Описание: Заголовок для параметров множественного режима (несколько графиков).

MultiMode: true

Описание: Включает (true) или отключает (false) множественный режим.

CandleMode: false

Описание: Определяет, будут ли отображаться свечи (true) или бары (false).

BarsToDisplay: 18

Описание: Количество баров или свечей для отображения на каждом графике.

AutoScale: true

Описание: Включает (true) или отключает (false) автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR (средний истинный диапазон).

ATRBars: 20

Описание: Количество баров для расчета ATR.

ATRPixelsY: 30

Описание: Количество вертикальных пикселей, назначенных для ATR при масштабировании.

Настройка Цветов
WickColor: DimGray

Описание: Цвет фитилей свечей.

BullBarColor: Green

Описание: Цвет бычьих свечей или баров.

BearBarColor: FireBrick

Описание: Цвет медвежьих свечей или баров.

ScaleColor: DimGray

Описание: Цвет ценовой шкалы.

Позиционирование
Comment_Positioning: - Позиционирование (в Пикселях) -

Описание: Комментарий, указывающий, что следующие параметры предназначены для позиционирования в пикселях.

WindowNumber: 0

Описание: Номер окна, в котором будет отображаться график. Обычно, 0 - это главное окно.

CornerX: 40

Описание: Начальная позиция X графика в пикселях.

CornerY: 120

Описание: Начальная позиция Y графика в пикселях.

Width: 120

Описание: Ширина графика в пикселях.

Height: 120

Описание: Высота графика в пикселях.

Настройка Шрифтов
HeadingFontName: Verdana

Описание: Название шрифта, используемого для заголовков и меток.

HeadingFontSize: 9

Описание: Размер шрифта для заголовков и меток.

HeadingFontColor: DimGray

Описание: Цвет шрифта для заголовков.

Настройки Множественного Режима

Heading_MultiMode: ## Параметры Множественного Режима ##

Описание: Заголовок для параметров множественного режима.

Columns: 3

Описание: Количество столбцов для графиков.

Rows: 3

Описание: Количество строк для графиков.

SpacingColumns: 20

Описание: Расстояние между столбцами графиков в пикселях.

SpacingRows: 5

Описание: Расстояние между строками графиков в пикселях.

Символы и Временные Рамки (всего 60)
Symbol01: EURUSD

Описание: Символ для первого графика. Вы можете настроить до 60 различных символов.

TimeFrame01: H1

Описание: Временная рамка для первого графика. Каждый символ может иметь свою временную рамку.

Эти параметры повторяются до Symbol60 и TimeFrame60, которые по умолчанию будут пустыми, и каждый трейдер может настроить их в соответствии с своими потребностями.

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" высоко настраиваем и позволяет трейдерам полностью настраивать отображение множества символов и временных рамок на одном графике, облегчая технический анализ и повышая эффективность принятия решений.

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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
NextCandlePredictor No Repaint
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Индикатор NextCandlePredictor NextCandlePredictor, индикатор сигнала с предупреждением, который не перерисовывается, не меняет цвет, не движется, не исчезает и не имеет задержек. Поможет вам определить направление следующей или следующих свечей на любом таймфрейме. Высоко рекомендуется для рынков с высокой волатильностью, таких как Нью-Йорк, Лондон или даже их пересечение. Основные характеристики: Универсальность в таймфреймах: Предоставляет быстрые и точные сигналы на любом таймфрейме, от M1 до
Candle Probability Scalper
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Этот индикатор делает скальпинг простым и 100% интуитивным. Candle Probability Scalper покажет тебе в один миг проценты силы покупателей и продавцов в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЯ , на текущей свече. Проценты обновляются на каждом тике, что значит, что с каждой секундой ты будешь знать, что делает большинство участников, без каких-либо задержек. Это поможет тебе в определении силы каждой стороны и, соответственно, куда может поденоться цена. Вот простая инструкция по использованию: 1. Посмотри на проценты по
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
FREE
Trade Planner Pro
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Now free. Plan every trade before you click, see your real risk, reward and lot size right on the chart. Plan the trade. See the risk. Trade with confidence. Trade Planner Pro turns any chart into a visual trade-planning workspace. Drag three lines — Entry, Stop Loss and Take Profit — and instantly see your risk/reward ratio, the exact lot size for your chosen risk %, the real money you put on the line, the spread cost, and clear warnings before you commit. No more manual lot math, no more gu
FREE
Real Spread Monitor Pro
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Now free. Know your real spread, and know exactly what it costs you on every trade. Know your real spread. Know what it costs you. Real Spread Monitor puts the one number most traders ignore right on your chart: the real bid/ask spread, live, and exactly what it costs you per trade. Scalpers and intraday traders lose money to the spread every single day. This tool shows you when the spread is normal, when it is too wide to trade, and how it behaves hour by hour — so you trade with your eyes o
FREE
ForexInspector Broker X Ray
Martin Alejandro Bamonte
Утилиты
Forex Inspector Broker X-Ray See exactly what your broker charges, and how it compares, in one clean panel on your chart. ForexInspector Broker X-Ray reads your live account conditions and shows them in a professional tabbed panel: real spread, true cost per lot (spread plus commission), swaps in money, leverage, margin, execution type, stop-out, ping and a 0 to 10 broker score. It also shows how your broker ranks against the community on forexinspector.com. 100% FREE  •  It never trades  •  It
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Pairs and TF Changer
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Устали переключаться между множеством графиков, чтобы следить за различными валютными парами и таймфреймами? Индикатор Pairs and TF Changer революционизирует ваш торговый опыт! Как только вы загрузите все индикаторы для своей стратегии, добавьте Pairs and TF Changer на график. При необходимости вы можете настроить его положение, цвета или количество отображаемых колонок! Основные особенности: Бесшовная интеграция: Легко интегрируйте этот индикатор в свою торговую стратегию. С одним кликом торгуй
FREE
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Эксперты
AURUM APEX: The 2026 Gold Standard in Automated Trading Высокочастотный (HFT) советник , созданный для XAUUSD, теперь для MT4 & MT5 Версия MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/179737 Вот данные для входа investor (только просмотр) по каждому счёту: MetaTrader 4 • Счёт: 12754297 • Investor-пароль: BinaryforexeaAurum-MT4 MetaTrader 5 • Счёт: 52904796 • Investor-пароль: BinaryforexeaAurum-MT5 Независимо от того, начинаете ли вы со скромного депозита или с большого, Aurum Apex подстраива
Scalping Signal NO Repaint NO Lag
Martin Alejandro Bamonte
3 (2)
Индикаторы
"Scalping Signal No Repaint No Lag" - единственный индикатор на рынке, который автоматически загружает все необходимые индикаторы при перетаскивании на любой график, без необходимости использовать шаблоны или дополнительные индикаторы. Он настраивает график так, чтобы он выглядел точно так же, как на предоставленном изображении. Этот индикатор гарантирует отсутствие перерисовки и задержек, что делает его идеальным для стратегий скальпинга на всех валютных парах и таймфреймах (TF). Функциональные
Clear Breakout
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Индикаторы
Индикатор "Breakout Buy-Sell" предназначен для выявления и выделения потенциальных возможностей для покупки и продажи на основе прорывов цен в разных торговых сессиях (Токио, Лондон и Нью-Йорк). Этот индикатор помогает трейдерам четко визуализировать зоны покупки и продажи, а также уровни фиксации прибыли (TP) и стоп-лосса (SL). Стратегия использования Индикатор можно использовать следующим образом: Первоначальная настройка : Выберите торговую сессию и настройте смещение GMT. Визуализация рынка
GbpUsd Pip Hunter EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
Основные характеристики: Оптимизирован для GBPUSD на временном интервале M15: Специально разработан и протестирован для пары GBPUSD на 15-минутном графике. Рекомендуемый минимальный размер счета: Требуется минимальный баланс счета $1000 для обеспечения низкой просадки. Совместимость со спредами: Лучше всего использовать с низкими спредами или ECN-счетами для максимальной прибыльности. Управление рисками: Включает опцию отключения функции Экспоненциального лота, установив ее на 1.0, в зависимост
Multi Timeframe Moving Averages
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Индикатор MTFMA (Множественные скользящие средние по различным временным рамкам) использует несколько скользящих средних (MA) на разных временных интервалах для предоставления сигналов на покупку и продажу (которые не перерисовываются) в отдельном окне от основного графика. Он универсален и прост в интерпретации, подходит как для скальпинга на меньших временных интервалах, так и для долгосрочной торговли на более крупных временных интервалах. Почему это многокадровый? Термин многокадровый относи
GO Trend MultiTimeFrame
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Индикатор GoTrend Multi-Timeframe Индикатор "GoTrend Multi-Timeframe" — это необходимый инструмент для трейдеров, ищущих быстрый и эффективный способ оценки общих и конкретных тенденций валютной пары на различных таймфреймах. Этот индикатор позволяет трейдерам получить четкое и полное представление о направлении рынка с первого взгляда, оптимизируя принятие решений и повышая эффективность их торговых стратегий. Основные характеристики: Мультитаймфреймный анализ: Этот индикатор предоставляет исче
Gold Vertex EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
Gold Vertex EA — это надежный и стабильный выбор для тех, кто хочет автоматизировать свою торговлю на рынке золота. Благодаря мощной системе, основанной на одном из самых эффективных индикаторов, и продуманной трендовой стратегии, Gold Vertex EA является мощным инструментом для трейдеров, стремящихся к точной и стабильной торговле. Требования Платформа : MetaTrader 4 Поддерживаемые активы : Разработано и настроено специально для золота (XAUUSD) Рекомендуемый тип счета : ECN или со сниженным спре
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
Inferno Signals EA создан для максимального использования значительных движений на рынке, работая на устойчивом таймфрейме M30. Он идеален для тех, кто хочет начать с небольшим начальными капиталом от $100 на пару, обеспечивающим автоматическое управление капиталом, включая динамические корректировки лотов и уровни безопасности, такие как Stop-Loss (SL). С низким уровнем просадки и стратегией, нацеленной на поиск лучших возможностей, Inferno Signals EA стремится максимизировать прибыль без компр
MarketPrice Indicator
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
The MarketPrice Indicator is designed to provide a quick, one-glance visualization of the trend direction for a currency pair across all time frames (Time Frames), streamlining decision-making. MarketPrice Indicator is based on daily levels and trading signals derived from moving average crossovers and market strength according to various technical indicators. It comes fully configured, though you can, of course, modify any parameters as desired. Indicator Logic The indicator uses a combination
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal предлагает абсолютно инновационный подход. Идеально подходит для тех, кто хочет заранее оценить, как сигнал работает с определенным TP-SL, и в каких парах/таймфреймах он показывает лучшие результаты. Стратегия Hit Rate Top Bottom Signal — это важный инструмент для любого трейдера и любого типа торговли , потому что она не только предоставляет точные, не перерисовывающиеся сигналы , четко указывая, когда и в каком на
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Индикатор Last 50 Pips разработан для быстрого определения возможностей покупки и продажи на основе недавнего поведения цен. Он измеряет изменение цены в последних свечах, чтобы выделить желтым моменты, когда цена может менять направление. Сигнал на покупку: Следует открыть позицию ПОКУПКИ , когда индикатор меняется с КРАСНОГО на ЖЕЛТЫЙ , что указывает на изменение от нисходящего тренда к восходящему. Пожалуйста, смотрите изображения, чтобы увидеть, как это просто. Сигнал на продажу: Следует о
FlashPoints Breakout
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Каждый день в начале торгов Flashpoints Breakout будет анализировать уровни пивота, поддержки и сопротивления, используя данные за предыдущий день (максимум, минимум и закрытие), чтобы рассчитать два уровня пробоя (вверх и вниз). Таким образом, новые уровни входа будут готовы к утру, включая значения Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), что позволяет разместить отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop без дополнительных расчетов. С Flashpoints Breakout вы можете ежедневно размещать 1 или 2 отложен
Buy Sell Magic Signal
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
BUYSELLMAGIC is a non-repainting signal-type trading indicator designed to precisely detect entry points in the market.  Features Reliable and permanent signals : BUYSELLMAGIC signals are final once the candle closes, ensuring they will not be modified or removed from the chart. This gives you the confidence of working with an indicator that keeps its signals stable and trustworthy. Comprehensive alerts : In addition to signals on the chart, you’ll receive notifications via email, pop-up alerts
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Индикаторы
M1 EASY SCALPER — это индикатор для скальпинга, специально разработанный для таймфрейма 1 минута (M1), совместимый с любой валютной парой или инструментом на вашем терминале MT4. Конечно, его можно использовать и на других таймфреймах, но он особенно эффективен на M1 (что довольно сложно!) для скальпинга. Примечание: если вы собираетесь заниматься скальпингом, убедитесь, что у вас есть подходящий для этого счёт. Не используйте центовые или стандартные счета, так как у них слишком высокие спреды!
Trade Insights Display
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Trade Insights Display is the ideal companion for traders who want to operate with clarity and precision. This indicator provides real-time access to critical account data, such as: Balance Equity Margin Spread Swap Remaining time for the current candle . These data points are essential, regardless of the strategy or other indicators you use. Having this indicator always visible allows you to quickly assess your account status, the swap for each pair (helping you avoid high-cost trades), and the
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
EUROGEDDON EA – Непревзойдённая стабильность с контролируемым риском EUROGEDDON EA — это полностью автоматический торговый робот с адаптивным интеллектом , созданный для устойчивого роста небольших счетов при полном контроле над капиталом. С объёмом 0.01 лота на каждые $200 на счёте, он торгует с очень низким риском, достигая минимальной просадки и демонстрируя такую эффективность, которую вы действительно должны протестировать сами. Скачайте демо-версию и проверьте вживую. Не полагайтесь
ZeroLag TrendCandle Signal
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
ZeroLag TrendCandle — Система окраски свечей и сигналов в реальном времени (без перерисовки) ZeroLag TrendCandle — это инструмент для определения тренда в реальном времени , который использует окраску свечей без перерисовки на основе продвинутого анализа индикатора Williams Percent Range (WPR). Он отображает смену тренда, изменения импульса и потенциальные развороты с помощью динамической цветовой схемы — позволяя трейдерам мгновенно понять текущее рыночное направление на чистом и интуитивно п
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Candle Fusion Pro — Распознавание свечных моделей + Фильтр тренда + Фильтр импульса (без перерисовки) Обнаруживайте мощные свечные модели и подтверждайте их силу с помощью анализа тренда и импульса в реальном времени. Candle Fusion Pro — это идеальный визуальный инструмент для трейдеров, полагающихся на точность Price Action , структуру тренда и многоуровневое подтверждение . Основные функции Сигналы на основе паттернов : Обнаруживает более 10 продвинутых японских моделей , включая: Падающие з
ClearView Trend Finder
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
ClearView Trend Finder — Видишь, как всё стало ясно? Ты когда-нибудь чувствовал, что на графике слишком много шума? Слишком много индикаторов, пересекающихся сигналов и линий, которые только усложняют анализ? ClearView Trend Finder полностью устраняет этот визуальный беспорядок и позволяет сосредоточиться на единственно важном: ясном тренде . Эта система превращает график в чистый и точный вид, без перерисовки и изменений. Каждая свеча фильтруется так, чтобы отображать только доминирующее напр
Aurum Apex Mt5 EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
AURUM APEX: The 2026 Gold Standard in Automated Trading Высокочастотный (HFT) советник , созданный для XAUUSD, теперь для MT4 & MT5 Версия MT4  version:  https://www.mql5.com/en/market/product/118221 Вот данные для входа investor (только просмотр) по каждому счёту: MetaTrader 4 • Счёт: 12754297 • Investor-пароль: BinaryforexeaAurum-MT4 MetaTrader 5 • Счёт: 52904796 • Investor-пароль: BinaryforexeaAurum-MT5 Независимо от того, начинаете ли вы со скромного депозита или с большого, Aurum Apex п
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