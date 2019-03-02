FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 980

Прогноз - следствие:

Продолжение прогноза по каду буду пересматривать, продажи сейчас по нему опасны...

 
Преимущество программистов  перед  ручниками - они  могут всё быстро проверить на истории и автоматизировать.

Спасибо !
у роботов нету чуйки=) и анализа=) 
 
если СМЕ изменит правила игры, то что  делать ?
Изобретать новую ТС ???
Я к тому , что  надо  не  быть зависимым от сторонних котировщиков и поставщиков данных.


Она с  лета  вроде  отказывается от торгов  в  яме.  Слышал что-то ?  не  ?

Спасибо !
 
да  ладно   ля-ля )

уже есть   устройство для  виртуального  секса ,  типа  вибратора.

Чуйку  приделать не вопрос. Только   не кайф об этом распространяться.  Было потрачено  много  времени  на  исследование( ручное).

спасибо !
 
и то и другое есть...

хренею с  этой евро-сучки .................
 
Жаль Россия не двигается  в этом направлении.
Спасибо !
 
Будущее за виртуальными вибраторами )))
tuma88:

если СМЕ изменит правила игры, то что  делать ?
Изобретать новую ТС ???
Я к тому , что  надо  не  быть зависимым от сторонних котировщиков и поставщиков данных.


Она с  лета  вроде  отказывается от торгов  в  яме.  Слышал что-то ?  не  ?

Спасибо !

ну я СМЕ только для одной цели юзаю=) и без неё будет совсем не критично =) 

