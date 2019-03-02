FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 987

21april:
Усмири жадность! )
эхххх, ладно... )
stranger:

Цена не может идти туда где не присутсвуют обе стороны. продавец и покупатель, тот самый дисбаланс, над которым некоторые ржут даже не понимая значения слова)

Появится там кто то - пойдут, нет так нет.

 

они всегда присутствуют =)

просто вопросдля чего их туды загоняют =).. данная катринка действительна до пятници =)

 

данные уровни считаются за долго по появления там цены... 

 
Myth63:

данные уровни считаются за долго по появления там цены... 

Да можно посчитать и до конца этого года- на начало следующего, но что заметил, цену гонят "куда надо" под конец действия контракта.
stranger:
.... пробывал, у меня не вышло. а вот на кварталочку, вполне и не надо ничего дорисовывать нарисовал и 3 месяца только сбор =)...
Myth63:
уровни ои?
_new-rena:
 где должна быть цена 
 
Myth63:
На кварталочку это минут 10)

 

Myth63:
это и спрашиваю - где должна быть цена - как считаем или это ОИ с максимальным объемом? )
stranger:

не всё так просто =) 
