FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 969
короче так ...
Апрельский вверх.
майский вниз.
июньский вверх до 1,1440 . )
спасибо!
ок. понаблюдаем. (по моим наблюдениям, сходится только если все вместе сложить)
кстати, в субботу по СМЕ идут торги, так что прогноз на понедельник (на начало торгов) считай в воскресенье. вот там то ты получишь сигнал с точностью в 100%, а дальше - надо постоянно будет следить.
Я беру до первого минуса .
Спасибо !
вот на апрельском
Я беру до первого минуса .
март не смотришь?
(запустил свою прогу ради интереса. щас глянем, чо там...)
короче коллов больше. пойдем вверх. а по фунту - наоборот.
Вот вариант такой. То есть цена хочет вверх.
Теперь надо выяснить откуда вверх ).
март не смотрю.
да сразу она туда пойдет, если торги в субботу картину не изменят))) только до куда - неизвестно. вероятнее всего, пока путов больше не станет)
ладно Тума, пока! Проследи картину перед открытием торгов по СМЕ-шному сайту, щас гадать - бесполезно.
14:48 *Министерство финансов США начнет осуществлять "чрезвычайные меры" 13 марта, чтобы долгой лимит не был превышен
ПРИЕХАЛИ!!!!
Картоха дешёвая, покупать будете? )
Глава ЕЦБ Драги: Начнем покупать государственные облигации 9 марта
станет еще дешевле
на след. неделе будет интересной в селл Ена: