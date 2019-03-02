FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 963

chepikds:
Фьючерсы, объёмы, опционы... Так и не смог по ним построить чёткую систему, видать не судьба!
Не всё сразу. Постепенно приходит. ))
 
Lesorub:

и еще...

заметил, что часто верное направление в сторону положительного свопа

недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...


Психология толпы, жажда наживы, может тут собака зарыта)
 
tol64:
Не всё сразу. Постепенно приходит. ))

Я уже несколько раз изучал данные темы, искал закономерности, но всё тщетно, даже зацепки никакой...

Миф, постоянно что-то щебетал, давал подсказки, Стрендж, но до меня ничего не дошло...

 
chepikds:
Психология толпы, жажда наживы, может тут собака зарыта)

вот где собака порылась...

http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s

 
Myth63:
в бездельники перехожу =)

Не надо в бездельники, ибо тунеядство приводит к деградации мозга.

 

P.S. От человека к обезьяне. 

 
Какая уже старая песенка, вот время летит!
 
chepikds:
Фьючерсы, объёмы, опционы... Так и не смог по ним построить чёткую систему, видать не судьба!

чет показывает, а че - не понимать...

сидора ведро нуно выпить:


 

опционные зоны по вчерашнему отчету:


 
Lesorub:

и еще...

заметил, что часто, верное направление в сторону положительного свопа

недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...


не даром)) но без перехая 1,28 ниже вряд ли пойдет
