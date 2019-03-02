FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 991
По канадцу первый пошёл, 2 ждут:
индекс канадца растет:
напишите индюка, будете круче всех сливать...
это очень удачный вариант, когда абсолютно всё уходит в минус и на долго. переворачиваешь с ног на голову прогу и имеешь счастье)
Вот человек сделал и ничего переворачивать не надо.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12214311&viewfull=1#post12214311
И чтобы такое сделать надо просто головой подумать, ничего сложного там нет.
не больше и не меньше, чем с путоколами...
Вот человек сделал и ничего переворачивать не надо.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12214311&viewfull=1#post12214311
сенкс.
более чем.... я не хотел проста верить в такие хаи-лои, потому что очень сильно риск придётся зажать, думал может поуже диапазончик и мои мыслишки ни о чём.
но если вспомнить чифа - тьфу нечистая)))
и рисуй чертиков...
Ну чего у вас тут? ))) Опять Стренж воду мутит? )))
Водомут? Скорее он ее освящает! ))
освящает