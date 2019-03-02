FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 993

Новый комментарий
 
tuma88:

покупать вроде сигнала не было . Пока не  появилась серая линия.
1,0440 хорошо смотрится.



спасибо !
Ну не знаю, прога там тейк выставила, может еще сдвинется пониже ))) Не суть )))
 
artikul:
Ну не знаю, прога там тейк выставила, может еще сдвинется пониже ))) Не суть )))
У меня по фунту с пятницы на полторы фигуры сдвинулся)
 
stranger:
У меня по фунту с пятницы на полторы фигуры сдвинулся)
Да, убегает все время ))) Прога третий день уже сканит фреймы на месяц в глубину - ни одной зацепки, автоматом перешла на торговлю по машке пока дно не нащупается, но на всякий случай мониторит ситуацию )))
[Удален]  
stranger:

и рисуй чертиков... 

 

ага, рисую. 3 проджекта в разработке одновременно (в том числе и СМЕ). вот наиболее перспективный (МА-шка для красоты, она не использутся):

уже "делает" остальных, хотя закончил я его вчера вечером.

 

а киви низа пошел добивать...

едем на ауди:


[Удален]  
Lesorub:

а киви низа пошел добивать...

едем на ауди:


ага, тоже уж понял, что минимум и максимум перепутал.

засолил евро-джапан)

 
_new-rena:

ага, тоже уж понял, что минимум и максимум перепутал.

засолил евро-джапан)

а кто еще че пере путал?

коло путят - знаю, а здесь че?

[Удален]  
Lesorub:

а кто еще че пере путал?

коло путят - знаю, а здесь че?

еще одна новая прога у меня на выходе - по индексам. тестится с вчерашнего полудня.... если бы я вчера не попутал местами максимум и минимум, сегодня бы десять процентов уже плюсом было...

Та что на скрине выше уже готова к бою, понаблюдаю до конца недели и в сигналы... Пока что очччень неплохо идёт. Выход с рынка по удвоенному депо...

 
_new-rena:
еще одна новая прога у меня на выходе - по индексам. тестится с вчерашнего полудня.... если бы я вчера не попутал местами максимум и минимум, сегодня бы десять процентов уже плюсом было...
Рен, выбрось на 10 процентов, у тебя же есть уже на 100..
[Удален]  
Lesorub:
Рен, выбрось на 10 процентов, у тебя же есть уже на 100..
Это голубая мечта. До сих пор не имею нормальной арбитражной проги. Для коллекции надо. Может потом подгоню кому нибудь безвозмездно - тем кто не верит про 10% в день). Правда маржу кушаит)) Зато не сливатор.
1...9869879889899909919929939949959969979989991000...2119
Новый комментарий