stranger:

и рисуй чертиков... 

 

А нам еврик нужен и если можно ткните пальцем в цену для не особо догоняющих
 
artikul:
Ну чего у вас тут? ))) Опять Стренж воду мутит? )))
Да твои коллеги-программеры математику за начальные классы школы не знают, все хотят простые вещи через же сделать)))
 
artikul:
Внимай старцу ))) Он дело говорит - опционы это наше ВСЁ )))
Пут-ин от слова пут? :-D

Поклади на :-D
 
Alexey:
Так ссылку давал, там чувак утром ткнул в 0735), приходите к нему завтра и просите)
 
stranger:
Так меня утром не было! У вас прогнозы по времени раздаются?
 
Alexey:
Я просто думаю что ночью евро вряд ли кто торговать будет)
 
stranger:
Потому что они пишут советники для рынка, а нужно чтобы рынок сам программировал советника )))
 
stranger:
Иногда бывает, у нас ночь, у день, у нас вечер, а у них утро
 
Прога нацелилась крыть мошну ордеров на 05721 ))) А ночью спать надо, а не на евру пялиться )))
 
artikul:
покупать вроде сигнала не было . Пока не  появилась серая линия.
1,0440 хорошо смотрится.



спасибо !
