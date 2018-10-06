MT5, торговля при помощи чистого терминала, не удаляются ордера.

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Доброго времени суток, вот решил попробовать как в 5 торговать руками без всяких дополнений и кнопок. 
1 открыл позицию, при помощи кнопок свреху Buy Sell. В отчёте о позиции числятся ордера, которых на графике нет.. по идее там же нули должны быть, ордеров то нет.


2 установил ордера мышью, удаляю при помощи крестика возле ордера, в отчёте о позиции,  но они не удаляются [invalid stops], ни вчера, ни сегодня, открывал другие позиции, тот же эффект. 



Возникает вопрос, тут вроде по другому не сделаешь. Это ошибка такая? Когда исправите?

 
Pavel Verveyko:

Доброго времени суток, вот решил попробовать как в 5 торговать руками без всяких дополнений и кнопок. 
1 открыл позицию, при помощи кнопок свреху Buy Sell. В отчёте о позиции числятся ордера, которых на графике нет.. по идее там же нули должны быть, ордеров то нет.

2 установил ордера мышью, удаляю при помощи крестика возле ордера, в отчёте о позиции,  но они не удаляются [invalid stops], ни вчера, ни сегодня, открывал другие позиции, тот же эффект. 

Возникает вопрос, тут вроде по другому не сделаешь. Это ошибка такая? Когда исправите?

Я такое не встречал ни разу, и тоже торгую руками. А нет ли случаем по этой паре в спецификации обязательного присутствия защитных ордеров?

 
Vitaly Muzichenko:

Я такое не встречал ни разу, и тоже торгую руками. А нет ли случаем по этой паре в спецификации обязательного присутствия защитных ордеров?

хорошая мысль, да фиг его.. это биткоин. ни разу не слышал про обязательные ордер.
в спецификации наверно было бы отражено, тут вроде нет такого.
 


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