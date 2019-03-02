FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 986
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не так вразился=)) скажем так, приаритом является предоплата =)
Вот как за последние четыре торговых дня переливались бабки на колл
Там нет статики.
И вот когда ты видишь эти "переливы"+объем, то вот тебе и картина.
Вот как за последние четыре торговых дня переливались бабки на колл
Там нет статики.
И вот когда ты видишь эти "переливы"+объем, то вот тебе и картина.
usdjpy. если сегодня берём 120.63 то скорее всего придётся в 122.30 возвращестся.
Цена не может идти туда где не присутсвуют обе стороны. продавец и покупатель, тот самый дисбаланс, над которым некоторые ржут даже не понимая значения слова)
Появится там кто то - пойдут, нет так нет.
задача цены делать так,чтобы снизу были продавци , а сверху покупатели.
Цена не может идти туда где не присутсвуют обе стороны. продавец и покупатель, тот самый дисбаланс, над которым некоторые ржут даже не понимая значения слова)
Появится там кто то - пойдут, нет так нет.
задача цены делать так,чтобы снизу были продавци , а сверху покупатели.
красяво ползет, аж сердце кровью обливается, что не продал)
Правильно) Это точка наименьших выплат по контрактам)