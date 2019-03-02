FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 983
ТР 117.28
без колопутов...
я тоже маляськой развлекаюсь =)
Недельные каналы, вернее их границы, изменяются, и бывает очень сильно, поэтому без отслеживания онлайн торгов хотя бы по закрытию ежедневно большой ценности не представляют. Проверено.
на то они и недельные. и они строят свои уровни привуалирующие над более мелкими. но уступая месячкам и кварталкам.
из истории более 3 лет, возвраты к прошитям( именно прошитым) всегда был. тоесть, если цена не задержалась на границе, не делала отскока и не вернулась шпилькой. от сюда можно выставлять долгосрочные ордера, но надо понимать какие это риски. максимальные залёты по фунту это 550пп было. также есть свое рода паттерны. они предвещают сильное движение. и срок отработки при прошиве каналов тоже есть.
все остальные пары, ауди кадик и евра, это пока только наброски. гл принципы сработки каналов тут тоже есть но они немного другие. есть свои ньюансы, в чём я сейчас и разбираюсь и описываю.
В довесок , чтобы не использовать лишние входы есть фильтрация состояния покоя цены, продавцов и покупателей. что в принцепе отражает индюк написанный artmedia70
и практически на всех этих 4 парах, есть варианты по сигналам гарантированно брать 40-50пп ( ну это на любителей), сам юзать пытаюсь для понимания, пусть и маляськами в режиме теста. полу скальперская стратегия так сказать =)
USDCAD вот тут буду брать:
usdjpy взял и ещё отложку ткнул 2070.
Попозже по евро скажу точку входа... для серьёзного ордера... +20% к депо...
Проще по месячным и квартальным, просадка будет намного меньше. Мельче недельных уровней только дневные, которые в расчет вообще принимать при среднесроке не стоит, так что недельные для среднесрока, а тем более для долгосрока, не ориентир.
вот именно в них и зараждается основное движение.
граници месячного и квартального, очень часто остаются не тронутыми.
по фунту, граница щас на уровне 4808..
Вот объем торгов на месячном
а вот на недельном
что там зародиться то может, у Ильи на палках больше зарождается)))
по фунту, граница щас на уровне 4808..