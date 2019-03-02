FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 991

chepikds:

По канадцу первый пошёл, 2 ждут:


индекс канадца растет:


 
Lesorub:
напишите индюка, будете круче всех сливать...
stranger:
это очень удачный вариант, когда абсолютно всё уходит в минус и на долго. переворачиваешь с ног на голову прогу и имеешь счастье)
 
_new-rena:
Вот человек сделал и ничего переворачивать не надо.

И чтобы такое сделать надо просто головой подумать, ничего сложного там нет. 

 

stranger:

не больше и не меньше, чем с путоколами...


stranger:

сенкс.

более чем.... я не хотел проста верить в такие хаи-лои, потому что очень сильно риск придётся зажать, думал может поуже диапазончик и мои мыслишки ни о чём.

но если вспомнить чифа - тьфу нечистая)))

 

и рисуй чертиков... 

 

 
Ну чего у вас тут? ))) Опять Стренж воду мутит? )))
 
artikul:
Ну чего у вас тут? ))) Опять Стренж воду мутит? )))
Гой еси, путник

Водомут? Скорее он ее освящает! ))
 
mmmoguschiy:
освящает
Внимай старцу ))) Он дело говорит - опционы это наше ВСЁ )))
