FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 970
на след. неделе будет интересной в селл Ена:
пара идет к 123,8
по луню так гдето получается 1.30
usdcad, моё мнение:
eurusd:https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page935#comment_1407456
по золоту низа не отработаны и долг по профиту вверху:
Цветы весны дарю всем дамам
И пожелать для них хочу
Любви несметные поляны
И Счастья размером с океаны. =)
а на фунте оформлена покупка, теперь нуно догнать цену вниз, в противоход с целью 4600, затем возможен бай с целью 5900
бюллетень вышел, какие уровни по канадцу на понедельник?
прогноз в силе (на начало торгов евро-бай, фунт-селл, канадец-бай), тока что проверил. прога снова заработала, хорошо, что я её не стал трогать и июньский контракт на СМЕ подшаманили....
все суммируешь, в каком бы месяце они не находились - объемы по путам отдельно и по коллам также. куда открываться - как я написал повыше. сразу скажу - руками не отследишь, т.к. каждую минуту объемы меняются. уровни, которые можно посчитать, не имеют смысла.
Конечно не имеют... не отследишь...
+ по покупкам суммарно почти 600$
А так да, не имеет смысла...
Тейк на открытии будет перенесен на 4840.
А вообще, желания больше не имею здесь находиться, так как тут задача каждого в том, чтобы ****** другого, вместо того, чтоб извилинами пошевелить.
И хто тебя *****? (не фунт случайно?, так с по твоей статистике у тебя БУ на фунте, ждём новых сигналов пока по статистике твёрдый 0!)
доп. напипсовал - молодец! (может тебе всерьёз пипсовкой занятся?)
доп. смотри чо! местный Кукл запикивает нашу светскую беседу ((((