FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 993
покупать вроде сигнала не было . Пока не появилась серая линия.
1,0440 хорошо смотрится.
спасибо !
Ну не знаю, прога там тейк выставила, может еще сдвинется пониже ))) Не суть )))
У меня по фунту с пятницы на полторы фигуры сдвинулся)
и рисуй чертиков...
ага, рисую. 3 проджекта в разработке одновременно (в том числе и СМЕ). вот наиболее перспективный (МА-шка для красоты, она не использутся):
уже "делает" остальных, хотя закончил я его вчера вечером.
а киви низа пошел добивать...
едем на ауди:
ага, тоже уж понял, что минимум и максимум перепутал.
засолил евро-джапан)
а кто еще че пере путал?
коло путят - знаю, а здесь че?
еще одна новая прога у меня на выходе - по индексам. тестится с вчерашнего полудня.... если бы я вчера не попутал местами максимум и минимум, сегодня бы десять процентов уже плюсом было...
Та что на скрине выше уже готова к бою, понаблюдаю до конца недели и в сигналы... Пока что очччень неплохо идёт. Выход с рынка по удвоенному депо...
