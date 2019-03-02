FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 990
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как правильно гуглить эту фишку?
Для интрадея и вчера и сегодня по фунту баи. Еще скажу, что интрадей это очень напряжно и не окупает себя, лучше входить редко, но от границ.
Вот прикинь даже с Ильей ситуацию, что лучше - держать селл по золоту от 1270 или открывать-закрывать каждый день? Где то одно на другое по деньгам, но огромная затрата времени.
Поэтому лучше просто заглядывать в терминал пока не увидишь то что самое сладкое)))
дарю...
а то пока дождетесь, Карлсон улетит...
дарю...
а то пока дождетесь, Карлсон улетит...
дарю...
а то пока дождетесь, Карлсон улетит...
Илья, ты чего то не договариваешь) Куда путь держать будем?
Профит - понятно, а вторая красная - запасной аэродром?
Илья, ты чего то не договариваешь) Куда путь держать будем?
напишите индюка, будете круче всех входить...
потому и спросил, потому что видимо нюансик имеется и индюка я пока что недонаписал)
бывает...
перенедопьют мужуки
По канадцу первый пошёл, 2 ждут:
бывает...
перенедопьют мужуки
ну согласись, что не то (пока не выбросил), ползучее окно: