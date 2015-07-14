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Линия трех свечей Стоуэлла - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда.
Оба файла должны быть скомпилированы. На график устанавливается только второй файл (3clinetf.mq4).
Входные параметры:
- Параметр BreakOnly=false означает, что строятся любые сформированные паттерны (рис. 1).
- Параметр BreakOnly=true означает, что строятся только пробитые отработанные паттерны (рис. 2).
Индикатор мультитаймфреймовый. Таймфрейм задается параметром TF (TF=0 означает таймфрейм текущего графика).
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