да нее всё правильно - каждый должен свой ТА развивать.
угу, тока теста ТС в тестере у меня осталось на 1700 часов, т.е. ждать 71 день до окончания. пожалейте меня, о боги !!!! )))))
а что ты там делаешь?
ТС-ку тестирую. Последняя версия анализа ценового графика. Сделано по принципу - чем проще тем лучше (ну как Китайцы - всё на клей). Только не совсем ещё просто получилось, тест по крайней мере уже идет. Раньше это было вообще бесполезно - там два года нужно было, чтобы хоть за пару месяцев в тестере прогнать.
на минутках? (возьми на Н1 прогони - что работает то будет везде работать)
Я как то рассказал, как по ценовому графику (за неимением ничего другого) объемы покупок/продаж посчитать. Потом я пошел дальше - сделал визуализацию. Т.е. нарисовал на графике ползущее окошко и в нем начертил уровни покупок и продаж. И получился вывод в том, что система не работает при текущей развитости уловок котировщика, дабы произошёл слив побыстрее. Потом и появился этот индюк, но он пашет только на минутках, к сожалению. На остальных ТФ он врёт.
Краткий принцип оцифровки котировки с целью ликвидации шума (+1-1+1-1=0):
ОН в будущее не заглядывает как МА шки, а то вообще придётся на демо тестить. Привал тот вообще минутки не признавал - только тики! - собирал лепил из них м1 и так далее. (может и на м1 врёт - вообще 71 день не долго, я одну тс год тестил на демо, другую 2 года)
нет, в будущее не смотрит. просто откидывает шум, и то что остается - это и есть полезный сигнал. т.е. если осталось +3 пункта, значит вниз на 3 до нуля) но я только учусь, на демке пока что запускаю + в тестере колбасится). А тики - согласен, я задумываюсь ужо над этим... и спасибо, Ишим, щас допишу и перенесу на тики... одна голова - хорошо, но толчок нужен чтобы идеи дальше - в практику двигались...
