FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 982

stranger:

Это как Илья говорит - "те кто понял больше ... и т.д.", а кто же тебе то мешает? Книжку и калькулятор в руки и вперед, но это же не палки на графике разглядывать, там думать надо. Ты их спроси что такое объем и что такое открытый интерес, откуда они берутся и от чего зависят, они разницу не знают, но рассуждать о том что это не работает - это сколько угодно)))

ну да, знатно мы фунта в 1.57 запулили...

ену то продали?

та же ситуация, что и при развороте у фунтика

че там колопуты по ней говорят?

 
Lesorub:

Я на фунте заработал, а ты? Ни хрена. 

и нах эти тупые вопросы. 

Lesorub:

не обобщай=) про мы =) а йена ... ну что ена=) 100 вверх 100 вниз ,поди разберись =)

тут ситуёвина жеская щас=) работутю ЦБ (евро, ена, франк)  и рисковать щас в догонку и ухтышку смысла нету. 

и пока рынок сам не станет управлять ценой, я посижу на заборе =)

но краткосрочные движения можно схватывать.  

Myth63:

не обобщай=) про мы =) а йена ... ну что ена=) 100 вверх 100 вниз ,поди разберись =)

тут ситуёвина жеская щас=) работутю ЦБ и рисовать щас в догонку и ухтышку смысла нету. 

а я киву с аудёй купил на пару днёв, с часок как ужо, бе-бе-бе)))) (пока евро мозги выносит) (+1 бот - по индексам, в копилке)

кстати, тики - исчадье ада))))

 и тока шо евру взяль)

_new-rena:

а я киву с аудёй купил на пару днёв, с часок как ужо, бе-бе-бе)))) (пока евро мозги выносит) (+1 бот - по индексам, в копилке)

кстати, тики - исчадье ада))))

я тоже маляськой развлекаюсь =)

 

Myth63:

я тоже маляськой развлекаюсь =)

 

угу, совпадает (не стратегия, ордера)) у мну луня тока пока нет - если по приборам, то поздно мне с ним дела иметь)
usdjpy. если закрепимся под лоу этой свечи, то есть вариант на среднесрочную коррекцию.

 

но стопик поставлю =) 

Myth63:
usdjpy. если закрепимся под лоу этой свечи, то есть вариант на среднесрочную коррекцию.
ага, тоже смотрю, чо то рядом, почти что вход светится, но солнце пока у моего бота не вышло, тормозит...)
 
Myth63:

usdjpy. если закрепимся под лоу этой свечи, то есть вариант на среднесрочную коррекцию.

 

но стопик поставлю =) 

ТР 117.28

без колопутов...

 

USDJPY - прогноз:

1.2046 - КУ

