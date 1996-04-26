MultiSymbol and TF Chart Integrated
- Индикаторы
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Martin Alejandro BamonteWith 24 years of trading experience and 14 years in programming, my journey has been one of constant learning. From an early age, I was fascinated by the challenge of understanding the markets, that unpredictable universe... It was then that I discovered how technology could translate complexity
- Версия: 1.0
Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" предназначен для быстрого предоставления полного обзора рынка, позволяя вам мониторить до 60 валютных пар в предпочитаемых временных рамках на одном графике (множественный режим) или видеть пару, по которой вы торгуете, во всех временных рамках (простой режим).
Основные Преимущества:
Полный Мониторинг: Позволяет в реальном времени мониторить все желаемые пары на одном графике.
Экономия Времени: Избегает необходимости переключаться между графиками, видя поведение каждой пары в реальном времени.
Анализ Трендов: Идеально для трейдеров, торгующих по тренду, позволяя видеть более высокие временные рамки для подтверждения трендов перед принятием решений.
Экстремальная Настройка: Настройте каждый аспект индикатора под свои специфические нужды.
Экстремальная Настройка:
Высоко Настраиваемые Параметры Индикатора:
Символы и Временные Рамки:
- Позволяет настроить до 60 различных символов.
- Каждый символ может иметь свою временную рамку (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1).
Режим Отображения:
- Простой Режим: Настроить один график с определенной временной рамкой.
- Множественный Режим: Настроить несколько графиков с различными символами и временными рамками.
Настройка Цветов:
- Настраиваемые цвета для бычьих и медвежьих свечей.
- Цвета фитилей свечей.
- Цвет ценовой шкалы.
Масштабирование и Позиционирование:
- Автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR.
- Позиционирование графиков с использованием параметров пикселей.
- Количество строк и столбцов для расположения графиков.
- Расстояние между столбцами и строками.
- Начальная позиция (X, Y) в окне графика.
- Размер графика в пикселях (ширина и высота).
Настройка Шрифтов:
- Название и размер шрифта для заголовков и меток.
- Цвет шрифта для заголовков.
Настройка Баров:
- Количество баров для отображения на каждом графике.
- Расстояние в пикселях между барами.
Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" является незаменимым инструментом для любого трейдера, стремящегося максимизировать свое время, быстро просматривая все желаемые пары и торгуя по той, которая лучше всего соответствует его стратегии. Его высокая настройка и простота использования делают его идеальным выбором для трейдеров всех уровней.
Используйте руководство для настройки параметров в соответствии с вашими специфическими нуждами:
Подробное Описание Внешних Параметров Индикатора:
Простой Режим
Heading_SingleMode: ## Параметры Простого Режима ##
Описание: Заголовок для параметров простого режима (один график).
Comment_TimeFrame: - MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,и т.д. -
Описание: Комментарий, указывающий на допустимые временные рамки.
TimeFrame: H4
Описание: Определяет временную рамку для графика в простом режиме. Вы можете использовать значения, такие как MN1 (месячный), W1 (недельный), D1 (дневной), H4 (4 часа) и т.д.
Comment_Corner: - TopLeft=0,TR=1,BL=2,BR=3 -
Описание: Комментарий, объясняющий значения для позиции графика в окне.
Corner: 1
Описание: Определяет угол окна, в котором будет расположен график. Возможные значения: 0 (левый верхний угол), 1 (правый верхний угол), 2 (левый нижний угол), 3 (правый нижний угол).
Множественный Режим
Heading_ChartParam: ## Параметры Графика ##
Описание: Заголовок для параметров множественного режима (несколько графиков).
MultiMode: true
Описание: Включает (true) или отключает (false) множественный режим.
CandleMode: false
Описание: Определяет, будут ли отображаться свечи (true) или бары (false).
BarsToDisplay: 18
Описание: Количество баров или свечей для отображения на каждом графике.
AutoScale: true
Описание: Включает (true) или отключает (false) автоматическое масштабирование графиков на основе ценового диапазона и ATR (средний истинный диапазон).
ATRBars: 20
Описание: Количество баров для расчета ATR.
ATRPixelsY: 30
Описание: Количество вертикальных пикселей, назначенных для ATR при масштабировании.
Настройка Цветов
WickColor: DimGray
Описание: Цвет фитилей свечей.
BullBarColor: Green
Описание: Цвет бычьих свечей или баров.
BearBarColor: FireBrick
Описание: Цвет медвежьих свечей или баров.
ScaleColor: DimGray
Описание: Цвет ценовой шкалы.
Позиционирование
Comment_Positioning: - Позиционирование (в Пикселях) -
Описание: Комментарий, указывающий, что следующие параметры предназначены для позиционирования в пикселях.
WindowNumber: 0
Описание: Номер окна, в котором будет отображаться график. Обычно, 0 - это главное окно.
CornerX: 40
Описание: Начальная позиция X графика в пикселях.
CornerY: 120
Описание: Начальная позиция Y графика в пикселях.
Width: 120
Описание: Ширина графика в пикселях.
Height: 120
Описание: Высота графика в пикселях.
Настройка Шрифтов
HeadingFontName: Verdana
Описание: Название шрифта, используемого для заголовков и меток.
HeadingFontSize: 9
Описание: Размер шрифта для заголовков и меток.
HeadingFontColor: DimGray
Описание: Цвет шрифта для заголовков.
Настройки Множественного Режима
Heading_MultiMode: ## Параметры Множественного Режима ##
Описание: Заголовок для параметров множественного режима.
Columns: 3
Описание: Количество столбцов для графиков.
Rows: 3
Описание: Количество строк для графиков.
SpacingColumns: 20
Описание: Расстояние между столбцами графиков в пикселях.
SpacingRows: 5
Описание: Расстояние между строками графиков в пикселях.
Символы и Временные Рамки (всего 60)
Symbol01: EURUSD
Описание: Символ для первого графика. Вы можете настроить до 60 различных символов.
TimeFrame01: H1
Описание: Временная рамка для первого графика. Каждый символ может иметь свою временную рамку.
Эти параметры повторяются до Symbol60 и TimeFrame60, которые по умолчанию будут пустыми, и каждый трейдер может настроить их в соответствии с своими потребностями.
Индикатор "MultiSymbol & TF Chart Integrated" высоко настраиваем и позволяет трейдерам полностью настраивать отображение множества символов и временных рамок на одном графике, облегчая технический анализ и повышая эффективность принятия решений.