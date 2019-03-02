FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 987
Усмири жадность! )
Цена не может идти туда где не присутсвуют обе стороны. продавец и покупатель, тот самый дисбаланс, над которым некоторые ржут даже не понимая значения слова)
Появится там кто то - пойдут, нет так нет.
они всегда присутствуют =)
просто вопросдля чего их туды загоняют =).. данная катринка действительна до пятници =)
данные уровни считаются за долго по появления там цены...
Да можно посчитать и до конца этого года- на начало следующего, но что заметил, цену гонят "куда надо" под конец действия контракта.
.... пробывал, у меня не вышло. а вот на кварталочку, вполне и не надо ничего дорисовывать нарисовал и 3 месяца только сбор =)...
уровни ои?
.... пробывал, у меня не вышло. а вот на кварталочку, вполне и не надо ничего дорисовывать нарисовал и 3 месяца только сбор =)...
На кварталочку это минут 10)
где должна быть цена
