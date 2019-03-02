FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 985

stranger:
Ну, они там тоже в основном ОИ смотрят, но я считаю, что ОИ это на бОльшую перспективу, интрадей объм важнее, ОИ, вернее его чейндж, можно и раз в пару дней смотреть, не опоздаешь)
тут надо понимать , что торговля ведётся исходя из квартально контракта.. и изменения в нём, означает только одно позиция закрыта...
Myth63:
Миф, можно как нибудь объем в цену пересчитать или где то есть? (до сих пор не въеду - как уровень высмотреть, чтобы он не дёргался особо)
 
О, батенька, не совсем так) Позиция может быть закрыта оффсетной сделкой, исполнена, перепродана или перекуплена, т.е. передана в другие руки. Так вот, ОИ будет меняться только в том случае если сделка исполнена, открыта или закрыта новая, в остальных случаях будет меняться только объем. Но это мои выводы.

В принципе ты прав, Ои меняется только при закрытии существующей или открытии новой сделки. 

вспомни, я давным давно говорил.. Цена точно знает где она будет, в тот момент когда надо.. всё остальное это шум...

вот я высчитываю то где она будет, а время это всего лишь время... ( хотя, было бы  не плохо знать и по времени  )

и новая сделка, внутни контракта не предусмотренна ( надо просто понять куда и в какой  её приписывают)

также между уровнями в квартальном контракте есть большие разрывы цен. их и заполяют более мелкими. при наполнениии пустоты, происходят те самые присловутые длинные свечки. от уровня до уровня.  

вот тут и срабатывает человеческий фактор. 

 
Они сами хрен знает что хотят бывает, пришел Вася кинул 600 контрактов на 48, цена опустилась, премия выросла на 4 пункта, посчитал что заработал достаточно и свалил, наблюдал и такую картину)))
 
В жизни  самое ценное - это время! Миф, вы согласны? ) 
 
chepikds:

usdjpy взял и ещё отложку ткнул 2070.

Попозже по евро скажу точку входа... для серьёзного ордера...  +20% к депо...

ужо погнали...
 
Как это не предусмотрена? Ты можешь в любое время, хоть и за 10 минут до экспирации открыть новую позицию, было бы желание и деньги) Имею в виду американские опционы. А вот где их открывают новые и закрывают старые это и надо понять, а здесь только ежедневный бухучет)
stranger:
Как это не предусмотрена? Ты можешь в любое время, хоть и за 10 минут до экспирации открыть новую позицию, было бы желание и деньги) Имею в виду американские опционы. А вот где их открывают новые и закрывают старые это и надо понять, а здесь только ежедневный бухучет)
не так вразился=)) скажем так, приаритом является предоплата =)
Lesorub:
ужо погнали...
дак не 40%, а 20. чо споришь... у мну второй бот тоже попозжа купил совсем по другой стратегии, правда на 2 пункта повыгоднее... сравниваю пока - какой круче)
