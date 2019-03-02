FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 969

Новый комментарий
[Удален]  
tuma88:
короче  так ...

Апрельский вверх.
майский вниз.
июньский вверх до 1,1440 . )

спасибо!

ок. понаблюдаем. (по моим наблюдениям, сходится только если все вместе сложить)

кстати, в субботу по СМЕ идут торги, так что прогноз на понедельник (на начало торгов) считай в воскресенье. вот там то ты получишь сигнал с точностью в 100%, а дальше - надо постоянно будет следить.

 
_new-rena:
ок. понаблюдаем. (по моим наблюдениям, сходится только если все вместе сложить)
вот на апрельском
Я беру до первого  минуса .
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
139 -9 1,1068 39
8 0 1,1076 1
5 0 1,1096 0
113 0 1,1109 2
28 23 1,1125 31
149 132 1,1144 194
560 513 1,1166 577
1030 874 1,1192 1323
827 372 1,1221 959
1281 327 1,1254 906
1598 320 1,1291 837
1722 313 1,133 908
1804 111 1,1372 349
2935 24 1,1416 355
1477 11 1,1461 256
2698 -25 1,1508 221
2793 13 1,1556 249
2959 -32 1,1604 316
2082 8 1,1653 69
2102 -1 1,1702 128
630 -32 1,1752 55
630 -24 1,1802 60
623 -12 1,1851 99
635 0 1,1901 54
414 0 1,1951 0
554 -7 1,2001 25




 
_new-rena:
ок. понаблюдаем. (по моим наблюдениям, сходится только если все вместе сложить)
У меня с Ишимом тоже сходилось ! ? )

Спасибо !
[Удален]  
tuma88:
вот на апрельском
Я беру до первого  минуса .

март не смотришь?

(запустил свою прогу ради интереса. щас глянем, чо там...)

короче коллов больше. пойдем вверх. а по фунту - наоборот.

 
_new-rena:

март не смотришь?

(запустил свою прогу ради интереса. щас глянем, чо там...)

короче коллов больше. пойдем вверх.

март  не смотрю.
Вот вариант такой. То есть  цена хочет вверх.
Теперь надо выяснить откуда вверх ).

[Удален]  
tuma88:
март  не смотрю.
Вот вариант такой. То есть  цена хочет вверх.
Теперь надо выяснить откуда вверх ).

да сразу она туда пойдет, если торги в субботу картину не изменят))) только до куда - неизвестно. вероятнее всего, пока путов больше не станет)

ладно Тума, пока! Проследи картину перед открытием торгов по СМЕ-шному сайту, щас гадать - бесполезно.

 
_new-rena:

да сразу она туда пойдет, если торги в субботу картину не изменят))) только до куда - неизвестно. вероятнее всего, пока путов больше не станет)

ладно Тума, пока! Проследи картину перед открытием торгов по СМЕ-шному сайту, щас гадать - бесполезно.

пошли спать )
 
kwinto:
14:53   *По оценке Бюджетного управления Конгресса США, с помощью чрезвычайных мер Министерство финансов США не допустит превышение долгового лимита до октября или ноября
14:51   *Министерство финансов США приостановит эмиссию государственных ценных бумаг
14:50   *Госдолг США достигнет предельно допустимого уровня 16 марта, и чтобы избежать этого требуется принятие чрезвачайных мер

14:48   *Министерство финансов США начнет осуществлять "чрезвычайные меры" 13 марта, чтобы долгой лимит не был превышен

 

ПРИЕХАЛИ!!!!  

Картоха дешёвая, покупать будете? )
 
21april:
Картоха дешёвая, покупать будете? )

Глава ЕЦБ Драги: Начнем покупать государственные облигации 9 марта

станет еще дешевле

 

на след. неделе будет интересной в селл Ена:


1...962963964965966967968969970971972973974975976...2119
Новый комментарий