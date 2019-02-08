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DayFibo - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит уровни Фибоначчи на экстремумах предыдущего дня.
ea cm open 2 stopopders
Торговля на основе пробития стоп ордеров. С последующим тралом прибыли.Trailing Stop
Парочка трейлинг стопов.
WeekFibo
Уровни Фибоначчи предыдущей недели.Movepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.
Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.