FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 966
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а я наоборот от 5-ти знака к 4 перешел, достал этот плавающий спред
как-то странно .
синяя линия над розовой.
Потом их пересечение и снова синяя линия над розовой.
Трэнд вниз продолжился.
А где сигнал вверх ?
или рано вверх ?
это ибанашка наша Еврость что-ли ?
спасибо !
евру торговать очень трудно - она выносит мозг. розовая (там не видно) - это сигнал. но он мне пока не нравится. синяя - оцифрованная котировка, которая убирает шум.
поизучал объемы, мне кажется что всё таки нужно учиться торговать текущую ситуацию, т.к. прогноз на сутки вперед делать - нет смысла. Мне кажется, что возможно только случайное совпадение с прогнозом. Если уж прогнозить то намного дальше. При этом риск сильно уменьшается, т.к. возможны просадки. Также по евре пока - к началу 2017-го ниже 0,9 прогнозят, но такое не по мне)
мож здесь в засаде суслик?
Это мартовская граница. Сегодня она испарилась, так как контракт сегодня истёк.
Прокрути влево график и увидишь как эти границы прошиваются.
Грааля нет !
Спасибо !
мож здесь в засаде суслик?
сигнал сидит в разнице по путам и коллам и он находится очень близко к желтой. чо то не то....
но если скрин верный, то бай, 100%.
На скрин нужно суммовое значение путов и коллов, тогда будет понятно. Если коллов больше - бай, путов больше - селл. Разница между ними постоянно меняется , с точностью в 100% как и ходит котировка, но уже 10 минут назад... Так что пользы там нет.
сигнал сидит в разнице по путам и коллам и он находится очень близко к желтой. чо то не то....
но если скрин верный, то бай, 100%.
На скрин нужно суммовое значение путов и коллов, тогда будет понятно. Если коллов больше - бай, путов больше - селл.
Апрельский контракт или следующий квартальный (июньский).
Разница между ними постоянно меняется , с точностью в 100% как и ходит котировка, но уже 10 минут назад... Так что пользы там нет.
Тол кажется докапался )
И Артикул предсказал отрицательную дельту.( видим как она кончила вниз)
спасибо !
остаётся только выяснить что брать ?
Апрельский контракт или следующий квартальный (июньский).
Тол кажется докапался )
И Артикул предсказал отрицательную дельту.( видим как она кончила вниз)
спасибо !
Есть ли интерес покупать или продавать ?
А если ....цена идёт вниз - это и есть индикатор ?
То есть сейчас надо продавать профурсетку.
Спасибо !
если цена падает ....
Есть ли интерес покупать или продавать ?
А если ....цена идёт вниз - это и есть индикатор ?
То есть сейчас надо продавать профурсетку.
Спасибо !