Lesorub:

на след. неделе будет интересной в селл Ена:



пара идет к 123,8 

по луню так гдето получается 1.30


 

usdcad, моё мнение:

 

 

eurusd:https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page935#comment_1407456

 

по золоту низа не отработаны и долг по профиту вверху:


Myth63:


бюллетень вышел, какие уровни по канадцу на понедельник?
 

а на фунте оформлена покупка, теперь нуно догнать цену вниз, в противоход с целью 4600, затем возможен бай с целью 5900


Lesorub:
бюллетень вышел, какие уровни по канадцу на понедельник?
прогноз в силе (на начало торгов евро-бай, фунт-селл, канадец-бай), тока что проверил. прога снова заработала, хорошо, что я её не стал трогать и июньский контракт на СМЕ подшаманили....
 
_new-rena:
прогноз в силе (на начало торгов евро-бай, фунт-селл, канадец-бай), тока что проверил. прога снова заработала, хорошо, что я её не стал трогать и июньский контракт на СМЕ подшаманили....
На ошибках учатся  - уже набаялся ((((, маленько переосмыслил (пересмотрел прогнозы 2012г - и как они хорошо работали). Действие= Противодействие! А вот время! этим функциям можно так распределить что никто и не догадается! Например действие 20% а противодействие 80% - на финише 0 как мы знаем - баланс. И собственно не ТА не работает, а он просто находится в зоне противодействия! (да и ТФ только один рабочий из всех! - вот что значит многолетняя статистика! - Да здравствует! СТАТИСТИКА!!!)
 
_new-rena:
все суммируешь, в каком бы месяце они не находились - объемы по путам отдельно и по коллам также. куда открываться - как я написал повыше. сразу скажу - руками не отследишь, т.к. каждую минуту объемы меняются. уровни, которые можно посчитать, не имеют смысла.

Конечно не имеют... не отследишь...

 

+ по покупкам суммарно почти 600$

А так да, не имеет смысла... 

Тейк на открытии будет перенесен на 4840.

А вообще, желания больше не имею здесь находиться, так как тут задача каждого в том, чтобы ****** другого, вместо того, чтоб извилинами пошевелить. 

 

 

 

 
И хто тебя *****? (не фунт случайно?, так с по твоей статистике у тебя БУ на фунте, ждём новых сигналов пока по статистике твёрдый 0!)

 

 доп. напипсовал - молодец! (может тебе всерьёз пипсовкой занятся?)

доп. смотри чо! местный Кукл запикивает нашу светскую беседу (((( 

