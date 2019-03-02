FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 979
А как насчет объявления, о количественном смягчении, монетарной политики?
Новости не смотрю.
Оунли график.
Спасибо !
вообще не в теме.
Спасибо !
Это теперь к палкам прибавились колопуты ?
или колопуты для красоты ?
Спасибо !
не понимаю я в них ничего
если злато продают, значит продают...
А как ты можешь в них что то понимать если дальше черточек на графике не пошел?
То что золото продают и цели на 1000 и ниже я тебе на 1270 сказал. И? Вместо того, чтобы держать открытые тогда продажи, ты бежишь за ценой, открывая каждый день сделки в надежде, что прийдет тот день когда тебя отшпокают)
Те, кто пошел дальше черточек, с нами, убогими и сирыми, не общаются...
Живут в достатке, не с огородов...
Ну, может, для души...
приплыли =) евра ауди
всё закрыл... дальше без меня пусть поколбасится =)
Прогноз - следствие:
не, не приплыли, евре до паритета еще 7 фиг)), если будет откат то только в продажи