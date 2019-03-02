FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 983

Новый комментарий
[Удален]  
Lesorub:

ТР 117.28

без колопутов...

куда нить в 110-109
 
Myth63:

я тоже маляськой развлекаюсь =)

 

Недельные каналы, вернее их границы, изменяются, и бывает очень сильно, поэтому без отслеживания онлайн торгов хотя бы по закрытию ежедневно большой ценности не представляют. Проверено.

 

 

[Удален]  
stranger:

Недельные каналы, вернее их границы, изменяются, и бывает очень сильно, поэтому без отслеживания онлайн торгов хотя бы по закрытию ежедневно большой ценности не представляют. Проверено.

 

 

на то они и недельные. и они строят свои уровни привуалирующие над более мелкими. но уступая месячкам и кварталкам.

из истории более 3 лет, возвраты к прошитям( именно прошитым)  всегда был. тоесть, если цена не задержалась на границе, не делала отскока и не вернулась шпилькой. от сюда можно выставлять долгосрочные ордера, но надо понимать какие это риски.  максимальные залёты по фунту это 550пп было. также есть свое рода паттерны. они предвещают сильное движение. и срок отработки при прошиве каналов тоже есть.

все остальные пары, ауди кадик и евра, это пока только наброски. гл принципы сработки каналов тут тоже есть но они немного другие. есть свои ньюансы, в чём я сейчас и разбираюсь и описываю. 

В довесок , чтобы не использовать лишние входы есть фильтрация состояния покоя цены, продавцов и покупателей. что в принцепе отражает индюк написанный artmedia70 

и практически на всех этих 4 парах, есть варианты по сигналам гарантированно брать 40-50пп ( ну это на любителей), сам юзать пытаюсь для понимания, пусть и маляськами в режиме теста. полу скальперская стратегия так сказать =) 

 
Myth63:

на то они и недельные. и они строят свои уровни привуалирующие над более мелкими. но уступая месячкам и кварталкам.

из истории более 3 лет, возвраты к прошитям( именно прошитым)  всегда был. тоесть, если цена не задержалась на границе и не вернулась шпилькой. от сюда можно выставлять долгосрочные ордера, но надо понимать какие это риски. 

Проще по месячным и квартальным, просадка будет намного меньше. Мельче недельных уровней только дневные, которые в расчет вообще принимать при среднесроке не стоит, так что недельные для среднесрока, а тем более для долгосрока, не ориентир.
 

USDCAD вот тут буду брать:


 

usdjpy взял и ещё отложку ткнул 2070.

Попозже по евро скажу точку входа... для серьёзного ордера...  +20% к депо...

[Удален]  
stranger:
Проще по месячным и квартальным, просадка будет намного меньше. Мельче недельных уровней только дневные, которые в расчет вообще принимать при среднесроке не стоит, так что недельные для среднесрока, а тем более для долгосрока, не ориентир.

вот именно в них и зараждается основное движение.

граници месячного и квартального, очень часто остаются не тронутыми. 

по фунту, граница щас на уровне 4808.. 

 
Myth63:
вот именно в них и зараждается основное движение.

Вот объем торгов на месячном

а вот на недельном

что там зародиться то может, у Ильи на палках больше зарождается))) 

 

 

 
Myth63:

вот именно в них и зараждается основное движение.

граници месячного и квартального, очень часто остаются не тронутыми. 

по фунту, граница щас на уровне 4808.. 

[Удален]  
stranger:
она актуально только до пятници. квартал ёкнится=) и новая граница будет на 4530 примерно , не считал ешо. и это на квартал =) 
1...976977978979980981982983984985986987988989990...2119
Новый комментарий