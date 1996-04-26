Keltner Channel Alert

Улучшите свой торговый опыт с помощью Keltner Channel MT4, мощного индикатора, разработанного для помощи трейдерам в определении рыночной волатильности и потенциальных разворотов тренда. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих усовершенствовать свои стратегии на различных активах.

Keltner Channel MT4 использует экспоненциальные скользящие средние и средний истинный диапазон для создания динамических ценовых диапазонов, которые помогают выявлять прорывы и оценивать рыночные тренды. Предоставляя четкие визуальные сигналы и оповещения, этот индикатор позволяет вам принимать обоснованные торговые решения, не привязываясь к вашей торговой платформе.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы для автоматической торговли с Expert Advisors.

Не перерисовывающиеся сигналы: Сигналы подтверждаются только на закрытых барах, что обеспечивает точность без проблем с перерисовкой.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate(), что позволяет быстро производить расчеты и полностью совместим со Стратегическим Тестером.

Всплывающие оповещения: Предоставляет всплывающие оповещения MetaTrader при событиях сигналов, гарантируя, что вы никогда не пропустите торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, идеально подходит для мониторинга сделок на ходу.

Уведомления по электронной почте: Уведомляет вас по электронной почте о событиях сигналов, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Поддержка нескольких таймфреймов: Совместим со всеми стандартными таймфреймами MetaTrader от M1 до MN, что повышает гибкость анализа.

Настраиваемые параметры: Позволяет точно настраивать входные данные в соответствии с вашей торговой стратегией, улучшая производительность.

Визуальные индикаторы сигналов: Обладает стрелочными сигналами на графике, чтобы четко указывать возможности для покупки и продажи.

Keltner Channel MT4 является необходимым инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, предоставляя критически важные сведения о движениях и трендах на рынке.

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