FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 979

Новый комментарий
 
Alexey:
А как насчет объявления, о количественном смягчении, монетарной политики?
вообще не в теме.

Новости не  смотрю.

Оунли  график.

Спасибо !
 
tuma88:
вообще не в теме.

Новости не  смотрю.

Оунли  график.

Спасибо !
да ты и на график не смотри! зачем? только хардкор :-D
 
tuma88:
Это теперь  к  палкам  прибавились колопуты ?
или колопуты для красоты ?

Спасибо !

не понимаю я в них ничего

если злато продают, значит продают...


 
Lesorub:

не понимаю я в них ничего

если злато продают, значит продают...


А как ты можешь в них что то понимать если дальше черточек на графике не пошел?

То что золото продают и цели на 1000 и ниже я тебе на 1270 сказал. И? Вместо того, чтобы держать открытые тогда продажи, ты бежишь за ценой, открывая каждый день сделки в надежде, что прийдет тот день когда тебя отшпокают) 

[Удален]  
приплыли =) евра ауди 
 

Те, кто пошел дальше черточек, с нами, убогими и сирыми, не общаются...

Живут в достатке, не с огородов...

Ну, может, для души...

 
Myth63:
приплыли =) евра ауди 
не, не приплыли, евре до паритета еще 7 фиг)), если будет откат то только в продажи
[Удален]  

всё закрыл... дальше без меня пусть поколбасится =) 

 

Прогноз - следствие:


[Удален]  
Spekul:
не, не приплыли, евре до паритета еще 7 фиг)), если будет откат то только в продажи
а баба яга, против=)
1...972973974975976977978979980981982983984985986...2119
Новый комментарий