Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.

Оба файла должны быть скомпилированы. На график устанавливается только второй файл (3clinetf.mq4).

Входные параметры:

Параметр BreakOnly=false означает, что строятся любые сформированные паттерны (рис. 1).

Параметр BreakOnly=true означает, что строятся только пробитые отработанные паттерны (рис. 2).

Индикатор мультитаймфреймовый. Таймфрейм задается параметром TF (TF=0 означает таймфрейм текущего графика).