FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015

Myth63:
не так вразился=)) скажем так, приаритом является предоплата =)

Вот как за последние четыре торговых дня переливались бабки на колл

 

Там нет статики. 

И вот когда ты видишь эти "переливы"+объем, то вот тебе и картина. 

usdjpy. если сегодня берём 120.63 то скорее всего придётся в 122.30 возвращестся. 
 
Если вы покупаете EURUSD, то нам не по пути... Поставил 3 отложки на продажу 0810-0820-0830, профит -300пп.
задача цены делать так,чтобы снизу были продавци , а сверху  покупатели.
Myth63:
usdjpy. если сегодня берём 120.63 то скорее всего придётся в 122.30 возвращестся. 
красяво ползет, аж сердце кровью обливается, что не продал)
100% + 300% от ФРС)))
 

Правильно) Это точка наименьших выплат по контрактам)
 
_new-rena:
красяво ползет, аж сердце кровью обливается, что не продал)
Усмири жадность! )
как то писал, что табличку со страйками всю ночь просчитывал вдоль и поперёк. это как тарелка с круглым дном. шарик скатится именно на дно. и писал, что мол казино сделано на 5-рку... именно в наименьшие премии и закатится цена, но пересчитать объемы в эту цену пока не сумел.
