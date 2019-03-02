FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 988
не всё так просто =)
Ты хочешь чтоб я впс подключил и отразил динамику изменения посекундно?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не надо оно большой точности там, эти уровни меняются медленно и для среднесрока даже незначительно, это скорее ориентиры для открытия и фиксации сделок.
угу... но и для интродэя тоже.. мы же пришли сюда зарабатывать, а не сопли пускать и пересиживать убытки.
Для интрадея и вчера и сегодня по фунту баи. Еще скажу, что интрадей это очень напряжно и не окупает себя, лучше входить редко, но от границ.
Вот прикинь даже с Ильей ситуацию, что лучше - держать селл по золоту от 1270 или открывать-закрывать каждый день? Где то одно на другое по деньгам, но огромная затрата времени.
Поэтому лучше просто заглядывать в терминал пока не увидишь то что самое сладкое)))
Ага, стрелочки не ошибаются=) условие гарантированных 50пп =)
Да и индюк показал народ внизу, а цена хочет вверх =)
Не, ну если есть с человеком о чем поговорить, то есть, а то палки, граали, черточки и "диски" у Сенсея после укурки))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а всё равно мы с тобой виноваты=) им надо циферку сказать и сколько вешать в граммах =)))
Ты не представляешь сколько здесь предъяв было, типа "а почему никто не дает готовых схем")))))
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12218684#post12218684
Начали посылать и все наладилось)
вот сколько тебе потребовалось времени для обучения для своего уровня знаний ???
а сколько ещё не познаного ???
Два года назад полгода и сейчас месяца три. Дофига. Оно то познаваемо, но времени маловато)
А это шо за нах, ты куда смотрел?))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/