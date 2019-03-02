FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 982
Это как Илья говорит - "те кто понял больше ... и т.д.", а кто же тебе то мешает? Книжку и калькулятор в руки и вперед, но это же не палки на графике разглядывать, там думать надо. Ты их спроси что такое объем и что такое открытый интерес, откуда они берутся и от чего зависят, они разницу не знают, но рассуждать о том что это не работает - это сколько угодно)))
ну да, знатно мы фунта в 1.57 запулили...
ену то продали?
та же ситуация, что и при развороте у фунтика
че там колопуты по ней говорят?
Я на фунте заработал, а ты? Ни хрена.
и нах эти тупые вопросы.
не обобщай=) про мы =) а йена ... ну что ена=) 100 вверх 100 вниз ,поди разберись =)
тут ситуёвина жеская щас=) работутю ЦБ (евро, ена, франк) и рисковать щас в догонку и ухтышку смысла нету.
и пока рынок сам не станет управлять ценой, я посижу на заборе =)
но краткосрочные движения можно схватывать.
а я киву с аудёй купил на пару днёв, с часок как ужо, бе-бе-бе)))) (пока евро мозги выносит) (+1 бот - по индексам, в копилке)
кстати, тики - исчадье ада))))
и тока шо евру взяль)
я тоже маляськой развлекаюсь =)
usdjpy. если закрепимся под лоу этой свечи, то есть вариант на среднесрочную коррекцию.
но стопик поставлю =)
ТР 117.28
без колопутов...
USDJPY - прогноз:
1.2046 - КУ