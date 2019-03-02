FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 984

stranger:
Проще по месячным и квартальным, просадка будет намного меньше. Мельче недельных уровней только дневные, которые в расчет вообще принимать при среднесроке не стоит, так что недельные для среднесрока, а тем более для долгосрока, не ориентир.
запуталась а что тогда брать в расчет?
 
Myth63:
она актуально только до пятници. квартал ёкнится=) и новая граница будет на 4530 примерно , не считал ешо. и это на квартал =) 
Ты посмотри изменение с пятницы - 4970 и 4801)
 
Evgen-ya1:
Месячный контракт и обязательно следующий квартальный, июньский на данный момент.

 

stranger:

Вот объем торгов на месячном

а вот на недельном

что там зародиться то может, у Ильи на палках больше зарождается))) 

 

 

так у меня совсем другое графическое построение. тут тоже не маловажный фактор играет реализация графики
stranger:
Ты посмотри изменение с пятницы - 4970 и 4801)
а мне оно зачем? =) у меня посчитанно давно, и изменеия меня не сильно волнуют =)
 
stranger:
спасибо 
 
Myth63:
так у меня совсем другое графическое построение. тут тоже не маловажный фактор играет реализация графики

По онлайн прекрасно видно, что интересует сегодня их, а по месячным и квартальному на среднесрок

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&viewfull=1#post12216722 

stranger:

По онлайн прекрасно видно, что интересует сегодня их, а по месячным и квартальному на среднесрок

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&amp;viewfull=1#post12216722 

посмотрел, понял я к чему ты клонишь. но у меня немного по другому, тоесть совсем по другому=) 

для сегодня я использую другое. 

 
Evgen-ya1:
спасибо 

Вот капитализация по контрактам, в первых трех, апрель, май, июнь почти 77% денег, их и учитываем.

 

По остальным сроки далеко и смотреть их рановато

 

 
Myth63:

посмотрел, понял я к чему ты клонишь. но у меня немного по другому, тоесть совсем по другому=) 

для сегодня я использую другое. 

Ну, они там тоже в основном ОИ смотрят, но я считаю, что ОИ это на бОльшую перспективу, интрадей объем важнее, ОИ, вернее его чейндж, можно и раз в пару дней смотреть, не опоздаешь)
