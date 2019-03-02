FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 990

_new-rena:
как правильно гуглить эту фишку?
да брось! все ты прекрасно понял ;)
 
Сегодня мишки отыграются по максимуму. После шепота Супер Марио откатимся
 
stranger:

Для интрадея и вчера и сегодня по фунту баи. Еще скажу, что интрадей это очень напряжно и не окупает себя, лучше входить редко, но от границ.

Вот прикинь даже с Ильей ситуацию, что лучше - держать селл по золоту от 1270 или открывать-закрывать каждый день? Где то одно на другое по деньгам, но огромная затрата времени. 

Поэтому лучше просто заглядывать в терминал пока не увидишь то что самое сладкое)))

дарю...

а то пока дождетесь, Карлсон улетит... 


 
Lesorub:

дарю...

а то пока дождетесь, Карлсон улетит...


скорее пока перпеллер заводит
Lesorub:

дарю...

а то пока дождетесь, Карлсон улетит...


Илья, ты чего то не договариваешь) Куда путь держать будем?

Профит - понятно, а вторая красная - запасной аэродром?

 
_new-rena:
Илья, ты чего то не договариваешь) Куда путь держать будем?
напишите индюка, будете круче всех входить...
Lesorub:
напишите индюка, будете круче всех входить...
потому и спросил, потому что видимо нюансик имеется и индюка я пока что недонаписал)
 
_new-rena:
потому и спросил, потому что видимо нюансик имеется и индюка я пока что недонаписал)

бывает...

перенедопьют мужуки

 

По канадцу первый пошёл, 2 ждут:


Lesorub:

бывает...

перенедопьют мужуки

ну согласись, что не то (пока не выбросил), ползучее окно:


