Keltner Channel Alert

通过 Keltner Channel MT4 提升您的交易体验，这是一款强大的指标，旨在帮助交易者识别市场波动和潜在的趋势反转。该工具非常适合希望在各种资产中优化策略的新手和专家交易者。

Keltner Channel MT4 利用指数移动平均线和平均真实范围创建动态价格区间，帮助识别突破和评估市场趋势。通过提供清晰的视觉信号和警报，该指标使您能够在不依赖交易平台的情况下做出明智的交易决策。

MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南

主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisor 进行自动交易。

非重绘信号：信号仅在收盘柱上确认，确保准确性而不出现重绘问题。

快速且可回测：基于本地 OnCalculate() 引擎构建，允许快速计算并与策略测试器完全兼容。

弹出警报：在信号事件上提供 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，非常适合随时监控交易。

电子邮件警报：在信号事件上通过电子邮件通知您，允许您在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便快速查看状态。

多时间框架支持：兼容所有标准 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，增强分析的灵活性。

可自定义参数：允许微调输入以符合您的交易策略，提高性能。

视觉信号指标：在图表上显示箭头信号，清晰指示买入和卖出机会。

Keltner Channel MT4 是使用 MetaTrader 4 的交易者必不可少的工具，提供对市场动态和趋势的关键洞察。

需要多符号扫描吗？探索这些相关的扫描仪产品：

查看我所有的产品： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我以获取支持： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#标签 Keltner Channel MT4 交易指标，波动性指标，趋势反转工具，MetaTrader 4 指标，交易警报，forex 交易，自动交易，金融分析，技术分析，交易策略，市场波动，价格行为交易，投资工具，交易信号，专家顾问集成