stranger:

зарплату получил и риск слегка вырос...
stranger:

Два года назад полгода и сейчас месяца три. Дофига. Оно то познаваемо, но времени маловато)

А это шо за нах, ты куда смотрел?))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

касяк ..... (ну я же говорил что ты не смыслишь в тех анализе=) , точно... Флаг он рисовал на той пиле)
 
вот все то хорошо в ваших терочках. Только вот один вопрос меня мучает - почему именно опционы? Ведь это производные от фьючей?
 

EURUSD прогноз до конца недели:


 
chepikds:

EURUSD прогноз до конца недели:


попридержи коней!!! КУЕ на год рассчитана :-D
 
mmmoguschiy:
попридержи коней!!! КУЕ на год рассчитана :-D
до конца месяца, точно будем там, где я нижнюю чёрточку начертил
 
chepikds:
до конца месяца, точно будем там, где я нижнюю чёрточку начертил
все там будем :-D
 

Канадец у опционного уровня, можно продать чутка...

 1-я цель пипов 25 от текущих, 2-я 70.

[Удален]  
mmmoguschiy:
попридержи коней!!! КУЕ на год рассчитана :-D
как правильно гуглить эту фишку?
 
_new-rena:
как правильно гуглить эту фишку?
Чего ее гуглить, опускание собственной валюты это)
