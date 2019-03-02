FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 989
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Два года назад полгода и сейчас месяца три. Дофига. Оно то познаваемо, но времени маловато)
А это шо за нах, ты куда смотрел?))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Два года назад полгода и сейчас месяца три. Дофига. Оно то познаваемо, но времени маловато)
А это шо за нах, ты куда смотрел?))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
EURUSD прогноз до конца недели:
EURUSD прогноз до конца недели:
попридержи коней!!! КУЕ на год рассчитана :-D
до конца месяца, точно будем там, где я нижнюю чёрточку начертил
Канадец у опционного уровня, можно продать чутка...
1-я цель пипов 25 от текущих, 2-я 70.
попридержи коней!!! КУЕ на год рассчитана :-D
как правильно гуглить эту фишку?