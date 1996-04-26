MultiSymbol and TF Chart Integrated

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" предназначен для быстрого предоставления полного обзора рынка, позволяя вам мониторить до 60 валютных пар в предпочитаемых временных рамках на одном графике (множественный режим) или видеть пару, по которой вы торгуете, во всех временных рамках (простой режим).

Основные Преимущества:

Полный Мониторинг: Позволяет в реальном времени мониторить все желаемые пары на одном графике.

Экономия Времени: Избегает необходимости переключаться между графиками, видя поведение каждой пары в реальном времени.

Анализ Трендов: Идеально для трейдеров, торгующих по тренду, позволяя видеть более высокие временные рамки для подтверждения трендов перед принятием решений.

Экстремальная Настройка: Настройте каждый аспект индикатора под свои специфические нужды.

Экстремальная Настройка:

Высоко Настраиваемые Параметры Индикатора:

Символы и Временные Рамки:

Позволяет настроить до 60 различных символов.

Каждый символ может иметь свою временную рамку (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1).

Режим Отображения:

Простой Режим: Настроить один график с определенной временной рамкой.

Настроить один график с определенной временной рамкой. Множественный Режим: Настроить несколько графиков с различными символами и временными рамками.

Настройка Цветов:

Настраиваемые цвета для бычьих и медвежьих свечей.

Цвета фитилей свечей.

Цвет ценовой шкалы.

Масштабирование и Позиционирование:

Автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR.

Позиционирование графиков с использованием параметров пикселей.

Количество строк и столбцов для расположения графиков.

Расстояние между столбцами и строками.

Начальная позиция (X, Y) в окне графика.

Размер графика в пикселях (ширина и высота).

Настройка Шрифтов:

Название и размер шрифта для заголовков и меток.

Цвет шрифта для заголовков.

Настройка Баров:

Количество баров для отображения на каждом графике.

Расстояние в пикселях между барами.

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" является незаменимым инструментом для любого трейдера, стремящегося максимизировать свое время, быстро просматривая все желаемые пары и торгуя по той, которая лучше всего соответствует его стратегии. Его высокая настройка и простота использования делают его идеальным выбором для трейдеров всех уровней.

Используйте руководство для настройки параметров в соответствии с вашими специфическими нуждами:

Подробное Описание Внешних Параметров Индикатора:

Простой Режим

Heading_SingleMode: ## Параметры Простого Режима ##

Описание: Заголовок для параметров простого режима (один график).

Comment_TimeFrame: - MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,и т.д. -

Описание: Комментарий, указывающий на допустимые временные рамки.

TimeFrame: H4

Описание: Определяет временную рамку для графика в простом режиме. Вы можете использовать значения, такие как MN1 (месячный), W1 (недельный), D1 (дневной), H4 (4 часа) и т.д.

Comment_Corner: - TopLeft=0,TR=1,BL=2,BR=3 -

Описание: Комментарий, объясняющий значения для позиции графика в окне.

Corner: 1

Описание: Определяет угол окна, в котором будет расположен график. Возможные значения: 0 (левый верхний угол), 1 (правый верхний угол), 2 (левый нижний угол), 3 (правый нижний угол).

Множественный Режим

Heading_ChartParam: ## Параметры Графика ##

Описание: Заголовок для параметров множественного режима (несколько графиков).

MultiMode: true

Описание: Включает (true) или отключает (false) множественный режим.

CandleMode: false

Описание: Определяет, будут ли отображаться свечи (true) или бары (false).

BarsToDisplay: 18

Описание: Количество баров или свечей для отображения на каждом графике.

AutoScale: true

Описание: Включает (true) или отключает (false) автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR (средний истинный диапазон).

ATRBars: 20

Описание: Количество баров для расчета ATR.

ATRPixelsY: 30

Описание: Количество вертикальных пикселей, назначенных для ATR при масштабировании.

Настройка Цветов

WickColor: DimGray

Описание: Цвет фитилей свечей.

BullBarColor: Green

Описание: Цвет бычьих свечей или баров.

BearBarColor: FireBrick

Описание: Цвет медвежьих свечей или баров.

ScaleColor: DimGray

Описание: Цвет ценовой шкалы.

Позиционирование

Comment_Positioning: - Позиционирование (в Пикселях) -

Описание: Комментарий, указывающий, что следующие параметры предназначены для позиционирования в пикселях.

WindowNumber: 0

Описание: Номер окна, в котором будет отображаться график. Обычно, 0 - это главное окно.

CornerX: 40

Описание: Начальная позиция X графика в пикселях.

CornerY: 120

Описание: Начальная позиция Y графика в пикселях.

Width: 120

Описание: Ширина графика в пикселях.

Height: 120

Описание: Высота графика в пикселях.

Настройка Шрифтов

HeadingFontName: Verdana

Описание: Название шрифта, используемого для заголовков и меток.

HeadingFontSize: 9

Описание: Размер шрифта для заголовков и меток.

HeadingFontColor: DimGray

Описание: Цвет шрифта для заголовков.

Настройки Множественного Режима

Heading_MultiMode: ## Параметры Множественного Режима ##

Описание: Заголовок для параметров множественного режима.

Columns: 3

Описание: Количество столбцов для графиков.

Rows: 3

Описание: Количество строк для графиков.

SpacingColumns: 20

Описание: Расстояние между столбцами графиков в пикселях.

SpacingRows: 5

Описание: Расстояние между строками графиков в пикселях.

Символы и Временные Рамки (всего 60)

Symbol01: EURUSD

Описание: Символ для первого графика. Вы можете настроить до 60 различных символов.

TimeFrame01: H1

Описание: Временная рамка для первого графика. Каждый символ может иметь свою временную рамку.

Эти параметры повторяются до Symbol60 и TimeFrame60, которые по умолчанию будут пустыми, и каждый трейдер может настроить их в соответствии с своими потребностями.

Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" высоко настраиваем и позволяет трейдерам полностью настраивать отображение множества символов и временных рамок на одном графике, облегчая технический анализ и повышая эффективность принятия решений.