Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5830: общие улучшения
Там точно нужен IsStopped()? Я думал, что при обработке события Calculate не должно быть циклов, которые делали бы проверку IsStopped() уместной.
Кроме того, говорят, что IsStopped() не хочет работать в индикаторе. Я не проверял потому, что убежден, что ему там не место.
https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/oncalculate
//+------------------------------------------------------------------+ //| Расчет индикатора Momentum | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // размер массива price[] const int prev_calculated, // сколько баров обработано ранее const int begin, // откуда начинаются значимые данные const double &price[]) // массив для значения для обработки { //--- основной цикл вычислений for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++) MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod]; }
Спасибо!
Пожалуйста, удалите функцию, которая автоматически сбрасывает значения «Фиксированный максимум / Фиксированный минимум» в функции «Фиксированный масштаб» (Scale fix). Если это невозможно сделать из-за ограничений производительности, тогда, пожалуйста, расширьте диапазон масштаба. В данный момент я чувствую ограничения и неудобство при перемещении графика вверх и вниз.
Спасибо!
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5800: Улучшенный торговый диалог и удобная работа с CSV в MetaEditor
Renat Fatkhullin, 2026.04.24 14:20
По хелпам:
- добавили закрытие окна хелпа по Esc
Спасибо.
b5830, не получается после закрытия хелпа вернуться в него. Раньше между ME и Help можно было переключаться одинарным нажатием ALT+TAB. Сейчас по ESC можно закрыть окно хелпа. А как открыть его в том же состоянии (не закончил читать на середине примера)? Без мышки.
Добавьте, пожалуйста, стиль "Log" при вставке кода - как код, но без подсветки синтаксиса вообще. Вставлять логи как warning - так себе выглядит.
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В пятницу 24 апреля 2026 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В этой версии мы доработали встроенную справку: оптимизировали темную тему и навигацию, добавили возможность изменять масштаб текста. Кроме этого, мы улучшили отображение интерфейса в темной схеме для всех компонентов платформы.
MetaTrader 5 Client Terminal
Обновление будет доступно через систему Live Update.