FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 985
Ну, они там тоже в основном ОИ смотрят, но я считаю, что ОИ это на бОльшую перспективу, интрадей объм важнее, ОИ, вернее его чейндж, можно и раз в пару дней смотреть, не опоздаешь)
тут надо понимать , что торговля ведётся исходя из квартально контракта.. и изменения в нём, означает только одно позиция закрыта...
О, батенька, не совсем так) Позиция может быть закрыта оффсетной сделкой, исполнена, перепродана или перекуплена, т.е. передана в другие руки. Так вот, ОИ будет меняться только в том случае если сделка исполнена, открыта или закрыта новая, в остальных случаях будет меняться только объем. Но это мои выводы.
В принципе ты прав, Ои меняется только при закрытии существующей или открытии новой сделки.
вспомни, я давным давно говорил.. Цена точно знает где она будет, в тот момент когда надо.. всё остальное это шум...
вот я высчитываю то где она будет, а время это всего лишь время... ( хотя, было бы не плохо знать и по времени )
и новая сделка, внутни контракта не предусмотренна ( надо просто понять куда и в какой её приписывают)
также между уровнями в квартальном контракте есть большие разрывы цен. их и заполяют более мелкими. при наполнениии пустоты, происходят те самые присловутые длинные свечки. от уровня до уровня.
вот тут и срабатывает человеческий фактор.
usdjpy взял и ещё отложку ткнул 2070.
Попозже по евро скажу точку входа... для серьёзного ордера... +20% к депо...
Как это не предусмотрена? Ты можешь в любое время, хоть и за 10 минут до экспирации открыть новую позицию, было бы желание и деньги) Имею в виду американские опционы. А вот где их открывают новые и закрывают старые это и надо понять, а здесь только ежедневный бухучет)
ужо погнали...