FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 963
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фьючерсы, объёмы, опционы... Так и не смог по ним построить чёткую систему, видать не судьба!
и еще...
заметил, что часто верное направление в сторону положительного свопа
недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...
Не всё сразу. Постепенно приходит. ))
Я уже несколько раз изучал данные темы, искал закономерности, но всё тщетно, даже зацепки никакой...
Миф, постоянно что-то щебетал, давал подсказки, Стрендж, но до меня ничего не дошло...
Психология толпы, жажда наживы, может тут собака зарыта)
вот где собака порылась...
http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s
вот где собака порылась...
http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s
в бездельники перехожу =)
Не надо в бездельники, ибо тунеядство приводит к деградации мозга.
P.S. От человека к обезьяне.
вот где собака порылась...
http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s
Фьючерсы, объёмы, опционы... Так и не смог по ним построить чёткую систему, видать не судьба!
чет показывает, а че - не понимать...
сидора ведро нуно выпить:
опционные зоны по вчерашнему отчету:
и еще...
заметил, что часто, верное направление в сторону положительного свопа
недаром, Матроскин сделал индюка со стрелкой...