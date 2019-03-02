FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 988

Новый комментарий
 
Myth63:
не всё так просто =) 

Ты хочешь чтоб я впс подключил и отразил динамику изменения посекундно?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Не надо оно большой точности там, эти уровни меняются медленно и для среднесрока даже незначительно, это скорее ориентиры для открытия и фиксации сделок. 

[Удален]  
stranger:

Ты хочешь чтоб я впс подключил и отразил динамику изменения посекундно?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Не надо оно большой точности там, эти уровни меняются медленно и для среднесрока даже незначительно, это скорее ориентиры для открытия и фиксации сделок. 

угу... но и для интродэя тоже.. мы же пришли сюда зарабатывать, а не сопли пускать и пересиживать убытки.
 
Myth63:
угу... но и для интродэя тоже.. мы же пришли сюда зарабатывать, а не сопли пускать и пересиживать убытки.

Для интрадея и вчера и сегодня по фунту баи. Еще скажу, что интрадей это очень напряжно и не окупает себя, лучше входить редко, но от границ.

Вот прикинь даже с Ильей ситуацию, что лучше - держать селл по золоту от 1270 или открывать-закрывать каждый день? Где то одно на другое по деньгам, но огромная затрата времени. 

Поэтому лучше просто заглядывать в терминал пока не увидишь то что самое сладкое)))

[Удален]  
stranger:
Для интрадея и вчера и сегодня по фунту баи. Еще скажу, что интрадей это очень напряжно и не окупает себя, лучше входить редко, но от границ.

Ага, стрелочки не ошибаются=)  условие гарантированных 50пп =)

Да и индюк показал народ внизу, а цена хочет вверх =) 

 
Myth63:

Ага, стрелочки не ошибаются=)  условие гарантированных 50пп =)

Да и индюк показал народ внизу, а цена хочет вверх =) 

Ну так утром кинули поддержку выше 1.50, на 1.5035 у себя отметил, и сопротивления только начинаются от 1.5130.
 
Не, ну если есть с человеком о чем поговорить, то есть, а то палки, граали, черточки и "диски" у Сенсея после укурки))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[Удален]  
stranger:
Не, ну если есть с человеком о чем поговорить, то есть, а то палки, граали, черточки и "диски" у Сенсея после укурки))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а всё равно мы с тобой виноваты=) им надо циферку сказать и сколько вешать в граммах =)))
 
Myth63:
а всё равно мы с тобой виноваты=) им надо циферку сказать и сколько вешать в граммах =)))

Ты не представляешь сколько здесь предъяв было, типа "а почему никто не дает готовых схем")))))

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12218684#post12218684

Начали посылать и все наладилось) 

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • stranger
  • www.forexdengi.com
Behost, а где сегодняшние "полосочки", шаришься?)))
[Удален]  
stranger:

Ты не представляешь сколько здесь предъяв было, типа "а почему никто не дает готовых схем")))))

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12218684#post12218684

Начали посылать и все наладилось) 

вот сколько тебе потребовалось времени для обучения для своего уровня знаний ???

а сколько ещё не познаного ??? 

 
Myth63:

вот сколько тебе потребовалось времени для обучения для своего уровня знаний ???

а сколько ещё не познаного ??? 

Два года назад полгода и сейчас месяца три. Дофига. Оно то познаваемо, но времени маловато)

А это шо за нах, ты куда смотрел?))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

1...981982983984985986987988989990991992993994995...2119
Новый комментарий