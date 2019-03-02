FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 980
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогноз - следствие:
Продолжение прогноза по каду буду пересматривать, продажи сейчас по нему опасны...
Спасибо !
Преимущество программистов перед ручниками - они могут всё быстро проверить на истории и автоматизировать.
Спасибо !
А как ты можешь в них что то понимать если дальше черточек на графике не пошел?
если СМЕ изменит правила игры, то что делать ?
Изобретать новую ТС ???
Я к тому , что надо не быть зависимым от сторонних котировщиков и поставщиков данных.
Она с лета вроде отказывается от торгов в яме. Слышал что-то ? не ?
Спасибо !
у роботов нету чуйки=) и анализа=)
уже есть устройство для виртуального секса , типа вибратора.
Чуйку приделать не вопрос. Только не кайф об этом распространяться. Было потрачено много времени на исследование( ручное).
спасибо !
у роботов нету чуйки=) и анализа=)
и то и другое есть...
http://www.youtube.com/watch?v=GeR0C6kdBvY
http://www.youtube.com/watch?v=tmAZUWIJlBY
http://www.pressa.tv/foto/31501-ls3-amerikanskiy-voennyy-robot-pomoschnik-26-foto.html
и то и другое есть...
http://www.youtube.com/watch?v=GeR0C6kdBvY
Спасибо !
да ладно ля-ля )
уже есть устройство для виртуального секса , типа вибратора.
Чуйку приделать не вопрос. Только не кайф об этом распространяться. Было потрачено много времени на исследование( ручное).
спасибо !
если СМЕ изменит правила игры, то что делать ?
Изобретать новую ТС ???
Я к тому , что надо не быть зависимым от сторонних котировщиков и поставщиков данных.
Она с лета вроде отказывается от торгов в яме. Слышал что-то ? не ?
Спасибо !
ну я СМЕ только для одной цели юзаю=) и без неё будет совсем не критично =)