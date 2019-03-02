FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 966

Spekul:

а я наоборот от 5-ти знака к 4 перешел, достал этот плавающий спред

И не говорите, плавающий спред одно недоразумение
tuma88:
как-то   странно .

синяя линия  над розовой.

Потом  их пересечение и   снова  синяя линия  над розовой.

Трэнд  вниз  продолжился.

А где сигнал вверх ?

или  рано вверх ?
это ибанашка  наша Еврость что-ли ?

спасибо !

евру торговать очень трудно - она выносит мозг. розовая (там не видно) - это сигнал. но он мне пока не нравится. синяя - оцифрованная котировка, которая убирает шум.

поизучал объемы, мне кажется что всё таки нужно учиться торговать текущую ситуацию, т.к. прогноз на сутки вперед делать - нет смысла. Мне кажется, что возможно только случайное совпадение с прогнозом. Если уж прогнозить то намного дальше. При этом риск сильно уменьшается, т.к. возможны просадки. Также по евре пока - к началу 2017-го ниже 0,9 прогнозят, но такое не по мне)

 
Lesorub:

мож здесь в засаде суслик?



Это  мартовская граница. Сегодня она испарилась, так как  контракт  сегодня истёк.

Прокрути  влево  график и увидишь как  эти  границы прошиваются.

Грааля  нет !

Спасибо !
сигнал сидит в разнице по путам и коллам и он находится очень близко к желтой. чо то не то....

но если скрин верный, то бай, 100%.

На скрин нужно суммовое значение путов и коллов, тогда будет понятно. Если коллов больше - бай, путов больше - селл. Разница между ними постоянно меняется , с точностью в 100% как и ходит котировка, но уже 10 минут назад... Так что пользы там нет.

 
остаётся только выяснить что брать ?
Апрельский контракт  или следующий квартальный (июньский).






 
_new-rena:
 Разница между ними постоянно меняется , с точностью в 100% как и ходит котировка, но уже 10 минут назад... Так что пользы там нет.

Тол кажется докапался  )
И Артикул  предсказал  отрицательную дельту.( видим как  она кончила  вниз)



спасибо !
tuma88:
остаётся только выяснить что брать ?
Апрельский контракт  или следующий квартальный (июньский).

все суммируешь, в каком бы месяце они не находились - объемы по путам отдельно и по коллам также. куда открываться - как я написал повыше. сразу скажу - руками не отследишь, т.к. каждую минуту объемы меняются. уровни, которые можно посчитать, не имеют смысла.
tuma88:

Тол кажется докапался  )
И Артикул  предсказал  отрицательную дельту.( видим как  она кончила  вниз)



спасибо !
да, докопался и крайне разочарован, т.к. убил 3 месяца на бесполезную работу.
 
если цена падает ....
Есть ли интерес покупать или  продавать ?
А если ....цена идёт вниз - это и  есть  индикатор ?
То есть сейчас надо продавать   профурсетку.

Спасибо !
tuma88:
если цена падает ....
Есть ли интерес покупать или  продавать ?
А если ....цена идёт вниз - это и  есть  индикатор ?
То есть сейчас надо продавать   профурсетку.

Спасибо !
сигнал в разработке. приблизительно будет такое - в зависимости от того на сколько запутали шумом, столько и брать. щас 3 пункта 4-х знака вниз можно стырить вроде как) правда сигналу уже час., поэтому...
