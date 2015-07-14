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Индикаторы

Линия трех свечей Стоуэлла - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Gostev
Andrey Gostev

Andrey Gostev

6 кодов 18 комментариев
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Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.

Оба файла должны быть скомпилированы. На график устанавливается только второй файл (3clinetf.mq4).

Входные параметры:

  • Параметр BreakOnly=false означает, что строятся любые сформированные паттерны (рис. 1).
  • Параметр BreakOnly=true означает, что строятся только пробитые отработанные паттерны (рис. 2).

Индикатор мультитаймфреймовый. Таймфрейм задается параметром TF (TF=0 означает таймфрейм текущего графика).

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Советник Random, работающий по принципу монетки.

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Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).

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Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме.

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Советник основан на скользящих средних, построенных по ценам открытия и закрытия.