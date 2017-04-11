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PA Patterns Scaner - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор: Scriptong - Автор исходного кода индикатора, опубликованного в 2012 г. в статье одного из Брокеров
Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно изменить расширение файла с mq4 на mq5.
Настройки индикатора позволяют включить или отключить поиск каждого из паттернов (Is Display DB Patterns? Is Display Rails Pattern? и т.д). Также во внешние параметры выведены такие настройки, как:
- Valid diviation of Hi/Lo to equal, point - Допустимое отклонение в пунктах, при котором значения хай или лоу баров считаются равными (для паттернов DB и TB);
- Max. Candles Body Ratio, % - Максимальное превосходство тел одной из свечей, в % (для паттерна Рельсы);
- Ratio of Candles Body to It Height, % - Минимальное отношение тела свечи к ее высоте, в % (для паттерна Рельсы);
- Affinity Close Price to Candle Hi-Lo, point - Близость цены закрытия к минимуму или максимуму, в пунктах (для Пин-Бара);
- Minimum of Shadow to Body Candle Ratio - Минимальное отношение тени свечи к ее телу (для Пин-Бара);
- Minimum Part of Shadow Outsiding for Previous Bar, % - Минимальная часть тени, выступающая за предыдущий бар, в % ( для Пин-Бара).
С помощью "Общих настроек" можно:
- Настроить глубину истории откуда будет производиться поиска паттернов (0 - вся доступная история) - "Number of History Bar to Display Patterns".
- Включить или выключить накладывающиеся друг на друга паттерны-"Is Display Overlaped Patterns?"
- Включить или отключить заливку прямоугольника цветом -"Fill Rectangle by Color"
- Выбрать стиль линии прямоугольника, если заливка отлючена - "Rectangle Line Style"
- Выбрать толщину линии прямоугольника - "Rectangle Line Thickness"
Наведя указатель мыши на край прямоугольник появится подсказка, в которой будут указаны типа паттерна (PPR, OVB etc), его направление (BULL_TYPE or BEAR_TYPE) и время его формирования (2017.03.01 23:00)
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