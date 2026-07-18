Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5830: общие улучшения

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В пятницу 24 апреля 2026 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.

В этой версии мы доработали встроенную справку: оптимизировали темную тему и навигацию, добавили возможность изменять масштаб текста. Кроме этого, мы улучшили отображение интерфейса в темной схеме для всех компонентов платформы.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5830: общие улучшения


MetaTrader 5 Client Terminal

  1. Terminal: Доработана встроенная справка:

    • Оптимизированы цвета в темной схеме для улучшения читаемости.
    • Оптимизирован размер бокового меню с оглавлением.
    • Добавлена возможность открепления окна справки в MetaEditor.
    • Добавлена возможность копирования текста из справки через контекстное меню и Ctrl+C.
    • Добавлена возможность изменять масштаб текста: зажмите Ctrl и прокрутите колесо мыши или воспользуйтесь контекстным меню.
    • Добавлена поддержка навигации между ранее просмотренными разделами при помощи клавиш Alt+Стрелка вправо/влево.
    • Добавлена возможность распечатать страницу при помощи Ctrl+P.

  2. Terminal: Оптимизировано отображение некоторых элементов интерфейса в темной теме: строка OHLC, кнопки сворачивания и разворачивания графиков, входные параметры в тестере стратегий.
  3. Terminal: Исправлено сохранение состояния опции «Использовать системные цвета» в Обзоре рынка. Она могла сбрасываться при перезапуске приложения.


Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Когда на mql5.com появится тёмная тема? Не хватает.
 
Botan626 #:
Когда на mql5.com появится тёмная тема? Не хватает.
Для Chrome расширение Dark Reader.
 
npats2007 #:
Для Chrome расширение Dark Reader.
знаю
 

Там точно нужен IsStopped()? Я думал, что при обработке события Calculate не должно быть циклов, которые делали бы проверку IsStopped() уместной.

Кроме того, говорят, что IsStopped() не хочет работать в индикаторе. Я не проверял потому, что убежден, что ему там не место.

https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/oncalculate

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Расчет индикатора Momentum                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,     // размер массива price[] 
                const int prev_calculated, // сколько баров обработано ранее
                const int begin,           // откуда начинаются значимые данные 
                const double &price[])     // массив для значения для обработки
  {
//--- основной цикл вычислений
   for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];
  }
 
Vladislav Boyko #:

Там точно нужен IsStopped()? Я думал, что при обработке события Calculate не должно быть циклов, которые делали бы проверку IsStopped() уместной.

Кроме того, говорят, что IsStopped() не хочет работать в индикаторе. Я не проверял потому, что убежден, что ему там не место.

пока рассчитает историю может повесить Терминал, проверял ИИ код какой-то древни по отрисовке сделок на графике, повис
 
lynxntech #:
пока рассчитает историю может повесить Терминал, проверял ИИ код по отрисовке сделок на графике, повис

Нужно исправлять такой код. IsStopped() это не решение, так как его проверка не делает индикатор менее тормознутым.

 
Пожалуйста, удалите функцию, которая автоматически сбрасывает значения «Фиксированный максимум / Фиксированный минимум» в функции «Фиксированный масштаб» (Scale fix). Если это невозможно сделать из-за ограничений производительности, тогда, пожалуйста, расширьте диапазон масштаба. В данный момент я чувствую ограничения и неудобство при перемещении графика вверх и вниз.

Спасибо!



 
Luu Tuan Trung # :
Пожалуйста, удалите функцию, которая автоматически сбрасывает значения «Фиксированный максимум / Фиксированный минимум» в функции «Фиксированный масштаб» (Scale fix). Если это невозможно сделать из-за ограничений производительности, тогда, пожалуйста, расширьте диапазон масштаба. В данный момент я чувствую ограничения и неудобство при перемещении графика вверх и вниз.

Спасибо!



Пожалуйста, прекратите отправлять этот запрос снова и снова. Он уже был отправлен в MetaQuotes.
 

Спасибо.


b5830, не получается после закрытия хелпа вернуться в него. Раньше между ME и Help можно было переключаться одинарным нажатием ALT+TAB. Сейчас по ESC можно закрыть окно хелпа. А как открыть его в том же состоянии (не закончил читать на середине примера)? Без мышки.

 

Добавьте, пожалуйста, стиль "Log" при вставке кода - как код, но без подсветки синтаксиса вообще. Вставлять логи как warning - так себе выглядит.


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