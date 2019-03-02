FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 490
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рена, здесь опционами никто не торгует))))
А это для меня откровение даже применимо к опционам)))
Рена, вникни в суть, почему, зачем, а то одни вопросы и какие то безумные выводы непонятно из чего, скорее из предположений о чем то)
дак иди поразбирайся - чо за таблица там вообще, т.е что она показывает?
вот у тебя селл - это продажа или право на продажу? будет цена там где тебе выгодно - получишь право, нет - не получишь....
и причем тут уровни? что за цены там получаются после расчета? не надо ставить никаких целей - это бред полнейший.
У тебя вопросов больше, чем у меня. Вот иди и разбирайся. ))
Бред я видел от тебя, когда ты писал, что собираешься делать 100% в день. Поэтому, сам отдай депо, какой-то кукле. )))
не, не выкидывай, отдай депо Куклу)
я уже вник. в вопросах кроются ответы.
У тебя вопросов больше, чем у меня. Вот иди и разбирайся. ))
Бред я видел от тебя, когда ты писал, что собираешься делать 100% в день.
Поэтому, сам отдай депо, какой-то кукле. )))
Да их ничего не интересует, кроме мечты про хр...ву гору процентов, дальше мечтаний дело не идет, вот та же физика Айдлера, вчера на йене прикидывал целый день как ежики ...)))
..., вот та же физика Айдлера, вчера на йене прикидывал целый день как ежики ...)))
Я вообще не понимаю о чём пишет Айдлер, поэтому что изображено на скрине мне тоже не понятно. ))
Он где то позавчера, по моему, ссылку на сайт выкладывал, там море всего, макулатура макулатурой, но какое то зерно там есть)))
Ну что, уровни то надо попытаться йоп...ть)))
...
Ну что, уровни то надо попытаться йоп...ть)))
На основании своих пока немногочисленных исследований на эту тему, я не вижу чёткого сигнала вверх. Буду пока наблюдать. ))
Зачем самому, все уже исследовано, читай на этой стр.)))
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page41
Вот как раз и поддержку на 5183 воткнули)
Зачем самому, все уже исследовано, читай на этой стр.)))
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page41
Вот как раз и поддержку на 5183 воткнули)
По ссылке читал. Но мне важно всё проверить самому на всех имеющихся массивах данных.
У меня сейчас есть некоторые отвлекающие факторы, которые не дают мне времени на более тщательную проверку. Чуть позже вернусь к этому. ))