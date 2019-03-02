FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 984
Проще по месячным и квартальным, просадка будет намного меньше. Мельче недельных уровней только дневные, которые в расчет вообще принимать при среднесроке не стоит, так что недельные для среднесрока, а тем более для долгосрока, не ориентир.
она актуально только до пятници. квартал ёкнится=) и новая граница будет на 4530 примерно , не считал ешо. и это на квартал =)
запуталась а что тогда брать в расчет?
Месячный контракт и обязательно следующий квартальный, июньский на данный момент.
Вот объем торгов на месячном
а вот на недельном
что там зародиться то может, у Ильи на палках больше зарождается)))
Ты посмотри изменение с пятницы - 4970 и 4801)
так у меня совсем другое графическое построение. тут тоже не маловажный фактор играет реализация графики
По онлайн прекрасно видно, что интересует сегодня их, а по месячным и квартальному на среднесрок
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&viewfull=1#post12216722
посмотрел, понял я к чему ты клонишь. но у меня немного по другому, тоесть совсем по другому=)
для сегодня я использую другое.
спасибо
Вот капитализация по контрактам, в первых трех, апрель, май, июнь почти 77% денег, их и учитываем.
По остальным сроки далеко и смотреть их рановато
