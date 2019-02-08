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Индикаторы

DayFibo - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
5469
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор строит уровни Фибоначчи на экстремумах предыдущего дня.

Уровни Фибоначчи

ea cm open 2 stopopders ea cm open 2 stopopders

Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.

Trailing Stop Trailing Stop

Парочка трейлинг стопов.

WeekFibo WeekFibo

Уровни Фибоначчи предыдущей недели.

Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей. Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.

Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.